Preview al ședinței BOE

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Se preconizează că Banca Angliei va menține rata dobânzii neschimbată în cadrul ședinței de astăzi, piața anticipând o singură reducere a ratei până în aprilie 2027. Pe piețele financiare nu există practic nicio așteptare ca rata dobânzii să fie modificată în cursul zilei de astăzi, probabilitatea unei majorări fiind practic de 0%. Piața contractelor futures pe rata dobânzii este, de asemenea, convinsă că rata nu va crește nici în iulie, probabilitatea unei majorări fiind evaluată, deocamdată, la mai puțin de 20%.

Raportul din mai privind inflația a schimbat perspectiva Băncii Angliei, după ce prețurile s-au menținut la 2,8% luna trecută, contrazicând previziunile care indicau o creștere la 3%. Prețurile de bază au crescut, de asemenea, ușor, de la 2,5% în aprilie la 2,6%. Aceasta a continuat un trend în care inflația din Marea Britanie se situează sub așteptările pieței. Există inflație în sistemul britanic, creșterea prețurilor de producție la 8,7% față de aceeași perioadă a anului trecut dovedind acest lucru, dar aceasta nu se transmite către consumatori.

Deocamdată, Marea Britanie nu reprezintă o excepție în ceea ce privește inflația și are rate ale IPC mai scăzute decât SUA și Zona Euro, ceea ce susține o poziție mai acomodativă a Băncii Angliei în comparație cu BCE și Rezerva Federală. Acest lucru sugerează, de asemenea, că recenta creștere a prețurilor la energie nu ne readuce la nivelurile ridicate ale inflației pe care le-am înregistrat în 2022.

Analizând mai în detaliu raportul IPC din luna mai, costurile de transport au crescut brusc, impulsionate de tarifele aeriene și de prețurile la benzină, ceea ce nu este surprinzător. Elementul mai surprinzător al raportului IPC din luna mai a fost contribuția descendentă a 8 dintre categoriile de produse, inclusiv alimentele, băuturile nealcoolice, mobilierul și îmbrăcămintea. Prețurile cărnii și ale produselor lactate au scăzut, de asemenea, ceea ce va fi un semn binevenit pentru BOE, indicând faptul că, deocamdată, presiunile asupra prețurilor generate de întreruperea aprovizionării din Orientul Mijlociu nu se răsfrâng asupra consumatorului.

Datele privind inflația pentru lunile aprilie și mai sugerează că IPC va rămâne sub prognoza de 3,1% a Băncii Angliei pentru acest trimestru. Acest lucru amână, deocamdată, o schimbare de politică monetară în sensul unei abordări mai restrictive din partea Băncii Angliei. În plus, ultimele evoluții din Orientul Mijlociu susțin, de asemenea, o poziție mai acomodativă din partea băncii. Un acord de pace a fost semnat, iar prețul petrolului scade rapid; țițeiul Brent se tranzacționează acum sub 78 de dolari pe baril și a înregistrat joi o scădere suplimentară de 2%. La ultima ședință a BOE din 30 aprilie, țițeiul Brent se tranzacționa la 114-115 dolari pe baril. Această scădere masivă schimbă cu siguranță perspectiva pentru BOE și chiar deschide calea către o menținere a politicii monetare acomodative?

La ultima ședință, un membru a avut o opinie divergentă și a votat în favoarea unei majorări a ratei dobânzii. Am putea asista astăzi la o împărțire similară a voturilor, de 8 la 1, în favoarea menținerii ratei dobânzii neschimbate. Susținătorii unei politici monetare restrictive din cadrul BOE, printre care se numără și Megan Greene, vor sublinia probabil nivelurile ridicate ale inflației costurilor de producție, care ar putea, în cele din urmă, să stimuleze prețurile de consum. În plus, inflația va crește în iulie, ca urmare a majorării cu 13% a plafonului prețurilor la energie. Piața va spera că creșterea bruscă a presiunilor asupra prețurilor, cauzată de plafonul prețurilor la energie, este temporară și nu va duce la o spirală salarii prețuri în Marea Britanie.

Cel mai recent raport privind piața muncii din Marea Britanie a indicat o în continuare a încetinirii pe piața locurilor de muncă, numărul angajaților a continuat să scadă, iar numărul noilor angajări a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani. Creșterea salariilor nominale a fost stabilă și a rămas neschimbată în perioada de 3 luni până în aprilie, la 3,4%, cel mai scăzut nivel din 2020. Aceasta este o dovadă suplimentară că nu există efecte de a doua rundă generate de această spirală salarii prețuri.

În ansamblu, tabloul macroeconomic al Regatului Unit nu susține în acest moment o poziție restrictivă din partea Băncii Angliei (BOE). Piața petrolului se normalizează rapid, chiar dacă țițeiul Brent rămâne sensibil la știrile privind acordul de pace. Contractele futures pe petrol pentru luna august sunt în scădere rapidă și au revenit la nivelurile de la sfârșitul lunii februarie. În plus, PIB-ul Regatului Unit a scăzut cu 0,1% în aprilie, iar cererea rămâne slabă. Acest lucru limitează efectele de propagare ale creșterilor prețurilor la energie.

Deocamdată, tabloul inflației ar trebui să întărească opinia lui Andrew Bailey conform căreia BOE nu se grăbește să majoreze ratele dobânzilor. Deoarece este puțin probabil ca ratele să se modifice astăzi, atenția se va concentra asupra formulării din comunicatul BOE. Dacă BOE renunță la expresia conform căreia Marea Britanie se confruntă cu „presiuni inflaționiste persistente”, acest lucru va fi perceput ca o schimbare majoră de orientare către o politică monetară acomodativă, iar reacția pieței ar urma să fie semnificativă.

Având în vedere că BOE se confruntă cu un profil al inflației pentru al doilea trimestru care se situează sub propriile previziuni ale băncii, cresc șansele unei mențineri a ratei dobânzii cu o orientare acomodativă în cadrul ședinței de astăzi. O abordare de așteptare ar fi cea mai prudentă în contextul actual, mai ales că perspectivele privind prețul petrolului sunt mult mai puțin nefavorabile la ședința din această lună, iar riscurile geopolitice sunt în scădere.

Dacă se va decide menținerea ratei dobânzii cu o orientare acomodativă, lira ar putea fi expusă riscului, întrucât randamentele obligațiunilor de stat britanice (Gilt) ar putea scădea. Randamentele obligațiunilor de stat britanice pe 2 ani sunt în creștere astăzi, pe fondul ședinței „războinice” a Fed, dar au scăzut deja cu 22 de puncte de bază în ultima săptămână, astfel încât ar putea fi necesară o orientare acomodativă din partea BOE pentru a determina o scădere a randamentelor obligațiunilor de stat britanice. Perechea GBPUSD a pierdut pragul de 1,33 USD pe măsură ce ne apropiem de această ședință, iar semnalele tehnice și dinamica indică în continuare o tendință descendentă pentru lira sterlină. Nivelul cheie de suport pe termen scurt este acum de 1,32 USD, minimul înregistrat în aprilie.