Preview Microsoft: AI trebuie să demonstreze că merită investițiile masive în capital fix

Microsoft își va prezenta astăzi, după închiderea pieței, rezultatele pentru al patrulea trimestru al anului fiscal 2026. Compania rămâne una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume și unul dintre principalii beneficiari ai dezvoltării inteligenței artificiale. De data aceasta, însă, poziția sa de lider în domeniul IA s-ar putea să nu fie suficientă pentru a convinge investitorii.

Piața nu mai așteaptă doar rezultate solide, depășirea estimărilor de consens sau o creștere puternică și continuă a veniturilor. Microsoft trebuie să demonstreze că investițiile sale masive în centrele de date, infrastructura cloud și capacitatea de calcul încep să se traducă într-o accelerare clară a monetizării IA.

Raportul de astăzi va servi, așadar, în primul rând ca un test al randamentului investițiilor. Întrebarea nu mai este dacă există cerere pentru inteligența artificială. Întrebarea pe care și-o va pune piața este dacă rata de creștere a veniturilor din Azure și din produsele de IA este suficient de mare pentru a justifica o expansiune agresivă a cheltuielilor de capital (CapEx).

Sursă: XTB Research

Așteptări financiare cheie

Venituri: 87,72 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de aproximativ 15% față de aceeași perioadă a anului trecut Venituri Microsoft Cloud: 58,71 miliarde de dolari Venituri din segmentul Intelligent Cloud: 38,17 miliarde de dolari Venituri din segmentul Productivitate și Procese de Afaceri: 37,27 miliarde de dolari Venituri din segmentul More Personal Computing: 12,17 miliarde de dolari

EPS: 4,25 dolari

Profit operațional: 39,04 miliarde de dolari

Creșterea veniturilor din Azure și alte servicii cloud: aproximativ 39,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, la curs valutar constant

Contribuția estimată a IA la rata de creștere a Azure: aproximativ 24,6 puncte procentuale

Cheltuieli de capital (CapEx): 35,22 miliarde de dolari

Cheltuieli de capital estimate pentru trimestrul următor: 45,04 miliarde de dolari

CapEx estimat, inclusiv leasingurile financiare, pentru trimestrul următor: 55,79 miliarde de dolari

Consensul indică un trimestru puternic

Conform consensului pieței, se așteaptă ca Microsoft să genereze venituri de aproximativ 87,7 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. EPS-ul estimat se situează la 4,25 dolari, în timp ce veniturile din segmentul „Intelligent Cloud” sunt prognozate să crească până la aproximativ 38,2 miliarde de dolari.

Cel mai important indicator va rămâne însă Azure. Estimările consensuale indică o creștere de aproximativ 40% față de aceeași perioadă a anului trecut a veniturilor din Azure și din alte servicii cloud.

Pe hârtie, acestea sunt cifre foarte solide. Problema este că piața le cunoaște deja și le-a luat în mare măsură în calcul. Prin urmare, simpla îndeplinire a așteptărilor consensuale poate fi considerată insuficientă, iar chiar și o depășire semnificativă a estimărilor s-ar putea să nu declanșeze automat o reacție puternic pozitivă a prețului acțiunilor.

Microsoft se află în prezent într-o situație în care așteptările vizează nu doar rezultatele în sine, ci și amploarea surprizei pozitive. Piețele vor căuta un semnal clar că creșterea Azure se accelerează odată cu extinderea capacității de calcul disponibile și că utilizarea tot mai mare a IA începe să genereze venituri din ce în ce mai semnificative.

Azure și IA trebuie să ofere mai mult

Azure rămâne cea mai importantă componentă a strategiei de investiții a Microsoft. Aici se concentrează o mare parte din cererea de infrastructură de IA, servicii de calcul și soluții utilizate de clienții corporativi.

Cu toate acestea, o creștere puternică a Azure nu va fi suficientă în sine. Piața va analiza cât din această creștere provine din serviciile tradiționale de cloud și cât este direct legat de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Datele privind comercializarea produselor de IA, în special Microsoft 365 Copilot, vor fi, de asemenea, cruciale. O creștere puternică a cererii pentru produsele de IA ar demonstra dacă acestea își găsesc cu adevărat aplicații practice în cadrul companiilor. Cu toate acestea, piețele se vor concentra în primul rând pe comentariile conducerii cu privire la monetizarea actuală și viitoare a produselor Microsoft.

Prin urmare, Microsoft trebuie să demonstreze nu numai un număr tot mai mare de utilizatori, ci și o valoare economică tot mai mare generată de IA. Piața va dori să vadă că inteligența artificială nu mai este doar un factor care stimulează cererea de infrastructură, ci devine o sursă semnificativă de creștere a veniturilor și de profituri viitoare.

Cheltuielile de capital ar putea domina din nou reacția pieței

Cel mai mare risc rămâne reprezentat de cheltuielile de capital.

Conform consensului pieței, cheltuielile de capital ale Microsoft în al patrulea trimestru ar putea ajunge la aproximativ 35,2 miliarde de dolari. Includând așa-numitele active achiziționate în cadrul contractelor de leasing financiar, valoarea investițiilor ar putea crește până la aproximativ 42,1 miliarde de dolari.

Perspectivele pentru trimestrul următor atrag o atenție și mai mare. Estimările consensuale sugerează că cheltuielile de investiții ar putea crește până la aproximativ 55,8 miliarde de dolari.

O astfel de amploare a cheltuielilor arată că Microsoft se află în continuare într-o fază de expansiune agresivă a infrastructurii. Compania investește în centre de date, servere, cipuri de calcul și capacitatea necesară atât pentru a satisface cererea în creștere din partea clienților Azure, cât și pentru a-și dezvolta propriile produse bazate pe IA.

Problema este că cheltuielile de capital (CapEx) au un impact direct asupra fluxurilor de numerar. Chiar și în condițiile unei creșteri puternice a veniturilor, creșterile suplimentare ale investițiilor ar putea limita capacitatea companiei de a genera flux de numerar liber. Acesta este motivul pentru care piața se concentrează mai puțin pe nivelul absolut al cheltuielilor și din ce în ce mai mult pe relația dintre cheltuielile de capital și creșterea veniturilor.

Cheltuielile de investiții mai mari ar putea fi acceptate dacă Microsoft demonstrează că extinderea infrastructurii duce la o accelerare clară a creșterii Azure și la creșterea veniturilor legate de IA. Cu toate acestea, dacă cheltuielile de capital cresc mai repede decât afacerea din cloud, investitorii ar putea concluziona că perioada de recuperare a investiției se prelungește și că presiunea asupra fluxului de numerar liber va persista mai mult timp.

Alphabet a demonstrat cum reacționează piața la creșterea investițiilor

Exemplul Alphabet arată că nici măcar rezultatele operaționale relativ solide nu garantează o reacție pozitivă a pieței.

Alphabet și-a majorat prognoza privind cheltuielile de capital până la 205 miliarde de dolari, comparativ cu estimările anterioare de aproximativ 190 miliarde de dolari. Creșterea cheltuielilor pentru infrastructura de IA a amplificat îngrijorările investitorilor cu privire la amploarea fluxurilor de numerar viitoare și la timpul necesar pentru a obține un randament adecvat al investiției.

Microsoft s-ar putea afla astăzi într-o situație similară. Piața este probabil deja pregătită pentru o orientare mai ridicată privind cheltuielile de capital și pentru o extindere suplimentară a centrelor de date. O creștere a cheltuielilor nu trebuie neapărat să fie negativă. Factorul decisiv va fi dacă compania demonstrează, de asemenea, o creștere suficient de puternică a Azure și o monetizare din ce în ce mai clară a IA.

Investitorii ar putea accepta cheltuieli de capital mai mari, dar se așteaptă ca fiecare creștere suplimentară a investițiilor să fie însoțită de o creștere mai puternică a veniturilor.

Microsoft trebuie să surprindă

Rezultatele de astăzi ar putea genera trei scenarii principale.

Primul scenariu, pozitiv, presupune o depășire clară a așteptărilor consensuale, o creștere a Azure peste previziuni și date solide privind adoptarea și monetizarea Copilot. Într-un astfel de caz, chiar și cheltuielile de capital mai mari ar putea fi privite ca o confirmare a faptului că Microsoft investește ca răspuns la o cerere reală, mai degrabă decât să construiască pur și simplu infrastructură în anticiparea cererii.

Al doilea scenariu presupune rezultate solide, în linie cu așteptările, dar fără o accelerare clară a creșterii Azure și fără dovezi noi privind randamentele crescânde ale investițiilor în IA. Un astfel de raport s-ar putea dovedi insuficient, mai ales dacă conducerea majorează simultan previziunile privind cheltuielile de capital.

Al treilea scenariu, negativ, include o creștere mai slabă a Azure, date dezamăgitoare privind produsele de IA și o creștere suplimentară a cheltuielilor de capital. Aceasta ar fi o combinație deosebit de nefavorabilă, deoarece ar spori îngrijorările că costurile extinderii infrastructurii cresc mai repede decât veniturile generate de IA.

Rezultatele vor fi un adevărat test al monetizării IA

Microsoft nu mai este evaluată doar ca o companie de software. Piața privește compania ca unul dintre cele mai importante teste ale întregului model de investiții construit în jurul inteligenței artificiale.

Cheltuielile cu infrastructura sunt în creștere în întregul sector tehnologic, în timp ce așteptările privind investițiile viitoare ale „hyperscalerilor” continuă să crească. Prin urmare, Microsoft trebuie să demonstreze că creșterea cheltuielilor de capital (CapEx) nu reprezintă doar costul menținerii poziției sale în cursa tehnologică, ci o investiție care generează venituri din ce în ce mai semnificative.

Raportul de astăzi va răspunde la câteva întrebări cheie:

Creșterea Azure se accelerează pe măsură ce capacitatea de calcul disponibilă crește?

Cât de repede cresc veniturile direct legate de IA?

Extinde Microsoft 365 Copilot amploarea adoptării comerciale?

Cheltuielile de capital mai mari sunt justificate în mod clar de creșterea cererii?

Cât timp va continua presiunea asupra fluxului de numerar liber să limiteze potențialul de creștere?

Microsoft ar putea raporta astăzi rezultate foarte solide. Cu toate acestea, pentru a declanșa o reacție decisiv pozitivă a pieței, va trebui probabil să ofere ceva mai mult: o accelerare clară a creșterii Azure, dovezi solide ale monetizării crescânde a IA și o justificare convingătoare pentru următorul val de investiții.

În contextul actual, depășirea așteptărilor consensuale s-ar putea să nu fie suficientă. Piața dorește să vadă că cheltuielile masive în domeniul IA încep să genereze rezultate la fel de impresionante ca și amploarea investiției.

Sursă: XTB Research