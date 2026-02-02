Preview Palantir: Este perfecțiunea deja inclusă în preț?

Aspecte esențiale Compania a înregistrat în mod constant o creștere masivă a veniturilor, alături de o profitabilitate excepțional de ridicată.

Așteptările sunt atât de mari încât chiar și cele mai puternice companii ar putea avea dificultăți în a le îndeplini.

Pe ce ar trebui să se concentreze investitorii în timpul conferinței privind rezultatele financiare și în rezultatele propriu-zise?

Analiză tehnică

Unul dintre liderii în materie de evaluare dintre companiile din domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale își va publica rezultatele financiare după închiderea sesiunii de tranzacționare de luni din SUA. Palantir (PLTR.US), un furnizor controversat de soluții de analiză a datelor și de supraveghere bazate pe inteligență artificială pentru guverne și mari corporații, se confruntă cu o altă publicare exigentă a rezultatelor financiare. De la nivelul maxim atins, acțiunile au scăzut cu peste 25%. În ciuda acestui fapt, cu o capitalizare de piață care depășește 340 de miliarde de dolari, raportul său P/E rămâne peste 300. Cu așteptări și evaluări atât de extreme, chiar și cea mai mică dezamăgire ar putea declanșa o vânzare semnificativă. Compania a depășit consensul pieței atât în ceea ce privește EPS, cât și veniturile de nouă ori consecutiv, însă acest lucru nu s-a tradus întotdeauna în creșteri ale prețului acțiunilor. Acest lucru reflectă dinamica care apare atunci când multiplicatorii de evaluare ating niveluri atât de ridicate. Pentru Q4 2025, piața se așteaptă la un EPS de aproximativ 0,23 dolari și venituri de peste 1,30 miliarde de dolari. Așa cum este tipic pentru Palantir, aceste așteptări sunt cu câteva puncte procentuale mai mari decât în trimestrul anterior. De asemenea, va fi crucial pentru companie să își respecte angajamentul de a înregistra o creștere a veniturilor de 61% față de anul precedent. Compania se confruntă cu la fel de multe oportunități cât și riscuri. Evaluarea este susținută de indicatori puternici de retenție a clienților și de un mix echilibrat între contractele comerciale și cele guvernamentale. În același timp, chiar și o încetinire minoră a creșterii într-unul dintre segmentele cheie, de doar 1-2%, s-ar putea dovedi devastatoare pentru evaluare. Încrederea aliaților SUA în software-ul provenit din Silicon Valley se diminuează, ceea ce ar putea afecta ritmul de adoptare a produselor în afara Statelor Unite. Previziunile și comentariile conducerii vor fi la fel de importante ca indicatorii financiari în sine. Orice declarații care sugerează o încetinire a creșterii ar putea declanșa o reacție bruscă a pieței. În schimb, sentimentul ar putea să se schimbe rapid în direcția opusă. Previziunile de creștere care depășesc semnificativ ipotezele actuale, accelerarea ciclurilor de implementare sau o creștere a valorii comenzilor restante ar putea ajuta compania să-și recâștige valorile maxime anterioare. O atenție deosebită va fi acordată și noilor inițiative legate de forțele armate, cum ar fi programul de dezvoltare software în curs de desfășurare pentru Marina SUA. Compania continuă să demonstreze o creștere la o scară și o consistență rar întâlnite în istoria piețelor financiare. Indiferent de opinia fiecăruia despre firmă, aceasta este una dintre puținele companii de pe Wall Street care înțelege pe deplin AI, aplicațiile sale strategice și își execută strategia cu o disciplină remarcabilă. PLTR.US (Interval D1) Acțiunile se tranzacționează în prezent într-o zonă de suport cheie, în jurul valorii de 145 USD. Momentul mediilor EMA continuă să susțină tendința ascendentă, în timp ce RSI indică condiții extreme de supracumpărare. MACD rămâne pe partea negativă. Următorul nivel major de suport este în apropierea valorii de 100 USD. Sursa: xStation 5

