Preview Meta: Va finanța publicitatea ambițiile sale în domeniul AI?

Meta își va prezenta astăzi rezultatele financiare pentru al doilea trimestru, după închiderea pieței. Compania abordează această prezentare a rezultatelor financiare în contextul unor așteptări ridicate din partea pieței, dar și al unei presiuni tot mai mari cu privire la amploarea investițiilor sale în inteligența artificială.

Până în prezent, investitorii au fost dispuși să accepte o creștere agresivă a cheltuielilor, deoarece AI a susținut cea mai importantă activitate a Meta, și anume publicitatea. Sisteme de recomandare îmbunătățite, o direcționare mai eficientă și automatizarea creării campaniilor pot spori implicarea utilizatorilor, numărul de afișări publicitare și valoarea publicitară.

Astăzi, însă, piața așteaptă mai mult. Meta trebuie să demonstreze că investițiile masive în centrele de date, puterea de calcul și dezvoltarea propriilor modele de inteligență artificială pot genera noi surse de venit în viitor.

În ultimele săptămâni, s-a acordat o atenție deosebită rapoartelor privind posibila dezvoltare de către Meta a propriei infrastructuri de AI și posibilitatea de a pune capacitatea de calcul la dispoziția entităților externe. O astfel de mișcare ar putea deschide o nouă oportunitate de afaceri similară serviciilor de AI în cloud și i-ar permite companiei Meta să utilizeze mai bine infrastructura construită în prezent pentru propriile modele și produse.

Au existat, de asemenea, rapoarte privind lucrările la propriile cipuri de calcul ale companiei Meta. Pe termen lung, dezvoltarea de cipuri proprii ar putea reduce dependența Meta de furnizorii externi și ar putea îmbunătăți eficiența din punct de vedere al costurilor a infrastructurii de IA. În etapa actuală, însă, piața va avea nevoie de informații specifice privind calendarul, amploarea și aplicațiile practice ale acestor soluții. Anunțurile în sine nu vor fi suficiente pentru a schimba aspectele economice ale unor investiții atât de mari.

Raportul de astăzi va fi, prin urmare, un test nu numai al performanței publicitare, ci și al credibilității strategiei pe termen lung a Meta în domeniul AI.

Previziuni financiare cheie

Venituri: 60,24 miliarde de dolari

Venituri din publicitate: 59,07 miliarde de dolari Venituri din segmentul „Family of Apps”: 59,77 miliarde de dolari Venituri din segmentul „Reality Labs”: 428,7 milioane de dolari Alte venituri: 863,3 milioane de dolari

Rezultat operațional: 21,50 miliarde de dolari

Rezultat operațional din segmentul „Family of Apps”: 26,11 miliarde de dolari

Pierdere operațională „Reality Labs”: 4,45 miliarde de dolari

Marjă operațională: 35,6%

Câștig pe acțiune (EPS): 7,15 dolari

Creșterea numărului de afișări publicitare: aproximativ 14,6% față de aceeași perioadă a anului trecut

Creșterea prețului mediu al publicității: aproximativ 11,7% față de aceeași perioadă a anului trecut

Previziuni pentru trimestrul următor

Venituri estimate pentru trimestrul al treilea: 63,17 miliarde de dolari

Cheltuieli de capital (CapEx) estimate pentru al treilea trimestru: 38,88 miliarde de dolari

Cheltuieli de capital (CapEx) estimate pentru întregul an: 135,79 miliarde de dolari

Costuri totale prognozate pentru întregul an: 163,02 miliarde de dolari

Consensul indică un trimestru foarte puternic

Conform consensului pieței, se așteaptă ca Meta să genereze venituri de aproximativ 60,2 miliarde de dolari în al doilea trimestru, cu un profit pe acțiune estimat la 7,15 dolari. Marea majoritate a vânzărilor va proveni în continuare din publicitate, estimările de consens indicând venituri din publicitate de aproximativ 59,1 miliarde de dolari. Acest lucru arată că, în ciuda importanței crescânde a AI, fundamentul afacerii Meta rămâne amploarea platformelor sale sociale și capacitatea sa de a-și monetiza eficient baza masivă de utilizatori.

Piața se așteaptă, de asemenea, la o creștere a impresiilor publicitare și la o majorare a prețurilor medii ale publicității. Combinația dintre un volum mai mare de publicitate și prețuri mai ridicate s-ar putea traduce într-o creștere foarte puternică a veniturilor.

Cu toate acestea, așteptările atât de ridicate înseamnă că simpla îndeplinire a estimărilor consensuale ar putea să nu fie suficientă. Investitorii vor aștepta o surpriză pozitivă clară, atât în ceea ce privește veniturile și EPS, cât și în comentariile conducerii referitoare la trimestrele viitoare. Meta trebuie să demonstreze că AI nu doar susține modelul său actual de publicitate, ci și sporește potențialul de creștere pe termen lung al companiei.

Publicitatea rămâne fundamentul, iar AI trebuie să-i sporească eficiența

Cea mai importantă sursă de venituri a Meta rămâne segmentul „Family of Apps”, care include Facebook, Instagram, Messenger și WhatsApp.

Amploarea acestui ecosistem este enormă. Estimările consensuale sugerează că numărul mediu zilnic de utilizatori ai serviciilor din cadrul „Family of Apps” va ajunge la aproximativ 3,61 miliarde. O bază de utilizatori atât de mare oferă Meta un avantaj unic în ceea ce privește datele, distribuția și capacitatea de a implementa soluții de AI.

Inteligența artificială poate spori valoarea activității publicitare a Meta pe mai multe niveluri. Modelele de inteligență artificială pot îmbunătăți recomandările de conținut, pot crește timpul petrecut pe platforme, pot ajuta agenții de publicitate să creeze campanii și pot optimiza eficiența publicitară.

Rezultatele publicitare vor fi, prin urmare, primul test al valorii economice a AI. Dacă Meta va înregistra atât o creștere a volumului publicitar, cât și o creștere a prețurilor medii ale publicității, piața ar putea concluziona că investițiile în modele și infrastructură de AI încep să aducă beneficii măsurabile în cel mai important segment de afaceri al companiei.

În același timp, investitorii vor analiza dacă îmbunătățirea performanței publicitare este un rezultat durabil al implementării AI sau, în primul rând, rezultatul unor condiții favorabile de pe piața publicității digitale.

„AI Cloud” ar putea crea o nouă sursă de venit

Unul dintre cele mai interesante elemente ale comunicatului de astăzi privind rezultatele financiare ar putea fi comentariile lui Mark Zuckerberg cu privire la posibilitatea de a pune puterea de calcul și infrastructura AI la dispoziția clienților externi.

Meta construiește o infrastructură masivă destinată în primul rând propriilor modele, sistemelor de recomandare și produselor bazate pe AI. Punerea la dispoziția clienților externi a unei părți din aceste resurse ar putea permite companiei să utilizeze mai eficient capacitatea de calcul în creștere și să creeze o sursă suplimentară de venituri.

O potențială afacere de tip „AI Cloud” ar reprezenta însă o schimbare semnificativă a modelului operațional al Meta. Compania ar avea nevoie nu doar de o infrastructură suficientă, ci și de o ofertă competitivă față de cei mai mari furnizori de servicii cloud.

Prin urmare, piața va aștepta informații specifice:

dacă Meta se află deja în discuții cu potențiali clienți,

ce formă ar putea lua accesul la capacitatea de calcul,

dacă Meta intenționează să ofere acces la propriile sale modele de inteligență artificială,

când ar putea începe noua afacere să genereze venituri,

dacă infrastructura construită pentru nevoile proprii ale Meta poate fi utilizată în mod eficient de clienții externi.

Trebuie subliniat clar că, în această etapă, o potențială afacere de tip „AI Cloud” rămâne în primul rând o oportunitate strategică. Dacă, conducerea va prezenta un plan concret, piața ar putea începe să evalueze Meta nu doar ca lider în publicitatea digitală, ci și ca viitor furnizor de infrastructură și servicii de AI.

Cipurile proprii ar putea schimba economia AI, dar sunt necesare detalii

Meta a atras recent atenția datorită unor rapoarte privind dezvoltarea propriilor cipuri de calcul.

Din punct de vedere strategic, o astfel de direcție are sens. Cipurile proprii ar putea permite companiei Meta să adapteze mai bine infrastructura la aplicații specifice, să reducă dependența de furnizorii externi și să scadă costul procesării AI pe termen lung.

Cu toate acestea, beneficiile potențiale sunt încă îndepărtate. Proiectarea și implementarea cipurilor proprii necesită ani de investiții, acces la tehnologii avansate de fabricație și un ecosistem software adecvat. Prin urmare, investitorii ar trebui să trateze informațiile actuale ca parte a unei strategii pe termen lung, mai degrabă decât ca un factor care va schimba semnificativ rezultatele financiare pe termen scurt.

Raportul de astăzi poate oferi totuși informații importante cu privire la calendarul de dezvoltare a cipurilor, aplicațiile acestora și impactul potențial asupra cheltuielilor de capital viitoare.

Cheltuielile de capital vor testa toleranța pieței

În absența unor surprize majore, cel mai mare risc rămâne amploarea cheltuielilor de investiții. Meta și-a majorat anterior prognoza privind cheltuielile de capital pentru întregul an la niveluri apropiate de 145 de miliarde de dolari. O investiție atât de semnificativă demonstrează că Meta își extinde agresiv centrele de date și infrastructura necesară dezvoltării AI.

La fel ca în cazul Microsoft, piața ar putea accepta un CapEx mai ridicat dacă investițiile conduc la o creștere clară a veniturilor din publicitate, la o eficiență operațională îmbunătățită și la crearea de noi oportunități de monetizare.

Cu toate acestea, dacă, cheltuielile continuă să crească fără dovezi la fel de clare privind randamentul investițiilor, investitorii ar putea începe să pună la îndoială ritmul de extindere a infrastructurii. Relația dintre CapEx și creșterea viitoare a veniturilor va fi, prin urmare, unul dintre cele mai importante subiecte în cadrul conferinței de astăzi privind rezultatele financiare.

Cheltuielile ridicate nu trebuie neapărat să fie o problemă dacă Meta demonstrează că își construiește infrastructura ca răspuns la o cerere reală și are un plan concret de utilizare comercială.

Reality Labs continuă să exercite presiune asupra rezultatelor

Un alt domeniu care necesită atenție rămâne Reality Labs.

Estimările consensuale indică venituri de aproximativ 428,7 milioane de dolari și o pierdere operațională de circa 4,45 miliarde de dolari. Segmentul continuă să genereze costuri semnificative și rămâne o povară pentru profitabilitatea generală a Meta.

Cu toate acestea, Meta poate continua să finanțeze aceste investiții datorită profitabilității ridicate a segmentului „Family of Apps”. Estimările consensuale sugerează că profitul operațional din acest segment va ajunge la aproximativ 26,1 miliarde de dolari.

Viziunea pe termen lung legată de Reality Labs rămâne o parte importantă a strategiei Meta. Pe termen scurt, însă, investitorii vor evalua în primul rând dacă majorarea costurilor rămâne justificată și dacă apar noi oportunități de monetizare.

Meta trebuie să demonstreze mai mult decât un trimestru puternic

Rezultatele de astăzi ar putea genera trei scenarii principale.

Scenariul pozitiv presupune o depășire clară a așteptărilor consensuale, o performanță puternică în domeniul publicității, creșterea impresiilor publicitare și a prețurilor medii ale publicității, precum și previziuni pozitive pentru trimestrul următor. Un catalizator suplimentar ar putea fi un plan concret de dezvoltare a AI Cloud și informații convingătoare privind monetizarea infrastructurii și a modelelor. În acest caz, chiar și o creștere suplimentară a cheltuielilor de capital (CapEx) ar putea fi privită pozitiv. Piața ar concluziona că Meta investește ca răspuns la creșterea cererii și are oportunități reale de a transforma infrastructura de AI într-o nouă sursă de venituri.

Scenariul neutru presupune rezultate în linie cu consensul, un ritm stabil al publicității și lipsa informațiilor noi privind comercializarea IA. Un astfel de raport s-ar putea dovedi insuficient, mai ales dacă conducerea majorează din nou previziunile privind cheltuielile.

Scenariul negativ include rezultate publicitare mai slabe, presiune asupra marjelor și o creștere continuă a cheltuielilor de capital (CapEx) fără un plan clar de monetizare a infrastructurii de AI. O astfel de combinație ar putea spori îngrijorările că costurile de dezvoltare a IA cresc mai repede decât beneficiile economice.

Vom vedea un randament al investiției?

Meta rămâne una dintre companiile cel mai bine poziționate pentru a beneficia de pe urma inteligenței artificiale.

Compania dispune de o bază masivă de utilizatori, una dintre cele mai profitabile afaceri de publicitate din lume și capacitatea de a implementa rapid IA în produsele utilizate de miliarde de oameni.

În același timp, amploarea investițiilor crește la niveluri care necesită dovezi din ce în ce mai concrete privind randamentele viitoare.

Raportul de astăzi va răspunde la câteva întrebări cheie:

AI continuă să îmbunătățească eficiența afacerii publicitare a Meta?

Creșterea impresiilor publicitare și a prețurilor este suficient de puternică?

Cum intenționează Meta să-și monetizeze capacitatea de calcul în creștere?

Poate o afacere de cloud bazată pe inteligența artificială să devină o nouă sursă de venituri?

Care sunt planurile reale privind cipurile proprii?

Creșterea în continuare a cheltuielilor de capital (CapEx) va fi justificată de creșterea veniturilor?

Meta ar putea înregistra astăzi rezultate foarte solide. Cu toate acestea, pentru a declanșa o reacție decisiv pozitivă a pieței, compania va trebui probabil să ofere ceva mai mult: o depășire semnificativă a așteptărilor de consens, o confirmare clară a eficacității IA în publicitate și informații specifice privind monetizarea viitoare a infrastructurii sale.

Sursa: xStation5