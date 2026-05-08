Preview al raportului NFP

Datele privind piața muncii din SUA pentru luna aprilie vor fi publicate vineri, la 15:30 ora României. Piața se așteaptă la o valoare de 62.000 pentru luna trecută; totuși, în opinia noastră, acest rezultat ar fi considerat o dezamăgire, iar în perioada premergătoare publicării, piața pare să se pregătească pentru un raport puternic, mai apropiat de cifra din martie, de 178.000. Se așteaptă ca rata șomajului să rămână stabilă la 4,3%, iar creșterea salariilor să urce la 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 3,5%.

Se așteaptă reziliența pieței muncii din SUA

Datele care preced acest raport sugerează că piața muncii se consolidează în SUA. Cererile inițiale de șomaj au fost de 200.000 pentru săptămâna trecută, sub așteptări. Media pe 4 săptămâni este acum de 203.000, ceea ce reprezintă un nivel istoric scăzut. Cererile continue au scăzut, de asemenea, ceea ce sugerează că economia SUA este rezilientă în fața șocului prețurilor la energie și a anunțurilor de concedieri făcute de mai multe firme majore de tehnologie, inclusiv Meta și Coinbase, pe măsură ce acestea trec la utilizarea mai intensă a AI în fluxurile lor de lucru.

Unde se creează locurile de muncă?

Dacă vineri vom avea o valoare mai puternică pentru NFP, atunci investitorii vor analiza cu atenție unde au fost create locurile de muncă. Sectorul serviciilor profesionale sfidează amenințarea AI sau economia SUA creează doar locuri de muncă slab remunerate? Până în prezent, în 2026, sectorul care a creat cele mai multe locuri de muncă a fost cel al sănătății. Această tendință s-a menținut în fiecare lună de până acum din acest an și a fost determinată de nevoile unei populații în curs de îmbătrânire. Deși cifrele privind locurile de muncă au fost mai rezistente decât se așteptau unii, există încă motive de îngrijorare. Dacă excludem locurile de muncă legate de îngrijirea persoanelor vârstnice, creșterea locurilor de muncă în alte sectoare a fost anemică. Analiștii vor dori să vadă dacă sănătatea și educația continuă să fie principalii furnizori de locuri de muncă în SUA pe măsură ce intrăm în al doilea trimestru.

Există îngrijorarea că situația de fond a pieței muncii din SUA este slabă. Nu credem că se apropie de nivelurile de recesiune, dar observăm apariția unor fisuri. Datele Challenger privind reducerile de locuri de muncă pentru luna aprilie au fost de 83.387, o creștere de 38% față de martie și a treia cea mai mare valoare lunară din 2009. Companiile din sectorul tehnologic continuă să conducă alte industrii în ceea ce privește reducerile de locuri de muncă, iar riscul este ca ritmul să se accelereze în lunile următoare.

În afară de NFP, celălalt indicator de urmărit va fi creșterea salariilor. Salariile au scăzut în martie față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani, de 3,5%. Cu toate acestea, se așteaptă ca acestea să crească din nou la 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut pentru luna trecută. Acest lucru ar putea spori îngrijorările cu privire la presiunile de inflație de a doua rundă generate de creșterea prețurilor la energie și de războiul cu Iranul. Cu toate acestea, în termeni reali, creșterea salariilor este abia pozitivă. Dacă creșterea salariilor ar fi ajuns la o rată anuală de 3,8% pentru luna trecută, ajustată la inflație, care a fost de 3,3% în martie, aceasta ar însemna o creștere salarială de doar 0,5%, ceea ce este puțin probabil să îngrijoreze prea mult Fed în acest stadiu.

Ce urmează pentru dolar

Reacția piețelor financiare va depinde atât de puterea cifrelor NFP, cât și de perspectiva unei spirale salarii-prețuri care ar putea avea un impact asupra viitorului politicii Fed. În mod tradițional, dolarul are o corelație mai pozitivă cu raportul NFP în comparație cu acțiunile. Un raport slab privind locurile de muncă ar putea afecta dolarul, în timp ce un raport puternic poate împinge în sus randamentele din SUA și trage dolarul după sine.

Deoarece piața pare să se aștepte la o valoare mai puternică a raportului privind locurile de muncă, riscul este o revenire a dolarului vineri. Dolarul a scăzut în așteptarea acestui raport privind locurile de muncă și este cea mai slabă monedă din G10 în această săptămână. De asemenea, a înregistrat o scădere în ultima lună, pe măsură ce pozițiile lungi pe dolar deschise în timpul apogeului conflictului dintre Iran și SUA au fost lichidate. Deși calea cea mai ușoară este către un dolar mai slab, ar fi nevoie de un catalizator, cum ar fi un raport privind locurile de muncă mai puternic decât se așteaptă, pentru a da un impuls dolarului.

Considerăm că va fi nevoie de un raport NFP mult mai slab decât se așteaptă pentru a stimula speranțele privind o reducere a ratei dobânzii de către Fed în acest an; în prezent, nu se așteaptă reduceri ale ratei dobânzii pentru 2026, existând o probabilitate de 20% de majorare a ratei până la sfârșitul anului.

Raportul de astăzi privind piața muncii ar putea fi un test pentru a vedea dacă inflația începe să se instaleze în economia SUA. Un raport puternic privind locurile de muncă și o creștere puternică a salariilor ar putea genera temeri cu privire la presiunea asupra prețurilor în SUA. Acest lucru ar putea afecta acțiunile, care s-au retras de la nivelurile record din ultimele 24 de ore.