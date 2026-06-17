Preview al ședinței FOMC

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Rezerva Federală va anunța în această seară cea mai recentă decizie de politică monetară. Piața se așteaptă ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate, iar probabilitatea ca acestea să se mențină la 3,5-3,75% în cadrul acestei ședințe este de 99,4%. Totuși, acesta este un moment extrem de important pentru Fed, întrucât este prima ședință sub conducerea noului președinte, Kevin Warsh.

Warsh trebuie să gestioneze o serie complexă de circumstanțe odată cu preluarea funcției de președinte, printre care:

Presiunea exercitată de președintele Trump pentru reducerea ratelor dobânzilor.

Se înregistrează o inflație mai ridicată în economia SUA, care nu este cauzată doar de creșterea bruscă a prețurilor la energie.

Economia SUA evoluează în două viteze, sectoarele legate de inteligența artificială (AI) înregistrând o creștere puternică și susținând zonele de creștere slabă din alte sectoare.

Fed este divizată, ceea ce este foarte rar din punct de vedere istoric.

Este un moment delicat pentru un nou președinte al Fed să stabilească politica monetară. Având în vedere că se preconizează menținerea ratelor neschimbate în lunile următoare, atenția se va concentra în principal asupra conferinței de presă a FOMC, care ar putea fi mai interesantă decât de obicei.

Warsh și orientările prospective

Mesajele lui Warsh și modul în care își prezintă opiniile cu privire la economie și la viitorul politicii monetare vor fi analizate cu atenție. Cu toate acestea, conferința de presă a lui Warsh are o dimensiune suplimentară: el și-a exprimat preferința pentru o comunicare mai redusă din partea Fed, astfel încât modul în care va interacționa cu mass-media în această săptămână este crucial pentru sentimentul pieței. De asemenea, aceasta ne va oferi o idee mai clară despre modul în care Fed ar putea funcționa sub conducerea lui Warsh.

Piața se așteaptă pe deplin la o dependență mai redusă de orientările prospective, dar cum va arăta acest lucru? Ar putea însemna eliminarea completă a „Graficului Dot-Plot”? Aceasta ar fi o mișcare îndrăzneață pentru prima sa ședință; mai probabil, în opinia noastră, se va pune accentul pe inflația medie ajustată, care este mai aproape de ținta de 2% a Fed decât IPC-ul global, posibil fără includerea punctului personal al lui Warsh în acest „Dot Plot” și fără o foaie de parcurs pentru decizia privind rata dobânzii din iulie.

Va majora Fed rata dobânzii în acest an?

Această ședință va include, de asemenea, „Rezumatul proiecțiilor economice” (SEP) actualizat al FOMC. SEP-urile ar putea arăta că inflația se menține peste țintă pentru o perioadă mai lungă decât se presupunea anterior. Economia caracterizată de inflație ridicată și șomaj scăzut face dificil pentru Fed să indice reduceri viitoare ale ratei dobânzii, iar „Dot Plot” ar putea semnala că este mai probabil ca ratele să crească decât să scadă în acest an. În prezent, există o probabilitate de 42% ca rata dobânzii să fie majorată până la sfârșitul anului 2026.

Interesant este faptul că așteptările privind rata dobânzii pentru SUA abia s-au modificat, chiar dacă prețul petrolului a scăzut brusc în ultima săptămână. Acest lucru sugerează că traderii nu doresc să facă pariuri mari asupra direcției ratelor din SUA până când nu vor primi clarificări din partea lui Warsh mai târziu astăzi.

Următoarea provocare a lui Warsh: o Fed divizată

Întrebarea este: poate Warsh să-i convingă pe membrii Fed să adopte o viziune comună? În ultimele luni, Fed a fost mai divizată decât a fost în ultimele decenii. La ultima ședință a FOMC au existat 4 membri cu opinii divergente, cel mai mare număr din 1992. La această ședință, membrii FOMC ar putea vota alături de guvernator pentru menținerea ratelor neschimbate, dar ar putea folosi SEP pentru a-și exprima opiniile independente cu privire la economie. Astfel, am putea obține o serie de proiecții economice actualizate cu o orientare „hawkish”, chiar dacă Kevin Warsh va adopta un ton „dovish” în timpul conferinței de presă.

Cuvintele contează mai mult decât „punctele”

În opinia noastră, ceea ce va spune Warsh la ședința din această seară contează mai mult decât „Dot Plot”. O modificare a orientării prospective va avea implicații asupra piețelor financiare. Sub conducerea lui Jerome Powell, orientarea prospectivă a fost considerată un factor care a contribuit la limitarea volatilității pe piețele obligațiunilor și a menținut randamentele relativ stabile. Dacă aceasta va fi eliminată, am putea asista la o creștere a volatilității și la o tendință de creștere a randamentului obligațiunilor de stat pe 10 ani.

În perioada premergătoare acestei ședințe, obligațiunile de stat americane au înregistrat o performanță inferioară omologilor lor globali, iar randamentele din SUA au avut o reacție mai moderată la scăderea prețurilor petrolului; prețul țițeiului Brent a scăzut sub 80 de dolari pe baril la un moment dat marți, după ce Trump a declarat că Strâmtoarea Ormuz se redeschide. Lipsa de sensibilitate a titlurilor de stat americane față de alte obligațiuni suverane se datorează câtorva factori: 1, SUA este independentă din punct de vedere energetic, deci sunt mai puțin sensibile la schimbările prețului petrolului, și 2, inflația din SUA este ridicată în comparație cu alte țări, iar IPC global se situează peste pragul de 4% din cauza unor factori interni, și nu doar din cauza creșterii prețului energiei.

Ce clase de active beneficiază de o Fed condusă de Warsh?

Incertitudinea legată de comunicarea Fed, combinată cu o inflație mai persistentă, ar putea afecta titlurile de stat americane și ar putea stimula dolarul pe termen scurt și mediu. De asemenea, acest lucru favorizează activele reale precum aurul, care și-a recuperat pierderile din ultimele zile și a înregistrat o creștere de 6% în ultima săptămână. Acțiunile companiilor tehnologice cu capitalizare mare, care dispun de lichidități abundente, au înregistrat o creștere în perioada premergătoare acestei reuniuni și sunt susceptibile să se dovedească mai rezistente în contextul actual.

În ansamblu, comunicarea este esențială la această ședință. În perioada premergătoare, apetitul pentru risc și acțiunile au atins niveluri record, deși acțiunile au înregistrat o scădere marți. În ultimele luni, piața contractelor futures pe rata dobânzii a încetat să mai includă în preț reducerile de dobândă din partea Fed în acest an, astfel încât ceea ce va spune sau nu va spune Warsh va determina reacția pieței.