Previziuni privind rezultatele financiare ale Tesla

Tesla (TSLA.US) va publica rezultatele financiare pentru primul trimestru miercuri, după închiderea pieței. Se estimează că veniturile se vor ridica la 22,05 miliarde de dolari, iar profitul la 1,21 miliarde de dolari. Deși se preconizează că veniturile și profitul vor fi mai mici decât în al patrulea trimestru al anului 2025, atenția s-ar putea concentra asupra marjei brute și a fluxului de numerar disponibil.

Cheltuiește Tesla prea mult pe AI?

Se așteaptă ca marja brută să se situeze la 17,5%, în scădere față de 20% în Q4. Se așteaptă ca fluxul liber de numerar să treacă în teritoriu negativ, la -1,57 miliarde de dolari, în scădere față de 1,4 miliarde de dolari în trimestrul anterior. Acești doi indicatori merită urmăriți, deoarece pot evidenția presiunea asupra marjei din cauza creșterii cheltuielilor cu AI. Dacă piața nu este convinsă că firma își poate transforma investițiile în AI în progrese semnificative pentru rezultatul final, atunci sentimentul față de acțiuni ar putea avea de suferit.

Ca întotdeauna în cazul Tesla, acest raport de rezultate se referă la fel de mult la sentimentul și încrederea în viziunea lui Elon Musk, cât și la fundamentele companiei. Abilitățile sale în domeniul AI și planurile de viitor au determinat ca acțiunile să se tranzacționeze la o valoare de 35 de ori mai mare decât cea a Mercedes-Benz și de 52 de ori mai mare decât cea a Volkswagen. Investitorii ar putea avea dificultăți în evaluarea companiei dacă marjele sunt comprimate în primul trimestru. Marjele de profit dezamăgitoare ar putea afecta sentimentul față de acțiuni, care a crescut cu 67% în ultimul an, deoarece ar lăsa investitorii să se întrebe când se vor amortiza investițiile Tesla în AI.

Tesla trebuie să demonstreze că cheltuielile cu AI sunt justificate

Tesla este o companie auto sau o putere în domeniul AI? Adevărul este la mijloc. Încă produce mașini, dar are o problemă când vine vorba de vânzarea faimoaselor sale vehicule electrice. Vânzările nu reușesc să îndeplinească așteptările. În primul trimestru au fost construite 408.000 de mașini Tesla, dar s-au vândut doar 358.000, ceea ce înseamnă că aproape 50.000 de vehicule sunt nevândute. Creșterea nivelului stocurilor a afectat prețul acțiunilor, care nu s-a alăturat raliului mai larg al acțiunilor americane din ultimele săptămâni.

Nu vă lăsați păcăliți de comparațiile anuale flatante

Deși există unele întrebări cu privire la strategia de afaceri pe termen lung a Tesla, cifrele din primul trimestru ar putea arăta bine în comparație cu acum un an, iar creșterea anuală ar putea fi de 13% pentru venituri și de peste 30% pentru profitul pe acțiune. Primul trimestru al anului 2025 a fost un trimestru dificil pentru companie, producția modelului Y fiind oprită, ceea ce a dus la o scădere drastică a veniturilor. Astfel, comparația anuală s-ar putea să nu ofere o imagine completă.

Tehnologia fără șofer în centrul atenției

Piața va dori să primească noutăți despre foaia de parcurs privind autonomia, care este un element cheie în planul de creștere viitoare al Tesla. Unii analiști cred că ar putea exista o surpriză pozitivă pentru marje datorită modelului Tesla bazat exclusiv pe abonament pentru tehnologia de conducere autonomă. Cu toate acestea, dacă acest lucru nu reușește să atragă clienți, ar putea crea o breșă în viziunea lui Musk pentru un viitor fără șoferi.

Roboți umanoizi și robotaxi

De asemenea, robotaxi sunt considerate un important motor de venituri pentru Tesla în viitor, iar investitorii vor dori să afle noutăți despre reglementări și noi orașe în care aceștia pot opera. De asemenea, este probabil ca Musk să comenteze despre Optimus, sau robotul Tesla, un robot umanoid aflat în prezent în faza de dezvoltare, conceput pentru a automatiza sarcini repetitive, plictisitoare sau periculoase.

Musk este un mare fan al lui Optimus și crede că fiecare gospodărie va avea unul dintre acești roboți umanoizi în viitor. Investitorii vor dori să afle când ar putea fi lansat Optimus pe piață și în ce stadiu se află procesul de dezvoltare. Acordul recent anunțat de Space X de a cumpăra compania de codare Cursor pentru 60 de miliarde de dolari mai târziu în acest an sau de a cheltui 10 miliarde de dolari pentru activitatea pe care cele două companii o desfășoară împreună ar putea fi, de asemenea, analizat cu atenție mai târziu în această seară, mai ales dacă există îngrijorări cu privire la cheltuielile de capital și fluxul liber de numerar negativ.

Poate Elon să convingă investitorii să continue să-i susțină viziunea?

O conferință privind rezultatele financiare ale Tesla oferă adesea o perspectivă asupra minții și imaginației lui Elon Musk. Cu toate acestea, pentru ca prețul acțiunilor să se consolideze și să depășească media mobilă pe 200 de zile, Musk trebuie să-și concretizeze ideile în date de livrare și previziuni privind veniturile viitoare, altfel investitorii ar putea să-și piardă răbdarea.

Prețul acțiunilor Tesla a trecut prin momente dificile în urma ultimelor rapoarte financiare, iar acesta a scăzut după două dintre cele mai recente trei publicări ale rezultatelor financiare. Cu toate acestea, pe o perioadă mai lungă, prețul acțiunilor tinde să crească cu 8% în ziua următoare publicării rezultatelor financiare. Elon va avea mult de convins dacă se dorește ca același lucru să se întâmple și după acest raport.