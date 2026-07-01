Prețurile boabelor de cacao cresc din nou. Se va scumpi și mai mult ciocolata?

Cu doar patru luni în urmă, părea că faza cea mai explozivă a creșterii prețurilor la cacao ajunsese în sfârșit la final. După o scădere bruscă de la nivelurile record, contractele futures pe cacao de la ICE au pierdut teren în mod constant, pe măsură ce investitorii s-au concentrat din ce în ce mai mult pe revenirea unui surplus global de ofertă. Această perspectivă devine din nou mai puțin convingătoare. Prețurile la cacao au urcat din nou peste 5.000 de dolari pe tonă, aproape dublându-se față de minimele înregistrate la sfârșitul lunii februarie. Piața ia din nou în calcul riscurile meteorologice din Africa de Vest, regiunea responsabilă pentru majoritatea producției mondiale de cacao. Întrebarea cheie acum este dacă această revenire reprezintă pur și simplu o corecție după o vânzare excesivă sau începutul unui trend ascendent mai amplu.

Vremea a revenit la volan

Riscurile meteorologice din Africa de Vest au devenit din nou forța dominantă care modelează prețurile la cacao, investitorii fiind din ce în ce mai îngrijorați de impactul fenomenului El Niño asupra recoltei viitoare.

Cel mai important factor catalizator din ultimele zile a fost reapariția îngrijorărilor legate de El Niño. Agenția Meteorologică a Japoniei a confirmat oficial dezvoltarea acestui fenomen meteorologic în Pacific, în timp ce Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA estimează o probabilitate de aproximativ 67% pentru apariția unui „Super El Niño” foarte puternic.

Pentru piața boabelor de cacao, acest lucru are o importanță enormă. El Niño aduce de obicei condiții mai calde și mai uscate în Africa de Vest, reducând umiditatea solului în timpul uneia dintre cele mai importante etape de dezvoltare a arborilor de cacao. Cacao-ul este deosebit de vulnerabil la vremea uscată prelungită, care poate slăbi arborii, reduce formarea păstăilor și, în cele din urmă, scade randamentele.

Acesta este motivul pentru care traderii reacționează cu mult înainte ca orice pierderi de producție să fie confirmate oficial. Pe piața cacao-ului, așteptările influențează adesea prețurile cu mult înainte ca datele privind recolta să fie disponibile. Îngrijorările tot mai mari că recolta principală, care începe în septembrie, ar putea fi dezamăgitoare au devenit deja un factor de susținere semnificativ pentru contractele futures.

Primele evaluări ale recoltei ridică noi îngrijorări

Evaluările inițiale ale recoltei din 2026/27 indică o dezvoltare mai slabă a păstăilor, sporind îngrijorările că următoarea recoltă principală ar putea fi cu mult sub nivelurile de anul trecut.

Prognozele meteorologice nu sunt singurul motiv din spatele recentei creșteri a prețurilor. Studiile preliminare efectuate pe teren în Coasta de Fildeș indică o formare sub medie a păstăilor tinere de cacao, cunoscute sub numele de „cherelles”, oferind unul dintre primele semnale de avertizare pentru sezonul următor.

Estimările preliminare sugerează că Coasta de Fildeș ar putea produce aproximativ 1,8 milioane de tone în timpul recoltei care începe în septembrie, comparativ cu aproximativ 2,2 milioane de tone preconizate pentru sezonul actual. Această diferență este substanțială și ajută la explicarea motivului pentru care contractele futures pe cacao au înregistrat o revenire atât de puternică față de minimele din februarie.

Piața așteaptă acum rapoartele actualizate ale studiilor de teren din iulie, care ar trebui să ofere o imagine mult mai clară asupra perspectivelor de producție. Dacă aceste rapoarte vor confirma dezvoltarea slabă a păstăilor, prețurile la cacao ar putea rămâne bine susținute.

Creșterea ofertei limitează în continuare optimismul

În ciuda recentei creșteri, datele actuale privind oferta indică în continuare condiții de piață relativ favorabile, împiedicând investitorii să îmbrățișeze pe deplin un nou ciclu alcista.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, prețurile la cacao se aflau sub presiune din cauza semnalelor care indicau o îmbunătățire a ofertei globale.

Coasta de Fildeș a raportat că peste 2,04 milioane de tone de cacao au ajuns în porturile sale de la începutul sezonului de comercializare, cu aproximativ 20% mai mult decât în anul precedent. Nigeria a raportat, de asemenea, o creștere de 28% față de aceeași perioadă a anului trecut a exporturilor de cacao în luna mai.

În același timp, stocurile de cacao certificate de ICE au urcat la cel mai înalt nivel din ultimii aproape doi ani, depășind 2,94 milioane de saci.

Din punct de vedere istoric, creșterea stocurilor tinde să limiteze creșterile ulterioare ale prețurilor. Din acest motiv, creșterea actuală a prețurilor pare să reflecte mai degrabă îngrijorările legate de riscurile viitoare de producție decât o penurie imediată de cacao fizică.

Cererea de cacao rămâne sub presiune

Cererea continuă să scadă în principalele regiuni consumatoare, pe măsură ce producătorii de ciocolată se confruntă cu consecințele prețurilor excepțional de ridicate ale cacao.

Cererea rămâne unul dintre cele mai slabe aspecte ale situației actuale a pieței.

În America de Nord, volumul de cacao prelucrat în primul trimestru a scăzut cu 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Europa a înregistrat rezultate și mai slabe, volumul de prelucrare scăzând cu 7,8%, ceea ce marchează cel mai slab prim trimestru din ultimii 17 ani.

Pentru producătorii de ciocolată, prețurile ridicate ale cacao se traduc direct în costuri de producție mai mari și presiune asupra marjelor de profit. Multe companii și-au redus achizițiile, au amânat comenzile sau au ajustat rețetele produselor pentru a reduce conținutul de cacao acolo unde este posibil.

Asia rămâne excepția. Prelucrarea cacao-ului în această regiune a crescut cu peste 5%, deși se consideră că o mare parte din această creștere reflectă mai degrabă refacerea stocurilor decât o redresare generalizată a cererii de consum.

Agricultorii nu beneficiază întotdeauna de prețurile mai mari la contractele futures

Prețurile mai mici la poarta fermei din Ghana și Coasta de Fildeș ar putea descuraja investițiile pe termen lung în plantațiile de cacao, în ciuda recentei redresări a prețurilor internaționale la contractele futures.

Piața cacao-ului prezintă o caracteristică neobișnuită: creșterea prețurilor la contractele futures nu se traduce neapărat în venituri mai mari pentru fermieri.

Ghana a redus prețul oficial la poarta fermei plătit cultivatorilor de cacao cu aproape 30% pentru sezonul 2025/26, în timp ce Coasta de Fildeș a introdus, de asemenea, reduceri semnificative pentru recolta intermediară.

Acest lucru este important deoarece cele două țări reprezintă cu mult peste jumătate din producția mondială de cacao. Veniturile mai mici ale fermierilor reduc stimulentele de a investi în îngrășăminte, protecția culturilor și reînnoirea plantațiilor, ceea ce ar putea afecta producția viitoare.

Camerunul prezintă o situație diferită. Prețurile la poarta fermei pentru cacao au urcat la cel mai înalt nivel al actualului sezon de comercializare, ajungând la 2.100–2.250 de franci CFA pe kilogram. Chiar și așa, acestea rămân cu mult sub maximele excepționale înregistrate în cele două sezoane anterioare.

Prognozele privind surplusul devin din ce în ce mai prudente

Analiștii se așteaptă în continuare la un surplus global de cacao, dar proiecțiile au fost revizuite în jos în mod semnificativ, pe măsură ce riscurile meteorologice continuă să crească.

StoneX și-a redus recent prognoza privind surplusul global de cacao pentru sezonul 2026/27 de la 267.000 de tone la 149.000 de tone, în mare parte din cauza îngrijorărilor crescânde că fenomenul El Niño ar putea afecta producția din Africa de Vest.

Prognoza firmei privind surplusul pentru actualul sezon 2025/26 a fost, de asemenea, redusă, de la 287.000 de tone la 247.000 de tone.

Prin urmare, piața nu ia încă în calcul un deficit global. Cu toate acestea, rezerva de aprovizionare preconizată a devenit vizibil mai mică, ceea ce face ca prețurile să fie din ce în ce mai sensibile la orice deteriorare a condițiilor meteorologice.

Investitorii își amintesc cât de repede îngrijorările legate de ofertă au împins prețurile la cacao la niveluri record în ultimii doi ani, ceea ce îi face mult mai puțin dispuși să ignore semnalele de avertizare timpurie.

Ce urmează pentru prețurile la cacao?

Următoarele câteva săptămâni s-ar putea dovedi decisive, întrucât sondajele privind recolta din iulie ar putea determina dacă actuala creștere beneficiază de un sprijin fundamental solid sau este pur și simplu o altă revenire pe termen scurt.

Piața cacao se confruntă în prezent cu un echilibru complicat între forțele bullish și cele bearish.

Pe de o parte, stocurile rămân ridicate, sosirile în porturile din Coasta de Fildeș continuă să indice o ofertă sănătoasă, iar cererea din Europa și America de Nord rămâne slabă. Pe de altă parte, comercianții se concentrează din ce în ce mai mult asupra recoltei din 2026/27, pentru care riscurile meteorologice continuă să crească.

Dacă fenomenul El Niño va aduce condiții semnificativ mai uscate în Africa de Vest, iar sondajele viitoare vor confirma o dezvoltare slabă a păstăilor, cacao ar putea rămâne una dintre materiile prime cu cea mai bună performanță în a doua jumătate a anului. Dacă condițiile meteorologice se vor dovedi mai favorabile, atenția s-ar putea îndrepta rapid din nou către stocurile abundente și cererea slabă.

Deocamdată, contractele futures pe cacao au recâștigat nivelul de 5.000 de dolari pe tonă, după ce aproape s-au dublat față de minimele înregistrate în februarie. Viteza acestei redresări ilustrează cât de sensibilă rămâne această piață la prognozele meteorologice și la schimbările de așteptări privind oferta viitoare.

Vor crește din nou prețurile ciocolatei? Piața transmite semnale contradictorii

Deși prețurile la cacao înregistrează o revenire puternică, cererea slabă de ciocolată și îmbunătățirea condițiilor de ofertă sugerează că un nou val de creșteri ale prețurilor de vânzare cu amănuntul este departe de a fi inevitabil.

Cererea globală de ciocolată continuă să resimtă efectele prețurilor record la cacao înregistrate în ultimii doi ani. Datele privind prelucrarea din primul trimestru al anului 2026 relevă divergențe regionale semnificative. Prelucrarea de cacao în Europa a scăzut cu 7,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 325.900 de tone, cea mai slabă performanță din primul trimestru din ultimii 17 ani. Volumul de prelucrare din America de Nord a scăzut cu 3,8%, ajungând la 106.100 de tone, în timp ce prelucrarea din Brazilia a înregistrat o scădere de 0,8%, ajungând la 51.700 de tone. Asia a reprezentat o excepție clară, volumul de prelucrare crescând cu 5,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 223.500 de tone, ceea ce reprezintă o remarcabilă creștere de 13,4% față de trimestrul anterior.

Barry Callebaut, cel mai mare producător de ciocolată din lume, recunoaște că anii de prețuri excepțional de ridicate la cacao au slăbit semnificativ cererea consumatorilor. Compania a raportat volume de vânzări în scădere și o rentabilitate mai slabă, ceea ce a determinat o concentrare mai mare asupra segmentelor de afaceri cu marje mai mari. Analiștii avertizează, de asemenea, că activitatea mai intensă de prelucrare din Asia nu ar trebui interpretată neapărat ca o redresare completă a consumului de ciocolată, întrucât o mare parte a creșterii pare să reflecte refacerea stocurilor de unt de cacao și pudră de cacao.

Între timp, condițiile de aprovizionare s-au îmbunătățit treptat. Livrările de cacao în porturile din Coasta de Fildeș sunt cu aproape 19% mai mari decât în urmă cu un an, în timp ce stocurile certificate ICE au atins cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani. Drept urmare, dacă El Niño nu va afecta în mod semnificativ recolta din 2026/27, producătorii de ciocolată ar putea beneficia de prețuri mai stabile la cacao în următoarele trimestre, ceea ce face relativ puțin probabilă o nouă val de creșteri generalizate ale prețurilor de vânzare cu amănuntul.

Perspectiva tehnică a CACAO (Grafic zilnic)

Contractele futures pe cacao au depășit din nou media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200), semnalând o încercare de a inversa tendința descendentă recentă și de a relua o mișcare ascendentă mai amplă.