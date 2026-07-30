Rezumatul dimineții: Piețele încearcă să revină în urma rezultatelor financiare ale marilor companii din sectorul tehnologic și a deciziei Fed

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu revine în centrul atenției. Miercuri seara (ora SUA), Statele Unite au lansat un „val puternic” de atacuri aeriene împotriva unor ținte aparținând Gărzii Revoluționare Islamice din Iran, ca represalii pentru atacurile cu rachete iraniene asupra bazelor americane de marți. Trump anunțase anterior un „atac puternic” împotriva Iranului, afirmând că „îi vom lovi, vor primi o lecție”. Secretarul general al ONU, Guterres, a avertizat că un conflict prelungit riscă să antreneze întreaga regiune în conflict, în timp ce traficul de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz s-a oprit practic în urma respingerii de către Iran a propunerii Omanului de a împărți controlul asupra căii navigabile.

Fed a menținut ratele dobânzilor neschimbate, dar comentariile lui Warsh au luat piața prin surprindere. Comitetul Federal pentru Operațiuni de Piață (FOMC), condus de noul său președinte Kevin Warsh, a menținut ratele la 3,5–3,75% în urma unui vot de 9 la 3, Warsh descriind această decizie ca o „ceartă de familie” și subliniind o îndepărtare de la orientările clare privind traiectoria politicii monetare, transferând responsabilitatea stabilirii prețurilor către piața obligațiunilor. Astăzi, în Europa, ne confruntăm cu un calendar de date foarte încărcat: cifrele preliminare ale PIB-ului pentru trimestrul al doilea din Franța, Spania, Germania, Italia și Zona Euro în ansamblu, precum și cifrele preliminare ale CPI pentru iulie din Germania și Spania – piața preconizează o probabilitate de aproximativ 64% pentru o nouă măsură a BCE (o majorare a ratei dobânzii) în septembrie.

Banca Angliei urmează să-și anunțe decizia astăzi la ora 14:00 Consensul indică cu tărie menținerea ratei la 3,75% (votul va fi probabil de 7–2), în ciuda tensiunilor geopolitice care amplifică presiunea inflaționistă prin intermediul prețurilor petrolului. După decizie, de la ora 15:30, guvernatorul Bailey va susține o conferință de presă, care ar putea oferi orientări suplimentare pentru luna septembrie.

Wall Street a înregistrat o sesiune de tranzacționare slabă în urma deciziei Fed și a reluării conflictului cu Iranul. Indicele Dow a scăzut cu 1.153 de puncte (-2,19%), S&P 500 cu 1,52%, iar Nasdaq Composite cu 1,74%, încheind sesiunea cu peste 10% sub maximul istoric atins în iunie. Randamentul obligațiunilor americane pe 30 de ani a crescut cu peste 11 puncte de bază, ajungând la 5,21% – cel mai ridicat nivel din 2007 –, ceea ce a determinat scăderea prețurilor acțiunilor din sectorul tehnologic.

Contractele futures americane înregistrează o revenire în această dimineață, pe măsură ce piața asimilează rezultatele marilor companii din sectorul tehnologic. Contractele futures pe Dow au crescut cu 0,14%, cele pe S&P 500 cu 0,35%, iar cele pe Nasdaq 100 cu până la 0,78%, așa cum se poate observa și în rezumatul nostru (US100 +0,78%, US500 +0,44%). Piața își mută rapid atenția de la aspectele geopolitice și ratele dobânzilor către rezultatele marilor companii din sectorul tehnologic anunțate după închiderea sesiunii de miercuri.

Meta și Microsoft, în urma rezultatelor lor trimestriale. Acțiunile Meta au scăzut cu aproximativ 10–11% după ce directorul financiar Susan Li a anunțat că, cheltuielile pentru inteligența artificială (AI) vor continua să crească până în 2028 și dincolo de acest an, în timp ce fluxul de numerar liber a scăzut drastic la 784 milioane de dolari, de la 8,55 miliarde de dolari în anul precedent. Microsoft, în schimb, a înregistrat o creștere de aproximativ 7–8% în tranzacțiile după închiderea bursei, datorită unei creșteri de 43% a veniturilor din Azure în trimestrul al patrulea și menținerii previziunilor privind un flux de numerar liber pozitiv în anul fiscal 2027, în ciuda cheltuielilor de capital de aproximativ 175 miliarde de dolari.

Piețele asiatice înregistrează evoluții mixte, indicele KOSPI aflându-se încă într-o criză de lichiditate. Indicele Nikkei 225 a crescut astăzi cu aproximativ 1% (recuperând o parte din pierderi), dar indicele KOSPI a scăzut cu aproximativ 1,1% după ce a înregistrat o scădere de peste 10% la începutul acestei săptămâni și de 6% în următoarele două sesiuni, ceea ce a determinat intervenția autorităților de reglementare din partea guvernului sud-coreean (restricții privind ETF-urile cu efect de levier pe acțiunile Samsung și SK Hynix). SK Hynix a înregistrat astăzi o scădere suplimentară de 6%, în ciuda rezultatelor record – profitul operațional a crescut cu 557%, ajungând la 60,5 trilioane de won, dar nu a îndeplinit așteptările analiștilor, alimentând îngrijorările cu privire la supraevaluarea sectorului memoriilor.

Samsung – o notă pozitivă în sectorul memoriilor, chiar și în contextul în care piața bursieră pedepsește întregul segment. Divizia de semiconductori a Samsung a raportat o creștere de 250 de ori a profitului datorită cererii de memorie generată de inteligența artificială, cu un profit operațional de 89,2–89,5 trilioane de won (aproximativ 62 miliarde USD), depășind previziunile de 79,3–88,1 trilioane de won. Compania a semnat un contract cu Broadcom în valoare de peste 200 de miliarde de dolari SUA pentru furnizarea de cipuri până în 2030 și finalizează acorduri pe termen lung cu cei mai mari cinci clienți ai săi din domeniul centrelor de date, ceea ce îi conferă o mai mare previzibilitate a veniturilor, în ciuda volatilității pieței. Acțiunile companiei au înregistrat o creștere de peste 7% în urma anunțului.

Valute: dolarul s-a depreciat, în ciuda randamentelor mai mari. Euro s-a apreciat cu 0,70% față de dolarul american, lira sterlină cu 0,56%, în timp ce doar dolarul australian a pierdut teren (-0,36%) în timpul sesiunii de miercuri – o reacție neobișnuită, întrucât randamentele mai mari ar susține în mod normal dolarul, ceea ce ar putea reflecta o vânzare masivă generalizată a activelor americane. În această dimineață, piața spot se stabilizează: EUR/USD -0,03%, GBP/USD -0,07%, USD/JPY +0,07% și indicele USD +0,12%.

Mărfuri: prețul petrolului crește abrupt pe fondul temerilor legate de Strâmtoarea Hormuz; aurul și argintul se consolidează după creșteri. Brentul a înregistrat un salt de 7,9%, ajungând la 90,74 dolari, în timp ce WTI a crescut cu 6,6%, ajungând la 84,46 dolari, ca răspuns la escaladarea conflictului cu Iranul și la închiderea rafinăriei Jazan din Arabia Saudită în urma atacurilor grupării Houthi. Aurul, după ce a crescut cu aproape 1% miercuri (ca activ de refugiu), înregistrează astăzi o corecție de -0,58%, ajungând la aproximativ 4.041 USD, în timp ce argintul a scăzut cu -0,77%, la 57,14 USD – o mișcare firească de realizare a profiturilor după o creștere puternică.

Monedele stabile se mențin la un nivel constant, în timp ce Bitcoin a înregistrat o ușoară creștere în această dimineață. După ce a scăzut cu 0,5% miercuri, la 63.525 USD, Bitcoin a crescut cu 0,25% în această dimineață, ajungând la aproximativ 63.900 USD, pe fondul așteptărilor pieței privind evoluțiile viitoare ale contextului macroeconomic și geopolitic.

Evenimentele cheie ale sesiunii de tranzacționare de astăzi vor fi: datele PIB și CPI din Europa, decizia Băncii Angliei (BOE), rezultatele Amazon/Apple/Coinbase după închiderea bursei de la Wall Street, precum și evoluțiile legate de Iran și Strâmtoarea Hormuz.

OPEC+ urmează să anunțe pe 2 august o creștere a ofertei cu 188.000 de barili pe zi pentru luna septembrie, ceea ce ar putea limita creșterile prețului petrolului pe termen lung, cu condiția ca tensiunile geopolitice să se atenueze. De asemenea, merită urmărită reacția indicelui KOSP, a Samsung și a SK Hynix – dacă volatilitatea din Coreea de Sud persistă, acest lucru ar putea afecta din nou sentimentul global față de sectorul semiconductorilor. Volatilitatea observată în prezent pe anumite instrumente. Sursă: xStation

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