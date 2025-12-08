🛢️Prețurile petrolului scad cu 1%

CBA prognozează că petrolul Brent va scădea sub 60 USD/baril până în 2026, ceea ce înseamnă că WTI ar putea scădea sub 57 USD/baril.

Certitudinea pieței cu privire la aprovizionarea viitoare a crescut, impulsionată de restabilirea producției OPEC+ și de așteptările că SUA nu vor impune sancțiuni mai stricte asupra exporturilor de petrol rusesc.

Petrolul brut a scăzut cu peste 1%, întrerupând o creștere de trei zile și coborând sub 60 USD/baril din cauza rezistenței tehnice (25 și 50 SMA).

Aspecte esențiale Creșterea se încheie: Petrolul brut a scăzut cu peste 1%, întrerupând o creștere de trei zile și coborând sub 60 USD/baril din cauza rezistenței tehnice (25 și 50 SMA).

Încredere în aprovizionare: Certitudinea pieței cu privire la aprovizionarea viitoare a crescut, impulsionată de restabilirea producției OPEC+ și de așteptările că SUA nu vor impune sancțiuni mai stricte asupra exporturilor de petrol rusesc.

Perspectivă pe termen lung: CBA prognozează că petrolul Brent va scădea sub 60 USD/baril până în 2026, ceea ce înseamnă că WTI ar putea scădea sub 57 USD/baril.

Prețul petrolului brut se tranzacționează astăzi în scădere cu peste 1%, în ciuda unui început pozitiv al săptămânii. Petrolul ar putea încheia o serie de trei zile consecutive de creșteri, scăzând sub pragul de 60 USD/baril și reacționând la o zonă de aprovizionare legată de mediile mobile simple (SMA) pe 25 și 50 de zile. Investitorii par mai încrezători în ceea ce privește disponibilitatea ofertei în lunile următoare, după ce OPEC+ a restabilit 2,6 milioane de barili de țiței și și-a exprimat disponibilitatea de a continua să crească producția în lunile următoare. În plus, piața nu este excesiv de îngrijorată de lipsa disponibilității ofertei din Rusia. Președintele Putin asigură un angajament continuu pentru aprovizionarea stabilă cu petrol a Indiei, în timp ce președintele SUA își exprimă nemulțumirea față de reticența Ucrainei de a urmări pacea cu Rusia în condițiile prestabilite. Acest lucru sugerează că Statele Unite nu intenționează să intensifice sancțiunile împotriva Rusiei în viitorul apropiat. Cele mai recente previziuni ale Commonwealth Bank (CBA) din Australia anticipează că prețurile petrolului Brent vor scădea sub 60 de dolari pe baril în 2026, ceea ce ar implica o evaluare a WTI sub nivelul de cel puțin 57 de dolari pe baril. Din perspectiva analizei tehnice, ar trebui să se acorde atenție și canalului de tendință ascendentă. Până când limita inferioară a acestuia nu va fi depășită, este dificil să se anticipeze o scădere a prețurilor către minimele locale recente, în apropierea nivelului de 57,5 dolari pe baril.

