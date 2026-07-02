Preview NFP

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Raportul privind locurile de muncă din luna iunie va fi publicat astăzi la ora 15:30 ora României, cu o zi mai devreme decât de obicei în această lună, din cauza sărbătorii de Ziua Independenței de vineri. Piața se așteaptă la o creștere de aproximativ 113.000 a numărului de locuri de muncă, ceea ce reprezintă o scădere față de cifra de 172.000 înregistrată în luna mai; se preconizează că rata șomajului va rămâne stabilă la 4,3%, iar câștigurile medii pe oră ar putea înregistra o ușoară creștere, de la 3,4% la 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Rezultatul puternic din luna mai face ca raportul din iunie să fie un test: se poate menține dinamica ascendentă sau cifra din mai a fost o anomalie? Numărul locurilor de muncă din sectorul guvernamental federal a înregistrat un salt luna trecută, dar se preconizează că acesta va fi un fenomen punctual. Dacă vom obține un rezultat apropiat de consens, acest lucru ar sugera că creșterea modestă a numărului de locuri de muncă din SUA continuă. Acest lucru ar indica o piață a muncii rezilientă, care nu se prăbușește.
O piață a muncii rezilientă
Creșterea medie lunară a locurilor de muncă în acest an a fost de peste 80.000, și nu ne așteptăm la o cifră mai mică decât aceasta. Modelul GDPNow al Fed din Atlanta prevede o creștere robustă a PIB-ului pentru al doilea trimestru de 2,5%, ceea ce ar trebui să susțină cu ușurință o creștere a locurilor de muncă în SUA de peste 100.000. Ne așteptăm ca cea mai mare parte a locurilor de muncă să fi fost create în sectorul educației și al sănătății, cu creșteri decente în sectorul construcțiilor, precum și în cel al agrementului și ospitalității. Întrebarea este: ar putea exista un impuls din partea Cupei Mondiale? Numărul spectatorilor prezenți la meciurile disputate până acum în SUA a atins un nivel record, de peste 3,5 milioane, ceea ce ar putea stimula sectorul hotelier și cel al agrementului.
Vor spori datele privind locurile de muncă șansele unei majorări a ratei dobânzii de către Fed?
Acest raport privind locurile de muncă vine la o zi după ce noul președinte al Rezervei Federale, Kevin Warsh, a luat cuvântul la conferința bancherilor centrali ai BCE din Portugalia. Kevin Warsh a făcut câteva afirmații demne de remarcat. În primul rând, că așteptările privind inflația se moderează; în al doilea rând, că impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii nu este încă vizibil; și, în al treilea rând, că grupurile sale de lucru ar putea schimba datele economice pe care se concentrează Fed. Acest ultim punct merită menționat. Deși considerăm că datele privind locurile de muncă vor rămâne importante pentru procesul decizional al băncii centrale, la Fed se prefigurează schimbări.
Pe măsură ce ne apropiem de publicarea acestui raport privind locurile de muncă, piața continuă să includă în preț o probabilitate de 28% pentru o majorare a ratei dobânzii la următoarea ședință a Fed din 29 iulie. Piețele futures pe rata dobânzii au reevaluat ratele la un nivel mai ridicat după o ședință surprinzător de „hawkish” a FOMC, iar dacă astăzi vom avea o surpriză semnificativă în sens pozitiv în ceea ce privește locurile de muncă, de peste 180.000, atunci am putea vedea probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii în iulie depășind 50%.
Până în prezent, indicatorii anticipatori au fost mixți. Deși indicele ISM privind ocuparea forței de muncă în sectorul manufacturier a fost mai puternic, acesta a rămas sub 50. În plus, raportul ADP privind locurile de muncă din sectorul privat a fost ușor mai slab decât se aștepta, situându-se la 113.000 pentru luna trecută. Media mobilă pe 4 săptămâni a cererilor inițiale de șomaj a înregistrat o ușoară creștere săptămâna trecută, dar, la 224.000, rămâne în continuare la un nivel scăzut.
Impactul unei surprize negative
O surpriză negativă de 70.000 sau mai puțin ar putea determina o accentuare a curbei randamentelor titlurilor de stat americane, pe măsură ce randamentele titlurilor de stat pe 2 ani scad, iar randamentele obligațiunilor pe termen lung cresc. Considerăm că o cifră mai slabă ar putea duce, de asemenea, la o recalibrare a așteptărilor privind rata dobânzii din SUA și credem că este puțin probabil ca Fed să majoreze rata dobânzii în iulie dacă piața muncii dă semne de încetinire, mai ales dacă rata șomajului crește și ea.
Ce urmează pentru dolar
Aceste date vor constitui, de asemenea, următorul factor major de influență asupra dolarului, cel puțin până la publicarea raportului privind IPC din iunie. Indicele dolarului american se află la un maxim de 14 luni, iar dolarul american este moneda cu cea mai bună performanță din ultimul an. În ultima lună, indicele USD a crescut cu 2,5%. Depășirea pragului de 100,50 de acum două săptămâni a reprezentat o evoluție extrem de optimistă și susține înregistrarea unor creșteri suplimentare.
Cu toate acestea, piața valutară poate avea un comportament contrarian în jurul rapoartelor privind locurile de muncă, așa că am putea asista la cumpărări pe baza zvonurilor, urmate de vânzări pe baza datelor reale mai târziu, joi. Indicatorii tehnici continuă să indice o direcție bullish, astfel încât calea cea mai ușoară este reprezentată de creșteri suplimentare ale dolarului. Dacă datele privind locurile de muncă sunt slabe și dolarul înregistrează o vânzare masivă, atâta timp cât indicele dolarului nu scade sub 100,50, tendința ascendentă rămâne intactă.
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