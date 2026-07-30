Prezentare Amazon: AWS vs. 200 de miliarde de dolari în cheltuieli de capital (CapEx)

Amazon (AMZN.US) a petrecut ani de zile convingând investitorii că poate, în același timp, să-și extindă afacerea de comerț electronic, să-și extindă operațiunile publicitare și să construiască una dintre cele mai profitabile afaceri de cloud din lume. Cu toate acestea, raportul financiar publicat astăzi ar putea arăta că piața a început să privească compania dintr-o perspectivă complet diferită. Atenția nu se mai concentrează doar pe ratele de creștere a veniturilor sau chiar pe nivelurile de profit. Întrebarea din ce în ce mai importantă este dacă sutele de miliarde de dolari investiți în centrele de date și în infrastructura de IA încep să genereze randamente măsurabile.

AWS rămâne principalul motor de creștere și profitabilitate al Amazon. Consensul estimă că veniturile segmentului vor crește cu aproximativ 31% față de anul trecut, ajungând la 40,57 miliarde de dolari. Aceasta ar reprezenta o creștere semnificativ mai mare decât nivelul general al companiei și ar oferi o confirmare suplimentară a faptului că cloud computing-ul rămâne cel mai important pilon al profitabilității Amazon.

De data aceasta, însă, o creștere puternică în sine s-ar putea să nu fie suficientă. Investitorii vor compara rezultatele AWS cu performanțele Microsoft Azure și Google Cloud, căutând în același timp răspunsuri cu privire la faptul dacă cheltuielile crescânde pentru infrastructura de IA se traduc într-o cerere reală și într-o creștere viitoare a veniturilor.

O altă temă va domina întregul raport: cheltuielile de capital masive. Amazon își mărește semnificativ cheltuielile pentru centrele de date, servere și infrastructura necesară dezvoltării IA. Consensul se așteaptă la cheltuieli de capital de aproximativ 52,5 miliarde de dolari în al treilea trimestru și la peste 200 de miliarde de dolari pentru întregul an.

Amploarea acestor investiții este enormă. Prin urmare, piața nu se va concentra doar pe suma pe care Amazon intenționează să o cheltuiască, ci, mai presus de toate, pe faptul dacă aceste cheltuieli se traduc într-o cerere mai puternică, o mai bună utilizare a centrelor de date și o creștere viitoare a veniturilor.

Rezultatele de astăzi vor testa, așadar, două aspecte: puterea AWS și capacitatea Amazon de a transforma investițiile masive în IA în randamente economice reale.

Așteptări financiare cheie

Venituri totale ale companiei: 197,01 miliarde de dolari

Creșterea veniturilor totale ale companiei: aproximativ 18% față de aceeași perioadă a anului trecut

Venituri AWS: 40,57 miliarde de dolari

Creșterea veniturilor AWS: aproximativ 31,3% față de aceeași perioadă a anului trecut

Venituri din magazinele online: 69,92 miliarde de dolari

Venituri din magazinele fizice: 5,87 miliarde de dolari

Venituri din servicii pentru vânzători terți: 46,15 miliarde de dolari

Venituri din publicitate: 19,32 miliarde de dolari

Venituri din servicii de abonament: 13,75 miliarde de dolari

Venituri din America de Nord: 113,95 miliarde de dolari

Venituri internaționale: 42,71 miliarde de dolari

Câștig pe acțiune (EPS): 1,83 dolari

Profitul operațional: 23,61 miliarde de dolari

Marja operațională: 12%

Previziuni

Venituri estimate pentru al treilea trimestru: 203,93 miliarde de dolari

Profit operațional estimat pentru al treilea trimestru: 25,07 miliarde de dolari

Cheltuieli de capital (CapEx) estimate pentru al treilea trimestru: 52,46 miliarde de dolari

Cheltuieli de capital (CapEx) estimate pentru întregul an: 200,53 miliarde de dolari

AWS rămâne motorul principal al profiturilor Amazon

Amazon este astăzi mult mai mult decât o simplă companie de comerț electronic. Magazinele online generează în continuare cea mai mare parte a veniturilor, dar AWS rămâne principalul motor al creșterii profitabilității.

Consensul de piață estimează venituri AWS de 40,57 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 31% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta ar fi semnificativ mai mare decât creșterea generală a companiei și ar constitui o altă confirmare a faptului că cererea pentru serviciile cloud rămâne foarte puternică. Creșterea AWS este deosebit de importantă, deoarece segmentul cloud generează marje semnificativ mai mari decât operațiunile tradiționale de comerț electronic. Prin urmare, fiecare dolar suplimentar din veniturile AWS poate avea un impact mai mare asupra profitului operațional decât vânzările suplimentare generate de activitatea de retail a Amazon.

Pentru Amazon, AWS este simultan un motor de creștere, o sursă de profitabilitate și fundamentul strategiei sale de inteligență artificială. Prin AWS, compania oferă clienților acces la puterea de calcul, infrastructura și serviciile necesare pentru a crea și implementa soluții de IA.

Dacă creșterea segmentului se menține în jur de 31%, Amazon va demonstra că investițiile în creștere în centrele de date răspund unei cereri reale. Cu toate acestea, dacă creșterea se dovedește a fi mai slabă, piața ar putea începe să se întrebe dacă amploarea investițiilor depășește capacitatea Amazon de a le monetiza în mod eficient.

AWS va fi comparat cu Microsoft și Alphabet

Rezultatele AWS nu vor fi analizate separat de cele ale concurenților. Microsoft și Alphabet își măresc, de asemenea, cheltuielile pentru centrele de date și infrastructura de IA.

Toate cele trei companii se află în competiție pentru clienții care necesită cantități tot mai mari de putere de calcul pentru antrenarea modelelor, procesarea datelor și implementarea instrumentelor de inteligență artificială. Prin urmare, raportul de astăzi va servi și ca un test al poziției AWS în raport cu Azure și Google Cloud. Dacă AWS înregistrează o creștere în linie cu sau peste așteptările consensuale, piața ar putea concluziona că Amazon beneficiază în continuare cu succes de creșterea cererii globale de servicii cloud.

Cu toate acestea, dacă concurenții cresc mai repede, vor apărea întrebări cu privire la ritmul de atragere a clienților, disponibilitatea infrastructurii și capacitatea AWS de a-și menține avantajul competitiv. În ciclul actual de investiții, întrebarea nu mai este pur și simplu cine deține cele mai mari centre de date. Este din ce în ce mai important cine poate valorifica cel mai bine cererea în creștere și poate transforma infrastructura în fluxuri de venituri durabile.

AWS are o amploare enormă, o bază largă de clienți și o ofertă extinsă de produse. Rezultatele de astăzi vor arăta dacă aceste avantaje se traduc într-un impuls de creștere suficient pentru a-și menține poziția de lider.

IA este mai importantă decât amploarea cheltuielilor de capital

Amazon nu mai are nevoie să convingă piața că intenționează să investească sume enorme de capital. Consensul se așteaptă la cheltuieli de capital de aproximativ 52,5 miliarde de dolari în al treilea trimestru și la peste 200 de miliarde de dolari pentru întregul an. Acestea sunt niveluri care ar fi părut aproape imposibil de imaginat cu doar câțiva ani în urmă.

Astăzi, însă, simplul anunț al unor cheltuieli mari de capital nu mai reprezintă cea mai mare surpriză.

Investitorii înțeleg amploarea competiției pentru infrastructura de IA. Ei știu că centrele de date, serverele și sistemele informatice avansate necesită investiții masive. Prin urmare, cea mai importantă întrebare nu este cât va cheltui Amazon.

Întrebarea mult mai importantă este dacă aceste investiții încep să genereze randamente.

Piața va căuta informații cu privire la:

Creșterea cererii de servicii de IA în cadrul AWS

Utilizarea centrelor de date nou construite

Disponibilitatea capacității de calcul

Ritmul de atragere a clienților

Dezvoltarea cipurilor proprii ale Amazon

Impactul IA asupra creșterii viitoare a veniturilor și a marjelor

Dacă conducerea demonstrează că noua capacitate este adoptată rapid de clienți, nivelurile ridicate de investiții pot fi considerate o investiție strategică în creșterea viitoare.

Cu toate acestea, dacă cheltuielile continuă să crească fără o accelerare clară a creșterii veniturilor, piața ar putea începe să se concentreze asupra presiunii asupra fluxului de numerar liber.

Cipurile proprii ar putea îmbunătăți rentabilitatea AWS

Unul dintre domeniile pe care investitorii le vor urmări cu atenție este dezvoltarea cipurilor proprii ale Amazon.

Procesoarele dezvoltate intern și cipurile specializate în IA ar putea permite Amazon să reducă dependența de furnizorii externi, să personalizeze mai bine infrastructura în funcție de nevoile clienților și să scadă costul furnizării serviciilor cloud.

Pe termen lung, cipurile proprii ar putea, de asemenea, să îmbunătățească marjele AWS. Dacă Amazon poate oferi putere de calcul competitivă la un cost mai mic, ar putea să-și mărească marjele sau să ofere clienților prețuri mai atractive. Cu toate acestea, piața va avea nevoie de dovezi concrete privind adoptarea acestor soluții. Simpla prezență a cipurilor proprii în oferta AWS nu va fi suficientă.

Întrebarea cheie va fi dacă clienții își sporesc efectiv utilizarea cipurilor proprii ale Amazon și dacă compania le poate folosi pentru a-și construi un avantaj competitiv față de rivali.

Comerțul electronic generează în continuare cele mai mari venituri

Deși AWS atrage cea mai mare atenție din partea investitorilor, activitatea principală de retail a Amazon rămâne cea mai mare sursă de venituri a companiei.

Consensul se așteaptă la vânzări de aproximativ 69,9 miliarde de dolari în magazinul online și la venituri de 46,2 miliarde de dolari din serviciile furnizate vânzătorilor terți.

Al doilea segment este deosebit de important pentru calitatea rezultatelor Amazon.

Serviciile oferite vânzătorilor terți includ comisioane, logistică și alte soluții oferite companiilor care utilizează piața Amazon. Participarea tot mai mare a vânzătorilor terți permite Amazon să-și extindă activitatea fără a fi nevoită să finanțeze singură întregul stoc.

Consensul estimează că vânzătorii terți vor reprezenta aproximativ 60,2% din vânzările pe unitate. Acest lucru demonstrează cât de mult s-a transformat Amazon dintr-un retailer tradițional într-o platformă de servicii cu o bază largă.

Publicitatea rămâne un alt pilon important.

Veniturile estimate la aproximativ 19,3 miliarde de dolari arată că Amazon devine din ce în ce mai eficient în a monetiza traficul generat de platforma sa.

Astfel, ecosistemul de comerț electronic al Amazon nu se mai rezumă doar la vânzarea de produse. Acesta creează, de asemenea, fluxuri de venituri cu marje mai mari, legate de publicitate, logistică și servicii pentru vânzători.

Previziunile ar putea conta mai mult decât rezultatele din al doilea trimestru

Consensul se așteaptă ca veniturile Amazon din trimestrul al doilea să crească cu aproximativ 18% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 197,01 miliarde de dolari.

Aceasta reprezintă o creștere foarte puternică, dar piața se așteaptă ca rata generală de creștere a companiei să se modereze în trimestrul curent.

Previziunile privind veniturile din trimestrul al treilea se situează la aproximativ 203,93 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că investitorii vor acorda o atenție deosebită perspectivelor prezentate de conducere.

Rezultatele din al doilea trimestru vor arăta ce s-a întâmplat în ultimele câteva luni. Previziunile vor arăta cum percepe Amazon cererea, tendințele vânzărilor și dinamica creșterii în lunile următoare.

Dacă perspectivele sunt solide, piața ar putea concluziona că încetinirea este mai redusă decât se așteaptă în prezent.

Cu toate acestea, dacă conducerea oferă previziuni prudente, atenția investitorilor s-ar putea îndrepta rapid de la rezultatele foarte solide ale AWS către îngrijorări legate de o creștere generală mai slabă.

Marjele rămân solide, dar fluxul de numerar ar putea fi supus presiunilor

Consensul se așteaptă la un profit operațional de aproximativ 23,6 miliarde de dolari și o marjă operațională de 12%.

În al treilea trimestru, se preconizează că profitul operațional va crește la aproximativ 25,1 miliarde de dolari. Prin urmare, fundamentele operaționale rămân foarte solide.

Amazon și-a îmbunătățit profitabilitatea în multe segmente, iar creșterea diviziei AWS, a publicității și a serviciilor pentru vânzători sporește ponderea activităților cu marje mai mari în rezultatele companiei.

Provocarea constă în faptul că un profit operațional puternic nu se traduce automat într-un flux de numerar liber la fel de puternic.

Având în vedere că cheltuielile de capital (CapEx) anuale depășesc 200 de miliarde de dolari, o parte semnificativă din numerarul generat ar putea fi reinvestită în centrele de date și în infrastructura de IA.

Prin urmare, raportul de astăzi va fi, de asemenea, un test al calității creșterii Amazon.

Amazon ar putea înregistra o creștere puternică a veniturilor și profituri în creștere, dar investitorii vor dori să afle cât numerar rămâne după finanțarea unor niveluri record de investiții.

Creșterea AWS și cererea de IA vor determina reacția pieței

Dacă AWS continuă să crească rapid și cererea de servicii de IA se accelerează semnificativ, piața ar putea accepta presiunea asupra fluxului de numerar disponibil cauzată de nivelurile ridicate de investiții.

Cu toate acestea, dacă cheltuielile de capital rămân extrem de ridicate fără o creștere corespunzătoare a veniturilor, investitorii ar putea concluziona că randamentul investiției este încă prea îndepărtat.

Problema cheie nu este dacă Amazon își poate permite să investească la această scară. Compania dispune de puterea financiară, de poziția pe piață și de capacitățile operaționale necesare pentru a-și continua extinderea infrastructurii.

Problema cheie este dacă aceste investiții creează o bază pentru creșterea viitoare a profiturilor.

Actualul ciclu de investiții în IA este diferit de ciclurile anterioare de cheltuieli tehnologice. Companiile nu investesc pur și simplu în capacitate suplimentară. Ele construiesc o infrastructură care ar putea deveni coloana vertebrală a viitoarelor servicii digitale, a aplicațiilor enterprise și a platformelor de inteligență artificială.

Pentru Amazon, AWS se află în centrul acestei transformări. Compania trebuie să demonstreze că investițiile sale în infrastructură nu doar sporesc capacitatea de calcul disponibilă, ci generează și o cerere mai mare din partea clienților, o creștere mai puternică a veniturilor și o rentabilitate îmbunătățită.

Trei scenarii posibile

Scenariul pozitiv

Scenariul pozitiv presupune depășirea clară a așteptărilor de consens, o creștere a AWS peste previziuni și orientări solide pentru al treilea trimestru. Printre catalizatorii suplimentari s-ar număra informații care să confirme creșterea cererii pentru serviciile de IA, rate ridicate de utilizare a centrelor de date și progrese în dezvoltarea cipurilor proprii ale Amazon. În acest scenariu, chiar și cheltuielile extrem de mari cu investițiile de capital (CapEx) ar putea fi privite pozitiv. Piața ar concluziona că Amazon investește ca răspuns la o cerere reală și construiește o infrastructură capabilă să genereze o creștere viitoare a veniturilor. Investitorii s-ar concentra probabil pe oportunitatea pe termen lung, mai degrabă decât pe presiunea pe termen scurt asupra fluxului de numerar liber.

Scenariul neutru

Scenariul neutru presupune rezultate în mare parte în linie cu așteptările consensuale, o creștere solidă a AWS și lipsa unor informații noi majore privind randamentul investițiilor în IA. Un astfel de raport ar confirma fundamentele solide, dar s-ar putea să nu fie suficient pentru a declanșa o reacție clar pozitivă a pieței, mai ales având în vedere așteptările extrem de ridicate legate de cheltuielile CapEx. Compania ar demonstra stabilitate și o execuție continuă, dar investitorii ar putea totuși să aștepte dovezi mai clare că investițiile în IA produc beneficii economice măsurabile.

Scenariul negativ

Scenariul negativ include o creștere mai slabă a AWS, previziuni prudente pentru al treilea trimestru și creșteri continue ale cheltuielilor fără dovezi clare de monetizare. În acest caz, piața s-ar putea concentra pe riscul unei creșteri mai lente și pe presiunea crescândă asupra fluxului de numerar liber. Investitorii ar putea începe să se întrebe dacă Amazon investește prea agresiv înaintea cererii reale a clienților.

Amazon se confruntă cu o provocare privind monetizarea IA

Amazon are o poziție fundamentală foarte solidă.

AWS crește mai rapid decât compania în ansamblu și rămâne sursa principală de creștere a profiturilor. Publicitatea și serviciile pentru vânzătorii terți sporesc ponderea afacerilor mai profitabile, în timp ce marjele operaționale rămân solide.

Raportul de astăzi va oferi răspunsuri la câteva întrebări cheie:

Poate AWS să mențină o creștere de aproximativ 31%?

Cum se compară creșterea AWS cu cea a Azure și Google Cloud?

Se accelerează cererea pentru serviciile de IA?

Cât de repede sunt utilizate noile centre de date?

Cipurile proprii ale Amazon cresc interesul clienților?

Va majora Amazon previziunile privind cheltuielile de investiții?

Cum vor afecta cheltuielile de capital ridicate fluxul de numerar liber?

Va confirma Prime Day reziliența consumatorilor?

Vor depăși previziunile pentru trimestrul al treilea așteptările?

Amazon ar putea înregistra astăzi rezultate foarte solide. Cu toate acestea, pentru a convinge piața, AWS va trebui să demonstreze că extinderea infrastructurii de IA răspunde unei cereri reale și că cheltuielile masive de capital încep să pună bazele unei creșteri viitoare a veniturilor.

Sursă: xStation5