Prețul grâului crește pe fondul estimărilor USDA privind cea mai mică suprafață recoltată din 1877 🔼

Prețurile grâului au crescut pentru a treia sesiune consecutivă după ce Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) și-a revizuit în sens negativ previziunile privind piața, ca răspuns la deteriorarea stării culturilor de grâu de iarnă din SUA. Întrebarea cheie pentru investitori este dacă scăderea ofertei din SUA poate oferi un sprijin durabil pentru contractele futures pe grâu.

USDA prognozează că fermierii americani vor recolta doar 32,1 milioane de acri de grâu în 2026, ceea ce reprezintă cea mai mică suprafață recoltată din ultimii 149 de ani și cea mai mică din 1877. Contractele futures pe grâu au urcat la aproximativ 6,00 dolari pe bushel de la începutul lunii iulie, revenindu-și după ce au atins un minim de aproape patru luni pe 29 iunie, în urma rapoartelor USDA care au indicat stocuri mai mici de grâu și o suprafață cultivată mai redusă.

USDA a raportat, de asemenea, că stocurile de grâu din SUA totalizau 920 de milioane de busheli la 1 iunie, sub așteptările pieței. Între februarie și aprilie, prețurile petrolului au crescut cu 58%, în timp ce prețurile îngrășămintelor au înregistrat o creștere de 66%, ceea ce a majorat semnificativ costurile de producție agricolă și a oferit un sprijin suplimentar prețurilor la grâu.

O dată cheie pentru piață este 21 august, când expiră suspendarea de 60 de zile a anumitor sancțiuni împotriva Iranului. Eșecul încheierii unui acord durabil ar putea crește din nou riscul de perturbări în Strâmtoarea Hormuz, ceea ce ar putea susține prețurile grâului prin creșterea costurilor energiei și transportului.

Deși prețurile îngrășămintelor au scăzut parțial, costurile de producție rămân ridicate, iar fermierii nu se așteaptă la o îmbunătățire rapidă a rentabilității. Investitorii vor monitoriza, de asemenea, cu atenție lichidarea contractelor futures pe grâu din iulie, care va avea loc pe 14 iulie, ceea ce ar putea dezvălui cât din actuala primă de risc geopolitic rămâne încorporată în prețurile contractelor futures.

Graficul GRÂULUI (Interval D1)

Analizând graficul zilnic, contractele futures pe grâu de la CBOT au apărat cu succes media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200), reprezentată de linia roșie, în jurul zonei de 580–585 de cenți pe bushel. Interesul puternic de cumpărare la aceste niveluri a împins prețurile din nou peste 600 de cenți pe bushel, lăsând contractul cu aproximativ 15% sub maximul local recent, de aproape 690 de cenți.

În ultimele trei sesiuni de tranzacționare, piața a înregistrat un volum puternic dominat de cumpărători, ceea ce sugerează că cererea a devenit din ce în ce mai agresivă după recenta revenire.

Sursă: xStation 5

Commitment of Traders (COT) – Grâu CBOT (Raport la data de 23 iunie 2026)

Concluzii

Fondurile speculative rămân puternic pesimiste, deținând aproximativ 70.000 de contracte nete short , în ciuda recentei redresări a prețurilor la grâu.

Participanții comerciali continuă să-și reducă acoperirile short, ceea ce sugerează că nivelurile actuale ale prețurilor devin din ce în ce mai atractive pentru participanții de pe piața fizică.

O concentrare atât de mare de poziții speculative short crește riscul unui short squeeze dacă viitoarele rapoarte ale USDA vor confirma o deteriorare suplimentară a condițiilor de aprovizionare din SUA.

Fondurile speculative încă nu cred într-o redresare durabilă

Cea mai interesantă parte a ultimului raport COT rămâne comportamentul fondurilor speculative, clasificate ca Managed Money.

În ciuda revenirii prețurilor la grâu după ce rapoartele USDA au indicat stocuri mai mici și o suprafață cultivată la un nivel istoric redus, fondurile speculative și-au modificat foarte puțin poziționarea. Acestea dețin în prezent 68.457 de contracte lungi și 138.890 de contracte scurte, ceea ce duce la o poziție scurtă netă de aproximativ 70.000 de contracte.

Și mai important, în ultima săptămână de raportare, pozițiile lungi au crescut cu doar 595 de contracte, în timp ce pozițiile scurte au crescut cu 2.060 de contracte.

Acest lucru sugerează că investitorii speculativi încă privesc recentul raliu ca pe o corecție temporară în cadrul unui trend descendent mai amplu, mai degrabă decât ca pe începutul unei noi piețe bull.

Poziționarea comercianților pare mult mai constructivă

Situația este foarte diferită în cazul participanților comerciali, inclusiv al producătorilor și al procesatorilor de cereale.

Deși participanții comerciali dețin, de asemenea, mai multe poziții scurte decât lungi, acest lucru este absolut normal. Pozițiile lor pe contracte futures servesc în primul rând ca acoperire împotriva producției viitoare, mai degrabă decât ca pariuri direcționale directe.

Semnalul important constă în schimbarea poziționării.

În ultima săptămână, participanții comerciali și-au redus expunerea scurtă cu 2.649 de contracte. Un astfel de comportament se observă adesea atunci când participanții la piața fizică încep să creadă că potențialul de scădere a prețurilor devine din ce în ce mai limitat.

Interesul deschis continuă să crească

O altă evoluție demnă de menționat este creșterea interesului deschis, care a crescut de la 409.800 la 428.300 de contracte.

Acesta este un semnal important, deoarece creșterea interesului deschis în timpul unei redresări a prețurilor indică de obicei faptul că pe piață intră capital nou, mai degrabă decât faptul că traderii își închid pur și simplu pozițiile existente.

Cu alte cuvinte, investitorii devin din ce în ce mai activi în perspectiva viitoarelor rapoarte ale USDA privind starea culturilor și oferta de grâu din SUA.

Piața rămâne vulnerabilă la o inversare bruscă

Cea mai importantă implicație a poziționării actuale este riscul ridicat al unui short squeeze.

Dacă viitoarele rapoarte ale USDA vor confirma suprafața recoltată la un nivel istoric scăzut, stocurile în scădere sau înrăutățirea stării culturilor, fondurile speculative ar putea fi forțate să-și acopere rapid pozițiile short excepțional de mari.

Istoria a demonstrat în repetate rânduri că o poziționare similară poate declanșa creșteri puternice ale prețurilor la contractele futures pe grâu, chiar și atunci când îmbunătățirile fundamentale apar inițial doar treptat.

Fondurile speculative sunt mult mai pesimiste decât operatorii comerciali

Diferența devine evidentă atunci când se compară cele două grupuri.

Grup Long Short PozițIONARE Netă Producător/Comercianți (Commercials) 61,192 83,194 -22,002 Fonduri gestionate 68,457 138,890 -70,433

Fondurile speculative mențin în prezent o poziție netă short care este de peste trei ori mai mare decât cea a participanților comerciali.

De asemenea, acestea dețin un număr substanțial mai mare de contracte direct short — aproape 139.000, comparativ cu aproximativ 83.000 deținute de comercianți.

Acest dezechilibru nu înseamnă automat că prețurile grâului trebuie să crească, dar ilustrează clar cât de puternic de unilaterală a devenit poziționarea speculativă.

Aici apare cea mai interesantă divergență.

Fundamentele au început să se îmbunătățească treptat datorită suprafeței cultivate, care se află la un nivel istoric scăzut, a stocurilor mai mici decât se aștepta și a costurilor de producție care rămân ridicate. În același timp, fondurile speculative continuă să-și sporească pariurile pe scădere.

O astfel de discrepanță între îmbunătățirea fundamentelor și poziționarea extrem de pesimistă a precedat frecvent mișcări semnificative ale prețurilor pe piețele de mărfuri.

Dacă datele viitoare vor continua să confirme condițiile de restrângere a ofertei, fondurile speculative ar putea fi în cele din urmă forțate să-și reducă expunerea pe scădere, un proces care, istoric, a accelerat creșterile prețurilor la grâu.

Ce înseamnă acest lucru pentru investitori?

Raportul COT, luat separat, nu oferă un semnal clar de cumpărare.

Dimpotrivă, acesta arată că fondurile speculative rămân puternic poziționate în vederea unei noi scăderi.

Cu toate acestea, piața primește simultan un număr tot mai mare de semnale fundamentale care susțin creșterea prețurilor la grâu.

Această combinație face ca situația actuală să fie deosebit de interesantă.

Cu cât indicatorii fundamentali continuă să se îmbunătățească mai mult timp, în timp ce expunerea speculativă pe poziții short rămâne excepțional de ridicată, cu atât este mai mare probabilitatea unei schimbări bruște a sentimentului pieței.

În următoarele săptămâni, investitorii ar trebui să acorde o atenție deosebită rapoartelor viitoare ale USDA privind starea culturilor și stocurile, urmărind totodată dacă fondurile speculative încep să-și reducă pozițiile bearish de dimensiuni record.

O schimbare semnificativă a poziționării speculative ar putea deveni unul dintre cele mai importante semnale pentru următoarea mișcare majoră pe piața grâului.

Sursă: CFTC, Commitment of Traders (COT)

Eryk SzmydAnalist de piețe financiare, XTB