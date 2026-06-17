Prețurile petrolului se stabilizează în așteptarea deschiderii Strâmtorii Ormuz

Aspecte esențiale Spectrul acordului SUA-Iran și al deschiderii Strâmtorii Ormuz: Așteptarea semnării pactului de vineri determină scăderea prețurilor petrolului (Brent 78–79 USD, WTI aproape de 75 USD), anticipând deblocarea imediată a exporturilor iraniene și eliberarea a peste 100 de petroliere reținute în Golf.

Așteptarea semnării pactului de vineri determină scăderea prețurilor petrolului (Brent 78–79 USD, WTI aproape de 75 USD), anticipând deblocarea imediată a exporturilor iraniene și eliberarea a peste 100 de petroliere reținute în Golf. AIE și Goldman Sachs anunță un exces de ofertă: AIE și-a redus drastic prognoza privind cererea pentru acest an (o scădere de 1,1 milioane de barili pe zi) și avertizează asupra unei inundări masive a pieței în anii următori, ceea ce a determinat Goldman Sachs să-și reducă prognoza privind prețul Brent la 85 USD pentru acest an și la 75 USD pentru anul viitor.

AIE și-a redus drastic prognoza privind cererea pentru acest an (o scădere de 1,1 milioane de barili pe zi) și avertizează asupra unei inundări masive a pieței în anii următori, ceea ce a determinat Goldman Sachs să-și reducă prognoza privind prețul Brent la 85 USD pentru acest an și la 75 USD pentru anul viitor. Piață în scădere și semnale tehnice: Trecerea pieței din Orientul Mijlociu la o structură de contango confirmă oficial un surplus fizic al materiei prime, iar testarea de către prețurile Brent a mediei mobile cheie de 200 de sesiuni consfințește din punct de vedere tehnic avantajul vânzătorilor.

Prețurile petrolului au continuat să scadă în cursul dimineții, dar în acest moment se consolidează și cresc până la aproximativ 79 USD pe baril de petrol Brent. Deși piața se pregătește pentru noi scăderi în contextul unei potențiale înțelegeri de pace între Iran și SUA, merită subliniat faptul că multe probleme rămân încă nerezolvate și nespuse. Merită menționat faptul că detaliile memorandumului în 14 puncte sunt încă în curs de perfecționare și, într-o mare măsură, acest plan reprezintă o listă de dorințe; cu toate acestea, piața anticipează deja în mod dinamic perspectiva revenirii pe piață a unui flux substanțial de materie primă, ceea ce s-a tradus printr-o scădere a prețurilor cu aproape 40% față de nivelul maxim atins în timpul conflictului. Contractele futures pe petrolul Brent oscilează în intervalul de 78–79 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a scăzut temporar sub pragul psihologic de 75 de dolari, înainte de a se stabiliza în jurul valorii de 75–76 de dolari. Prețul petrolului se situează cu aproximativ 11% peste nivelurile dinaintea conflictului. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Ce influențează prețurile petrolului? Acordul privind exportul imediat: Deși conținutul oficial al acordului nu a fost publicat, rapoartele primite indică faptul că Iranul va putea vinde petrol și combustibili imediat după semnare. În plus, SUA s-a angajat să ridice blocadele asupra porturilor sale și să acorde derogări de la sancțiuni care acoperă exporturile de petrol, sectorul petrochimic precum și serviciile bancare și de asigurări conexe.

Activitatea petrolierelor: Armatorii se pregătesc deja pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, redirecționând navele goale către Orientul Mijlociu. Analiștii pornesc de la scenariul de bază conform căruia traficul prin acest punct logistic cheie va fi restabilit pe deplin în ambele direcții.

Efectul eliberării stocurilor: Se estimează că deschiderea strâmtorii va permite peste 100 de nave încărcate aparținând altor țări din regiune, care au fost blocate acolo din cauza conflictului, să părăsească Golful Persic. Un astfel de aflux brusc de petrol va acționa asupra pieței ca o eliberare puternică a rezervelor. Cu toate acestea, revenirea completă a exporturilor la nivelurile dinainte de război va dura cel puțin câteva luni, printre altele din cauza necesității de a curăța rutele maritime de mine.

Revenirea producției la normal: Producția din regiune ar fi putut scădea cu până la 14 milioane de barili pe zi. Flexibilitatea în producție provine în principal din partea Arabiei Saudite și a Emiratelor Arabe Unite. În anii ’90, producția a revenit la normal abia după aproximativ 12 luni, dar în principalele țări implicate în conflict, adică în Irak și Kuweit, revenirea a durat mult mai mult. Previziunile Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) În ultimul său raport, AIE prezintă din nou o viziune mai pesimistă (în favoarea ofertei și a scăderii prețurilor) asupra pieței: Lovitură puternică pentru cerere: Agenția și-a revizuit semnificativ estimările privind cererea din acest an. Se estimează că consumul global de petrol va scădea în acest an cu până la 1,1 milioane de barili pe zi (bpd) din cauza prețurilor ridicate la stațiile de alimentare și a problemelor legate de disponibilitatea produselor rafinate (anterior se preconiza o scădere de 420 de mii bpd). La nivel global, cererea a scăzut deja, conform estimărilor preliminare, la niveluri de 100 de milioane de barili pe zi.

Perspectiva unui surplus uriaș de ofertă în 2027: Primele previziuni detaliate ale AIE pentru 2027 indică un surplus masiv de ofertă care se apropie. Se preconizează că oferta globală va crește cu impresionanta cifră de 8 milioane bpd, în timp ce cererea va crește cu doar 2 milioane bpd. Deși acestea sunt afirmații destul de puternice, chiar dacă se vor adeveri doar pe jumătate, piața petrolului ar trebui să se afle sub presiune.

Situația rezervelor globale: În prezent, stocurile globale se reduc într-un ritm record. Cu toate acestea, surplusul preconizat la sfârșitul anului ar trebui să ofere pieței o pauză atât de necesară și o oportunitate de a reface aceste stocuri epuizate. Cererea a scăzut la 100 de milioane de barili pe zi și, cel mai probabil, nu va înregistra o redresare dinamică în viitorul apropiat. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Băncile își reduc previziunile privind prețurile: Goldman Sachs se așteaptă la o stabilizare Instituțiile financiare reacționează imediat la schimbarea paradigmei geopolitice. Goldman Sachs a decis o revizuire clară în sens descendent a previziunilor sale privind prețurile: Previziuni pentru 2026: Banca a redus previziunea privind prețul mediu al petrolului Brent pentru acest an la 85 USD pe baril (față de 90 USD anterior) și pe cel al WTI la 80 USD pe baril (față de 85 USD). Merită menționat faptul că prețurile actuale sunt mai mici decât prognoza medie.

Prognoza pentru 2027: În perspectiva anului viitor, experții Goldman Sachs estimează că prețul mediu al petrolului Brent se va situa la nivelul de 75 USD , iar cel al petrolului WTI la nivelul de 70 USD pe baril. Nivelul de 75 USD pe baril este în prezent reflectat în curba contractelor pentru mai 2027.

Normalizare mai rapidă: Această corecție rezultă din ipoteza că, datorită deschiderii Strâmtorii Ormuz, exporturile din Golful Persic vor reveni la nivelul normal dinaintea conflictului încă de la sfârșitul lunii iulie (anterior se estima că acest lucru se va întâmpla abia la sfârșitul lunii august).

Risc persistent: Cu toate acestea, banca precizează că acordul de vineri este preliminar. Dacă discuțiile ulterioare, detaliate, privind programul nuclear iranian se vor solda cu un eșec, Teheranul ar putea decide din nou să blocheze strâmtoarea. Curba la termen a înregistrat o scădere clară pe termen scurt și mediu, iar nivelul de 75 USD este deja marcat pentru mai 2027. Pe de altă parte, nivelul de 70 USD este prețuit pentru 2031. Curba la termen este în acest moment foarte plată în comparație cu trecutul. Sursa: Bloomberg Finance LP Indicatori de piață și analiză tehnică Investitorii se concentrează în mod evident asupra viitorului și asupra potențialului unui surplus mare de ofertă în anul viitor, uitând de posibila presiune fizică asupra pieței. Pe de altă parte, observăm o situație foarte interesantă în ceea ce privește prețurile regionale și din perspectiva analizei tehnice Structura de contango: Pe piața cheie din Orientul Mijlociu (Dubai), spread-urile la termen au intrat într-o structură de contango bearish, ceea ce semnalează direct o supraofertă fizică a materiei prime pe piață. Pentru o clipă, am observat chiar o încercare a celui mai apropiat spread calendaristic pe petrolul Brent de a intra într-un contango minim.

Semnal tehnic: Presiunea vânzătorilor a fost întărită de faptul că miercuri prețul petrolului Brent a testat media mobilă pe 200 de sesiuni pentru prima dată din februarie. Depășirea acestui nivel de suport este foarte importantă din perspectiva tendințelor pe termen lung, dar, în același timp, poate sugera o supravânzare pe termen scurt.

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