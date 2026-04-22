Preview rezultate Tesla: Povestea contează mai mult decât cifrele

Acțiunile Tesla (TSLA.US) au scăzut cu până la 30% față de maximul atins, în punctul cel mai de jos al corecției. Cu toate acestea, înainte de publicarea rezultatelor financiare, sentimentul față de companie s-a îmbunătățit în mod evident — în ciuda semnalelor de dificultăți care se pot observa în rapoartele privind livrările de vehicule. Au investitorii motive să aștepte? TSLA.US (Interval D1) Rapoartele privind producția și livrările indică o problemă fundamentală majoră a modelului de afaceri al Tesla. Compania a livrat aproximativ 350.000 de vehicule, față de o producție de aproximativ 400.000. Acest lucru implică un decalaj semnificativ între capacitatea companiei și cererea reală. Crearea cererii pentru produs va fi mult mai dificilă decât extinderea producției. Sursa: xStation 5 Așteptările pentru companie în ansamblu sunt următoarele: Venituri: 22 miliarde USD

EPS: 0,36–0,37 USD

Marjă brută: 17,5% Cu toate acestea, Tesla este o entitate complexă și neconvențională, iar așteptările și reacțiile pieței se pot dovedi la fel de complexe și neconvenționale. Dincolo de rezultatele la nivel de companie, merită să acordăm atenție și segmentelor individuale de afaceri. Cel mai important segment, cel auto, rămâne sub presiune, și nimic nu indică faptul că situația se va îmbunătăți. Totuși, dacă firma reușește să înregistreze o creștere a veniturilor sau, și mai bine, o extindere a marjei, acest lucru ar putea oferi un spațiu semnificativ pentru creșterea acțiunilor. Segmentul sistemelor energetice arată mult mai bine și are performanțe solide pe aproape toate fronturile, dar va rămâne probabil prea mic pentru a avea un impact semnificativ asupra rezultatelor generale ale companiei. Ceea ce va determina probabil reacția pieței la rezultate sunt însă segmentele de robotaxi, robotică și/sau semiconductori. Robotaxiurile sunt așteptate să se confrunte cu un moment de cotitură: serviciul a fost lansat în Dallas și Houston, iar mult așteptatul „Cyber Cab” ar trebui să intre în producție în următoarele săptămâni. Linia de roboți „Optimus” rămâne un mister. Rentabilitatea și cererea pentru produsele companiei în acest domeniu sunt încă un semn de întrebare major. Elementul necunoscut de astăzi este producția de semiconductori și inițiativa „terra-fab”. Orice succes tangibil al acestei inițiative ar putea declanșa euforie, în timp ce pesimismul, prudența sau cheltuielile de capital peste așteptări ar putea „zdrobi” orice entuziasm. Dacă apar astfel de semnale, investitorii vor analiza cu atenție orice mențiune privind cooperarea Tesla cu SpaceX și/sau xAI. Concluzia principală înainte de publicarea rezultatelor financiare ale Tesla este că, pentru această companie, prețul acțiunilor va fi probabil determinat mai mult de narațiune decât de datele financiare. Promisiunile ar putea fi suficiente pentru ca acțiunile să înceapă să se îndrepte din nou către maximele anterioare, în timp ce dezamăgirea, atât în ceea ce privește capacitățile reale ale companiei, cât și planurile și intențiile declarate, ar putea zdrobi orice sentiment pozitiv.

