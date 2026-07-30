Calendarul economic: Ce va influența piețele astăzi❓ (30.07.2026)

Ședința de tranzacționare de astăzi va fi dominată de o combinație de date macroeconomice din Europa, de decizia Băncii Angliei (BoE), precum și de repercusiunile ședinței de ieri a Fed și de escaladarea tensiunilor dintre SUA și Iran. Piața își începe ziua în urma celei mai slabe sesiuni a indicelui Dow Jones din aprilie 2025 (-2,19%), ca urmare a deciziei Fed de a menține ratele dobânzilor la 3,5–3,75%, cu un vot de 9 la 3. Date economice din Europa Înainte de prânz, vor fi publicate cifrele PIB din al doilea trimestru pentru Spania, Italia, Germania și Zona Euro în ansamblu (consensul indică o încetinire semnificativă a creșterii anuale în Spania și Italia), iar la ora 15:00 sunt așteptate datele CPI din Germania pentru luna iulie, cu previziuni privind o creștere la 2,7% anual, de la 2,3% anterior. În cursul după-amiezii, atenția se va îndrepta către SUA – la ora 15:30, va fi publicată o serie de date, inclusiv PCE (deflatorul inflației al Fed), veniturile și cheltuielile personale, PIB-ul din trimestrul al doilea și numărul cererilor săptămânale de șomaj, piața așteptându-se la o creștere la 200.000, de la 187.000. Decizia Băncii Angliei La ora 14:00, Banca Angliei va anunța decizia privind rata dobânzii – economiștii chestionați de Reuters se așteaptă la un vot de 7 la 2 în favoarea menținerii ratei la 3,75%, nivelul menținut încă din decembrie. Guvernatorul Andrew Bailey a semnalat încă din martie că reducerile de dobândă anticipate anterior au fost amânate din cauza conflictului din Strâmtoarea Hormuz, care alimentează presiunile inflaționiste; se așteaptă ca acesta să țină un discurs la ora 14:30, odată cu publicarea Raportului trimestrial privind inflația. Geopolitica și petrolul Situația din jurul Iranului rămâne un factor de risc cheie – USCENTCOM a efectuat un atac de represalii în urma atacului de la Teheran, iar Trump a amenințat Iranul cu o „bătaie severă”, ceea ce a declanșat miercuri o creștere de 7,9% a prețului petrolului Brent, până la 90,74 dolari pe baril. Astăzi, însă, prețurile petrolului cedează o parte din câștiguri – prețul petrolului Brent a scăzut cu 0,9%, ajungând la aproximativ 87,30 dolari, pe măsură ce petrolierele continuă să părăsească regiunea Golfului, în ciuda escaladării conflictului. Creșterea ofertei OPEC+ cu 188.000 de barili pe zi pentru luna septembrie, anunțată pe 2 august, ar putea limita creșterile ulterioare pe termen lung, cu condiția ca tensiunile militare să nu se intensifice și mai mult. Wall Street după închiderea bursei și sectorul semiconductorilor

Rezultatele trimestriale cheie ale companiilor Apple, Amazon și Coinbase urmează să fie publicate după închiderea pieței – Apple a înregistrat o creștere de 25% în ultimele trei luni și a atins noi maxime, în timp ce Amazon a înregistrat o scădere de 14% în aceeași perioadă, iar Coinbase a scăzut cu 60% față de maximul atins în octombrie, ceea ce sugerează o volatilitate implicită ridicată, în special în cazul celor două din urmă companii. Sectorul sud-coreean al semiconductorilor rămâne cel mai volatil segment la nivel global – atât Samsung Electronics, cât și SK Hynix au înregistrat fluctuații puternice ale prețurilor (o creștere de peste 8% și, respectiv, o scădere de 10%) în urma rezultatelor lor trimestriale, ceea ce a afectat în mod repetat sentimentul global față de cipurile de AI. Dacă volatilitatea pe indicele KOSPI persistă, ne putem aștepta la o presiune continuă asupra companiilor tehnologice americane legate de memorii și inteligență artificială. Companii precum Mastercard, Altria, Ferrari și British American Tobacco și-au prezentat deja sau urmează să-și prezinte rapoartele.

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