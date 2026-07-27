🔴Prețurile gazelor TTF scad cu 7,5%

Prețurile gazelor naturale din Europa (indicele de referință olandez TTF) au înregistrat luni o scădere bruscă. Contractul cu scadența cea mai apropiată a pierdut până la 8,5%, coborând pentru o clipă sub 58 EUR/MWh. Săptămâna trecută, prețul a închis de mai multe ori peste 60 EUR/MWh. Deși maximele zilnice din martie au fost mai ridicate, la sfârșitul săptămânii trecute am asistat la cea mai mare închidere de la 2023 încoace. Este justificat optimismul pieței? Pe termen scurt, scăderea prețurilor aduce o ușurare, dar fundamentele pieței pe termen lung impun o mare prudență: Dezescaladare temporară: Suspendarea luptelor a oferit pieței o pauză și a redus îngrijorările privind o întrerupere imediată a aprovizionării din Golful Persic.

Direcția GNL-ului din SUA: Diferențele de preț fac ca transportul de GNL din SUA către Europa să fie în prezent mai profitabil decât către Asia, ceea ce ar putea susține aprovizionarea Vechiului Continent.

Prețurile se mențin la un nivel ridicat: În ciuda scăderii de luni, gazul din Europa este încă cu peste 80% mai scump decât înainte de izbucnirea conflictului în februarie și cu 100% mai scump față de începutul anului.

Niveluri scăzute ale stocurilor: Nivelurile stocurilor de gaz din Europa se situează în prezent la doar ~55% , comparativ cu o medie pe 5 ani de ~71% .

Scăderea importurilor de GNL: Volumul mediu pe 30 de zile al importurilor de GNL în Europa este cu 23% mai mic decât media pe ultimii 5 ani.

Prudența furnizorilor: QatarEnergy se oferă să subchirieze navele sale până la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce sugerează că nu există nicio grabă în restabilirea traficului complet în Golful Persic. Nivelul de umplere a stocurilor în Europa este de 55%, foarte similar cu cel din 2021, când prețurile au atins 100 EUR/MWh în septembrie. Sursă: Bloomberg Finance LP Există riscul unei reveniri la 100 EUR/MWh? Riscul unei noi creșteri bruște a prețurilor (inclusiv testarea unor niveluri de preț mai ridicate) rămâne foarte ridicat. Umplerea depozitelor nu accelerează, iar perspectivele privind importurile suplimentare rămân limitate. Fragilitatea armistițiului: Scăderea actuală se datorează suspendării atacurilor, nu unui acord de pace durabil. Așa cum subliniază analiștii Citigroup, piața este extrem de sensibilă, iar anumite știri pot inversa imediat tendința.

Cursa contra cronometru înainte de iarnă: Ritmul lent de umplere a depozitelor (55%), combinat cu dificultățile logistice, creează riscul ca Europa să nu reușească să-și refacă stocurile înainte de sezonul de încălzire.

Consum mai ridicat în timpul verii și concurența cu Asia: Valurile de căldură din Europa și Asia sporesc cererea de energie (aer condiționat), ceea ce intensifică concurența pentru încărcăturile de GNL disponibile pe piața spot. Evoluția actuală a prețurilor la gaz este foarte similară cu cea din 2021, când acestea au atins 100 EUR/MWh în septembrie. Sursă: Bloomberg Finance LP Prețurile la gaz sunt esențiale pentru economia europeană Deși consumul de gaz crește extrem de mult în timpul sezonului de iarnă și materia primă este utilizată în cea mai mare măsură pentru încălzire în această perioadă, o mare parte a industriei europene se bazează pe gaz. Acest lucru determină o creștere semnificativă a costurilor și o limitare a competitivității (în domeniul petrochimiei sau al rafinării metalelor). În consecință, termenii de schimb pentru euro sunt corelați aproape 100% cu prețul gazului, ceea ce duce la variații mari ale cursului EURUSD. TTF și EURUSD începând cu 2025. Merită menționat faptul că astfel de niveluri în 2025 au dus la un curs EURUSD foarte apropiat de paritate. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Pe termen scurt, se observă o corelație semnificativă. Dacă prețul gazului ar scădea la aproximativ 40 EUR/MWh, acest lucru ar oferi șansa ca EURUSD să se situeze în jurul valorii de 1,18. Sursă: xStation5 TTF înregistrează astăzi o corecție, oprindu-se în apropierea nivelului de retragere de 23,6. Suportul cheie se află la 52 EUR/MWh. Sursă: xStation5

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