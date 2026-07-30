Preview al ședinței Băncii Angliei

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Banca Angliei își va anunța astăzi decizia de politică monetară și va publica previziunile economice actualizate. Se preconizează că BOE va menține rata dobânzii neschimbată încă o lună, iar votul se va menține la 7-2 în favoarea menținerii ratei dobânzii la nivelul actual. Ne așteptăm ca Huw Pill și Megan Greene să voteze pentru o majorare preventivă, întrucât aceștia rămân preocupați de presiunile persistente ale inflației; cu toate acestea, nu ne așteptăm ca alți membri să li se alăture astăzi în votul pentru o majorare.

Banca Angliei va publica, de asemenea, previziunile actualizate privind creșterea economică și inflația. Atenția se va concentra asupra momentului în care Banca Angliei anticipează că IPC-ul din Marea Britanie va atinge nivelul maxim și asupra ritmului în care inflația va reveni la nivelul țintă. Perspectivele privind inflația în Marea Britanie sunt complicate de volatilitatea continuă a prețurilor la energie, cauzată de recenta escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu. S-a scris mult despre insecuritatea energetică a Marii Britanii, care ar putea fi atenuată prin reluarea forajelor de gaze în Marea Nordului. Va fi interesant de văzut dacă Andrew Bailey sau altcineva va aborda acest subiect în cadrul conferinței de presă de astăzi.

În timpul sesiunii de joi, prețurile petrolului Brent au înregistrat o nouă creștere de 1,4% și s-au situat din nou peste 89 de dolari pe baril. Aceasta reprezintă o creștere de 10 dolari față de nivelul la care se tranzacționa petrolul Brent la ultima ședință. Prețurile gazelor naturale sunt cu aproximativ 50 de dolari mai mari decât erau la ședința din iunie.

Deși riscurile inflaționiste au crescut în ultimele săptămâni, considerăm că argumentul potrivit căruia BOE ar trebui să majoreze ratele în mod preventiv pentru a contracara amenințarea inflației a fost neutralizat de o serie de date economice mai slabe, care sugerează că economia britanică se încetinește. Datele privind IPC din iunie s-au situat sub previziunile BOE, în timp ce există semne clare de încetinire pe piața muncii din Marea Britanie. În opinia noastră, acest lucru reduce probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii la această ședință.

Piața contractelor futures pe rata dobânzii preconizează două reduceri ale ratei dobânzii în anul următor, iar în prezent există o probabilitate de 52% pentru o majorare a ratei dobânzii în septembrie și o probabilitate de 56% pentru o majorare în noiembrie. Considerăm că luna noiembrie este mai probabilă, dacă Banca Angliei va lua încă în considerare o majorare a ratei dobânzii la acel moment, întrucât până atunci comitetul va avea o imagine mai clară asupra majorărilor salariale pentru 2027, iar bugetul ar trebui să fi fost anunțat, ceea ce va oferi Comitetului de Politică Monetară (MPC) o imagine mai clară asupra politicii economice a noului prim-ministru.

În ansamblu, ne așteptăm ca BOE să își mențină poziția de „menținere activă” în cadrul acestei ședințe. În opinia noastră, nu există o nevoie reală de majorare a ratei dobânzii, întrucât randamentele obligațiunilor de stat britanice (Gilt) și ratele dobânzilor bazate pe piață au crescut brusc de la ultima ședință a BOE. Randamentul obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani a crescut cu 28 de puncte de bază în ultima lună, astfel încât condițiile financiare sunt deja mai restrictive decât erau la începutul anului.

Impactul asupra pieței: FTSE 100 atinge un nou record

Contextul acestei ședințe este unul caracterizat de o volatilitate în creștere, în special pentru indicii din SUA și Asia, cu pondere mare a companiilor din sectorul tehnologic. Indicele sud-coreean Kospi a scăzut cu 20% în ultimele 5 sesiuni de tranzacționare, înregistrând joi o nouă scădere de 1,5%. Indicele Nasdaq 100 a înregistrat o scădere bruscă miercuri, alături de alți indici americani, după ședința Rezervei Federale.

Cu toate acestea, spre deosebire de turbulențele din sectoarele cu pondere mare a companiilor din domeniul tehnologic, FTSE 100 a urcat la un nivel record și a înregistrat o creștere de 4,5% în ultima lună. Combinația sa de acțiuni din sectorul energetic, companii din domeniul apărării și bunuri de larg consum este atractivă în contextul actual. Din perspectivă tehnică, indicele se află deasupra mediilor mobile simple (SMA) de 50 și 200 de zile, iar indicatorii de impuls sugerează, de asemenea, că ar putea exista un potențial de creștere suplimentar pentru indicele britanic, pe măsură ce investitorii își îndreaptă atenția departe de titlurile tehnologice globale.

Indicele FTSE 100 a atins un nou maxim intrazilnic record în perioada premergătoare ședinței Băncii Angliei (BOE). Dacă BOE își menține politica monetară neschimbată, menționând totodată încetinirea datelor economice, atunci ședința de astăzi nu ar trebui să aibă un impact semnificativ asupra indicelui FTSE 100, nivelul de 11.000 de puncte fiind acum un obiectiv cheie.