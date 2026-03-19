Preview al ședinței BOE

Este greu să nu simți compasiune pentru Banca Angliei înaintea ședinței de politică monetară de astăzi. Cu mai puțin de trei săptămâni în urmă, existau șanse de 80% ca rata dobânzii să fie redusă în cadrul acestei ședințe, iar acum există o mică șansă ca aceasta să fie majorată. Această schimbare de 180 de grade a așteptărilor privind reducerea ratei dobânzii nu are nimic de-a face cu Banca Angliei sau cu economia britanică, ci este în totalitate legată de conflictul din Orientul Mijlociu, care provoacă o creștere istorică a prețurilor la energie.

BOE încearcă să câștige timp

Se așteaptă ca BOE să mențină rata dobânzii neschimbată astăzi, iar noi considerăm că natura amenințării inflaționiste cu care se confruntă acum Marea Britanie înseamnă că BOE va încerca să câștige ceva timp pentru a vedea cum se va desfășura războiul în următoarele săptămâni și luni. Donald Trump ne spune în continuare că războiul se va termina în curând și că un Iran slăbit va duce la scăderea permanentă a prețurilor petrolului, însă alții sunt îngrijorați că nu se întrevede sfârșitul conflictului și că acesta s-ar putea prelungi luni de zile.

Dilema MPC la această reuniune este dacă să se îngrijoreze mai mult de inflație sau de perspectivele de creștere economică în scădere.

De ce nu ne întoarcem la 2022

Riscul este ca bancherii centrali, de obicei un grup conservator, să sperie piețele cu perspective sumbre. Șocul inflației din 2022, când ratele globale ale inflației au urcat la două cifre, este încă dureros pentru bancherii centrali, inclusiv pentru BOE, care au fost acuzați că au rămas în urmă. Bailey și colegii săi vor fi sensibili la greșelile din trecut și, dacă acest lucru îi va forța să se concentreze pe inflație mai degrabă decât pe creștere, ar putea afecta și mai mult activele riscante, cum ar fi acțiunile, și ar putea afecta titlurile de stat britanice (Gilts), determinând creșterea randamentelor.

Cu toate acestea, considerăm că există șanse mari ca BOE să dorească să sublinieze poziția unică în care se află. În primul rând, lucrurile sunt foarte diferite acum față de 2022, când Rusia a invadat Ucraina. Atunci, economia britanică era puternică, exista un impuls post-COVID, șomajul se afla la niveluri istorice scăzute, salariile creșteau rapid, iar consumatorii erau dispuși să cheltuiască. Creșterea actuală a prețurilor la energie are loc într-un moment în care economia britanică este slabă. În ianuarie nu s-a înregistrat nicio creștere, iar economia se târăște de luni de zile. Rata șomajului crește brusc și se așteaptă creșteri suplimentare ale ratei șomajului în lunile următoare. Există o criză a șomajului în rândul tinerilor, iar agențiile de recrutare vă vor spune că durează mai mult și este mult mai greu să găsești un loc de muncă.

O mișcare hawkish din partea BOE ar fi o greșeală majoră de politică

Acesta nu este contextul potrivit pentru a majora ratele dobânzilor, punând presiune pe deținătorii de credite ipotecare și afectând încrederea consumatorilor. Dacă BOE sugerează că ar putea urma majorări ale ratelor dobânzilor, aceasta ar fi, în opinia noastră, o greșeală majoră de politică monetară și ar frâna probabil cheltuielile consumatorilor și ar agrava perspectivele economice ale Regatului Unit.

Se preconizează că 1,8 milioane de deținători de credite ipotecare din Regatul Unit vor refinanța în 2026; dacă vor trebui să plătească mai mult pentru creditul lor ipotecar, acest lucru ar fi dezastruos într-o economie deja slabă.

Un prag ridicat pentru o majorare a ratei dobânzii

În schimb, ne așteptăm ca BOE să adopte o abordare pragmatică față de situația actuală din Orientul Mijlociu. Deși este probabil să sublinieze incertitudinea și volatilitatea situației, ar putea afirma că economia este suficient de slabă încât prețurile mai mari la energie nu vor face decât să o slăbească și mai mult. Spre deosebire de o amenințare pur inflaționistă, cum a fost creșterea prețurilor la energie în 2022, acum este vorba de o amenințare economică care ar putea slăbi și mai mult economia noastră. Mesajul principal al ședinței de astăzi ar putea fi că pragul pentru o majorare a ratei dobânzii este ridicat pe fondul creșterii prețurilor la energie, chiar dacă riscurile inflaționiste rămân în creștere.

De ce BOE ar putea fi mai mult ca în 2011 decât ca în 2022

Frânarea bruscă pentru a încetini economia a fost evidentă în 2022, dar nu este în 2026. În plus, în 2011, când prețurile energiei erau ridicate, BOE nu a majorat ratele dobânzilor. Economia era vulnerabilă și atunci, iar BOE s-a concentrat mai mult pe susținerea unei economii mai slabe decât pe riscurile inflaționiste. Din acest motiv, ne așteptăm ca BOE să fie mai mult ca în 2011 decât ca în 2022 și ne așteptăm ca BOE să fie atentă la susținerea economiei într-o perioadă economică dificilă care urmează.

Impactul asupra pieței

Impactul asupra pieței ar putea fi nuanțat. Deși se așteaptă ca BOE să mențină politica neschimbată, ceea ce vor spune despre impactul unei creșteri a prețurilor la energie asupra previziunilor lor privind inflația și politica monetară ar putea avea un impact major asupra lirei sterline. Cu toate acestea, în cele din urmă, prețul petrolului este factorul determinant în acest moment, iar piața va urma evoluția acestuia. Dacă prețul petrolului crește, va exercita o presiune ascendentă asupra dolarului, ceea ce ar putea slăbi lira sterlină, dar dacă prețul petrolului scade, aceasta oferă lirei sterline o șansă de redresare.

După cum se poate observa în graficul de mai jos, traiectoria cu cea mai mică rezistență este cea a unui GBPUSD mai scăzut. Cursul GBPUSD se află sub media mobilă de 200 de zile, ceea ce indică o tendință descendentă pe termen lung. Dacă BOE se va dovedi mai puțin agresivă decât se așteaptă, am putea asista la o slăbire suplimentară a lirei, iar următorul nivel de suport cheie este minimul de săptămâna trecută, în jur de 1,32 USD.

EURGBP reprezintă o miză mai pură pe reuniunea BOE, deoarece nu va fi afectat la fel de direct de evoluțiile dolarului. Lira sterlină a depășit euro pe durata acestui conflict, dar EURGBP a atins un minim sub 0,8600; dacă lira sterlină se va deprecia în urma acestei reuniuni a BOE, atunci am putea asista la o nouă apreciere a EURGBP către 0,8685, media mobilă simplă (SMA) pe 50 de zile. BCE se reunește și ea astăzi; cu toate acestea, înainte de această criză, banca centrală era înclinată spre o pauză prelungită în reducerile de rate, și ne îndoim că va fi la fel de preocupată de perspectivele de creștere ca BOE. În opinia noastră, acest lucru deschide calea către o recuperare suplimentară a EURGBP.