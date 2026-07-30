Previziuni Apple: Vânzări solide de iPhone în contextul creșterii costurilor memoriei

Apple (AAPL.US) își va prezenta astăzi, după închiderea pieței, rezultatele financiare pentru al treilea trimestru fiscal al anului 2026. Piața așteaptă cu mari așteptări această prezentare. După o perioadă în care investitorii s-au întrebat dacă Apple va putea accelera din nou creșterea, compania are acum șansa de a înregistra unul dintre cele mai solide trimestre din punct de vedere al vânzărilor din ultima perioadă.

Estimările consensuale indică venituri de aproape 109 miliarde de dolari, cu aproximativ 16% mai mari decât în anul precedent. Se preconizează că principalul motor al creșterii va fi iPhone-ul, susținut de un ciclu de produse de succes și de dorința tot mai mare a clienților de a-și înlocui dispozitivele mai vechi.

La prima vedere, perspectivele par extrem de favorabile. Noile modele atrag utilizatorii, vânzările de iPhone rămân solide, segmentul Servicii continuă să crească, iar Apple ar putea chiar să câștige cote de piață pe piața globală a smartphone-urilor.

În spatele aparențelor, însă, se conturează o problemă care ar putea domina conferința de astăzi privind rezultatele financiare.

O penurie globală de memorie determină creșterea prețurilor componentelor cheie. Apple, care produce sute de milioane de dispozitive și utilizează volume enorme de memorie pentru iPhone-uri, Mac-uri și iPad-uri, nu poate evita pe deplin impactul creșterii costurilor.

Prin urmare, compania ar putea raporta venituri foarte solide, confruntându-se în același timp cu presiuni asupra marjelor de profit. Raportul de astăzi nu va fi doar un test al cererii pentru iPhone. Va fi, de asemenea, un test pentru a vedea dacă Apple poate menține o rentabilitate ridicată într-un context de creștere a costurilor componentelor.

Întrebarea cheie este: va fi suficientă puterea vânzărilor de iPhone pentru a compensa presiunea creată de memoria din ce în ce mai scumpă?

Așteptări financiare cheie

Venituri: 108,85 miliarde de dolari

Venituri din produse: 77,25 miliarde de dolari

Venituri din iPhone: 53,60 miliarde de dolari

Venituri din servicii: 31,36 miliarde de dolari

Venituri din Mac: 8,62 miliarde de dolari

Venituri din iPad: 6,89 miliarde de dolari

Venituri din America: 45,42 miliarde de dolari

Venituri din Europa: 27,58 miliarde de dolari

Venituri din China: 19,58 miliarde de dolari

Venituri din Japonia: 7,49 miliarde de dolari

Câștig pe acțiune (EPS): 1,89 dolari

Profit brut: 52,13 miliarde de dolari

Cheltuieli operaționale: 18,96 miliarde de dolari

Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare: 11,57 miliarde de dolari

Numerar și echivalente de numerar: 53,15 miliarde de dolari

Cheltuieli de capital (CapEx) estimate pentru întregul an: 12,33 miliarde de dolari

iPhone-ul este pe cale să revină în centrul atenției

Conform consensului Bloomberg, se preconizează că Apple va genera venituri de aproximativ 108,9 miliarde de dolari, comparativ cu 94 de miliarde de dolari în anul precedent. Aceasta ar reprezenta o creștere de aproximativ 16% și ar confirma faptul că actualul ciclu de produse generează rezultate foarte solide pentru companie.

Se preconizează că iPhone-ul va reprezenta cea mai mare pondere din această creștere. Estimările consensuale indică venituri din vânzările de smartphone-uri de aproximativ 53,6 miliarde de dolari, demonstrând încă o dată că, în ciuda importanței crescânde a serviciilor și a ecosistemului Apple în ansamblu, iPhone-ul rămâne nucleul activității companiei.

Noile modele de iPhone ar putea încuraja utilizatorii să-și înlocuiască dispozitivele mai vechi. Pentru Apple, ciclul de înnoire este extrem de important. Compania are sute de milioane de utilizatori activi, ceea ce înseamnă că chiar și o reducere modestă a duratei medii a ciclului de înlocuire a dispozitivelor se poate traduce în venituri suplimentare de miliarde de dolari. Vânzările puternice ale noilor modele ar putea indica, de asemenea, faptul că Apple nu doar beneficiază de propriul ciclu de produse, ci începe să atragă clienți de la concurenți.

Creșterile potențiale ale cotei de piață ar putea fi, prin urmare, unul dintre cele mai importante elemente pozitive ale raportului. Piața smartphone-urilor este deja matură, astfel încât volumele mai mari de vânzări nu sunt determinate exclusiv de creșterea cererii la nivelul întregii industrii. Din ce în ce mai mult, acestea înseamnă câștigarea cotei de piață în detrimentul altor producători. Dacă Apple demonstrează că își crește vânzările și, în același timp, își consolidează poziția pe piață, investitorii ar putea considera actualul ciclu de produse ca fiind semnificativ mai puternic decât se aștepta anterior.

Apple ar putea crește mai rapid fără a majora prețurile

Unul dintre motivele pentru care Apple ar putea câștiga cotă de piață este decizia sa de a menține prețurile smartphone-urilor în ciuda creșterii costurilor componentelor. O astfel de strategie susține cererea și permite companiei să rămână competitivă, în special în segmentul premium. Prin urmare, Apple ar putea atrage clienți care iau în considerare dispozitive de la alți producători.

Pe de altă parte, fiecare decizie de a nu transfera costurile mai mari asupra consumatorilor creează o presiune mai mare asupra profitabilității. Prin urmare, Apple se confruntă cu o dilemă clasică. Poate majora prețurile și își poate proteja parțial marjele, dar riscă să slăbească cererea. Alternativ, poate menține prețurile, crește vânzările și câștiga cotă de piață, absorbind în același timp o parte mai mare din costurile în creștere.

Deocamdată, piața pare să presupună că Apple optează pentru al doilea scenariu. Dacă compania reușește să-și crească vânzările fără o deteriorare semnificativă a marjelor, ar putea demonstra o creștere de foarte bună calitate. Dacă, însă, câștigurile de cotă de piață vin în detrimentul unei scăderi evidente a profitabilității, investitorii ar putea evalua diferit soliditatea ciclului actual.

Serviciile rămân pilonul discret al profiturilor

Deși iPhone-ul atrage cea mai mare atenție, segmentul Servicii continuă să consolideze fundamentele financiare ale Apple. Estimările consensuale indică venituri din servicii de aproximativ 31,4 miliarde de dolari. Segmentul, care include App Store, abonamentele, serviciile digitale și plățile, a devenit una dintre cele mai importante surse de creștere stabilă ale companiei.

Serviciile au, de asemenea, o importanță strategică pentru profitabilitate. Activitatea din domeniul serviciilor generează marje mai mari decât vânzările de hardware, ceea ce înseamnă că o pondere tot mai mare a serviciilor în structura veniturilor ar putea atenua parțial presiunea asupra costurilor asociată producției de dispozitive.

Aici ar putea apărea un echilibru natural. iPhone-ul asigură scara necesară și stimulează creșterea veniturilor, în timp ce serviciile contribuie la menținerea profitabilității ridicate a ecosistemului mai larg. Dacă ambele segmente depășesc așteptările, Apple ar putea demonstra nu doar o creștere rapidă, ci și o calitate solidă a acestei creșteri. Dacă, totuși, dinamica segmentului de servicii slăbește, piața s-ar putea concentra mult mai puternic asupra creșterii costurilor memoriei.

Penuria de memorie devine un test pentru marje

Cea mai mare provocare pentru Apple ar putea fi, în prezent, situația de pe piața memoriei.

Cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale crește cererea de cipuri avansate utilizate în centrele de date și în sistemele de calcul. Cererea din partea furnizorilor de infrastructură pentru IA crește rapid, în timp ce oferta limitată determină creșterea prețurilor memoriei.

Pentru Apple, problema este deosebit de importantă datorită amplorii operațiunilor sale. Compania are nevoie de volume enorme de memorie pentru a fabrica iPhone-uri, Mac-uri, iPad-uri și celelalte dispozitive ale sale. Chiar și o creștere mică a costului unei singure componente se poate traduce în cheltuieli suplimentare de miliarde de dolari la scara Apple.

Apple a majorat deja prețurile anumitor produse, invocând creșterea costurilor memoriei. Cu toate acestea, investitorii vor dori să afle dacă măsurile luate până acum vor fi suficiente pentru a limita impactul componentelor mai scumpe asupra profitabilității. Conform unor estimări prudente, costurile mai ridicate ale memoriei ar putea reduce semnificativ marja brută a Apple.

Aceasta înseamnă că raportul de astăzi ar putea fi un test nu doar pentru vânzări, ci, mai presus de toate, pentru capacitatea Apple de a-și proteja marjele. Piața va analiza dacă presiunea asupra costurilor se va stabiliza încă din acest trimestru sau va persista mai mult timp și va continua să afecteze rezultatele în perioadele viitoare. Tocmai de aceea, perspectivele privind marja companiei s-ar putea dovedi mai importante decât simpla depășire a estimărilor de consens privind veniturile.

Memoria chineză ar putea rezolva o problemă și crea alta

Se pare că Apple ia în considerare aprovizionarea cu memorie de la producători chinezi, inclusiv CXMT și YMTC. Din perspectivă comercială, o astfel de mișcare ar fi de înțeles.

Diversificarea bazei de furnizori ar putea crește disponibilitatea componentelor, reduce riscul de penurie și îmbunătăți poziția de negociere a Apple cu furnizorii existenți. Într-un moment în care prețurile memoriei sunt în creștere, iar disponibilitatea rămâne limitată, fiecare furnizor suplimentar ar putea avea o importanță strategică.

În același timp, posibila utilizare a cipurilor chinezești a stârnit opoziția unor senatori americani. Au apărut îngrijorări cu privire la securitatea națională, transferurile de tehnologie și riscul ca una dintre cele mai importante companii americane să devină dependentă de entități legate de China. Prin urmare, Apple s-ar putea afla prinsă între necesitatea de a-și asigura lanțul de aprovizionare și presiunea politică tot mai mare.

Merită subliniat faptul că, în prezent, nu există nicio confirmare că memoria chineză va fi utilizată în dispozitivele Apple. Rapoartele se referă la discuții și la posibila aprovizionare cu componente. Dacă problema va fi abordată în cadrul conferinței privind rezultatele financiare, investitorii vor aștepta răspunsuri cu privire la intenția reală a Apple de a-și extinde baza de furnizori și la modul în care intenționează să limiteze impactul penuriei de memorie asupra costurilor.

Marjele ar putea determina reacția pieței

Apple ar putea raporta o creștere foarte puternică a veniturilor. Vânzările solide de iPhone, veniturile în creștere din segmentul Servicii și potențialele câștiguri de cotă de piață creează un tablou extrem de favorabil.

Reacția pieței va depinde însă de cât din această creștere se va reflecta în rezultatele financiare ale companiei, după ce se vor lua în calcul costurile în creștere ale componentelor.

Prin urmare, factorii cheie vor fi:

nivelul marjei brute,

perspectivele privind marja pentru trimestrul următor,

impactul prețurilor mai mari la memorie,

capacitatea companiei de a transfera costurile către clienți,

rata de creștere a segmentului de servicii,

amploarea vânzărilor de iPhone,

informații privind cota de piață,

comentarii privind siguranța și reziliența aprovizionării cu memorie.

În acest trimestru, veniturile în sine ar putea să nu fie suficiente pentru a evalua în mod concludent calitatea rezultatelor Apple. Compania ar putea să-și crească vânzările și să câștige cotă de piață, plătind în același timp din ce în ce mai mult pentru componente. Prin urmare, piața va încerca să determine dacă creșterea rămâne profitabilă și sustenabilă.

Trei scenarii posibile

Scenariul optimist presupune o depășire clară a așteptărilor consensuale, vânzări foarte puternice de iPhone, creștere continuă în segmentul Servicii și perspective stabile privind marja de profit. Un semnal pozitiv suplimentar ar fi confirmarea faptului că Apple câștigă cotă de piață pe piața globală a smartphone-urilor. În acest caz, creșterea costurilor memoriei ar putea fi privită ca o problemă temporară pe care compania o poate gestiona datorită dimensiunii sale, puterii mărcii și profitabilității ridicate a activității sale de servicii.

Scenariul neutru presupune rezultate în mare parte în linie cu așteptările, vânzări puternice de iPhone, dar o perspectivă prudentă asupra marjelor. Un astfel de raport ar confirma puterea cererii, arătând totodată că creșterea costurilor componentelor începe să limiteze calitatea creșterii.

Scenariul pesimist include vânzări mai slabe de iPhone, o presiune evidentă asupra marjelor și o deteriorare a previziunilor din cauza prețurilor ridicate ale memoriei. O astfel de combinație ar putea spori îngrijorările că actualul ciclu de produse nu este suficient de puternic pentru a compensa creșterea costurilor.

Apple se confruntă cu o încercare privind calitatea creșterii

Apple se pregătește să-și publice rezultatele financiare în contextul unor așteptări foarte ridicate.

Se preconizează că iPhone-ul va stimula vânzările, iar segmentul Servicii va susține profitabilitatea, iar ciclul actual de produse ar putea permite companiei să câștige cote de piață. În același timp, penuria de memorie creează un nou risc care ar putea afecta costurile de producție și limita marjele.

Raportul de astăzi va răspunde la câteva întrebări cheie:

Vânzările de iPhone vor depăși așteptările?

Câștigă Apple cote de piață pe piața globală a smartphone-urilor?

Clienții își înlocuiesc dispozitivele mai repede decât înainte?

Cât de rapid crește segmentul Serviciilor?

Ce impact au prețurile mai mari ale memoriei asupra marjelor?

Va continua Apple să majoreze prețurile produselor?

Cât timp ar putea persista presiunea asupra costurilor?

Va diversifica compania și mai mult sursele de aprovizionare cu memorie?

Apple ar putea raporta astăzi o creștere foarte puternică a veniturilor. Pentru a convinge piața, însă, va trebui să demonstreze că această creștere rămâne profitabilă în ciuda costurilor în creștere ale componentelor.

Concluzii

Apple își prezintă raportul financiar cu venituri estimate de aproximativ 108,9 miliarde de dolari. Se preconizează că iPhone-ul va fi principalul motor al creșterii, susținut de un ciclu de produse puternic și de disponibilitatea tot mai mare a clienților de a-și înlocui dispozitivele.

Vânzările solide ar putea permite companiei Apple nu doar să-și crească veniturile, ci și să câștige cote de piață pe piața globală a smartphone-urilor.

Segmentul Servicii rămâne al doilea pilon al rezultatelor companiei. Rentabilitatea sa ridicată ar putea compensa parțial creșterea costurilor de producție a dispozitivelor.

Cel mai mare risc rămâne însă penuria de memorie. Creșterea prețurilor componentelor ar putea afecta marjele, ceea ce înseamnă că perspectivele de rentabilitate ale companiei pentru trimestrele următoare ar putea fi mai importante decât simpla depășire a estimărilor de consens privind veniturile.

Apple ia în considerare, de asemenea, extinderea surselor de aprovizionare cu memorie, inclusiv posibilitatea de a se aproviziona cu componente de la producători chinezi. O astfel de mișcare ar putea reduce riscul de penurie, dar ar spori totodată riscurile politice, de reglementare și strategice.

Rezultatele de astăzi vor fi, prin urmare, un test nu doar pentru cererea de iPhone.

Mai presus de toate, ele vor fi un test al calității creșterii — dacă Apple poate crește vânzările, câștiga cote de piață și, în același timp, își poate menține profitabilitatea ridicată într-un context al creșterii costurilor memoriei.

Sursă: xStation5