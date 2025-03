Principalii indici bursieri dau semnale că, în 2025, nu va fi „America First”. Investitorii estimează impactul negativ al politicilor lui Trump

Începutul de an a fost cel puțin intens și dinamic, în special pentru SUA, însă în ceea ce privește piețele de capital, este clar că anul acesta nu a fost „America First”, principalii indici bursieri înregistrând o performanță cu mult mai slabă față de anii anteriori, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România, companie de investiții pe bursele internaționale. Piața bursieră americană a crescut în 2025 și rămâne în continuare în vecinătatea maximelor istorice, în ciuda unor corecții considerabile. Însă, dimensiunea creșterii este cu mult inferioară altor indici bursieri. Concret, până la 5 martie, indicele major S&P 500 a subperformat în raport cu indicii bursieri din Mexico City, Paris și Hong Kong, propunând un avans de doar 2,88%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Diferența de performanță a fost atât de mare încât, făcând o comparație între evoluția de la începutul anului a indicilor majori din economiile importante, doar două piețe au înregistrat randamente mai slabe decât etalonul american. Indicele bursier japonez Nikkei 225 și cel chinez CH50 au suferit deprecieri de 0,97%, respectiv 0,51%. La polul opus, indicele din Hong Kong, Hang Seng China Enterprises, cel german DAX și cel european Euro Stoxx 50 propun evoluții de peste 10% de la începutul anului. La mijloc, se află nume precum indicele din Hong Kong Hang Seng (+9,88%), cel francez CAC 40 (+9,28%), etalonul mexican CPI Mexico (+6,20%) și cel australian S&P/ASX 200 (+3,70%). Performanța indicilor bursieri majori de la începutul anului Diferența de performanță are mai multe cauze și, dacă va continua, va înregistra o inversare bruscă după ce SUA a marcat ani de excepție. Altfel spus, piața bursieră americană mult timp liderul detașat al piețelor globale, în mare parte pentru că economia federală a fost mai puternică și mai stabilă decât celelalte. Totuși, diferența actuală arată că alte piețe bursiere sunt mai bine evaluate decât Wall Street, unde au existat tot timpul temeri că prețurile multor acțiuni au crescut prea repede în raport cu profiturile companiilor. În plus, marile companii de tehnologie, zise și Big Tech, au început să reprezinte o pondere tot mai importantă a pieței bursiere americane, pe măsură ce au continuat să crească. Băncile centrale din alte țări par mult mai dispuse să reducă ratele dobânzilor, o măsură care tinde, adesea, să stimuleze prețurile acțiunilor. Banca Centrală Europeană a redus ratele în ianuarie. O zi mai târziu, Rezerva Federală a declarat că va menține ratele stabile, iar notele acelei ședințe indică faptul că factorii de decizie din SUA ar putea să nu modifice ratele pentru o perioadă, având în vedere îngrijorările legate de tarifele administrației Trump, punctează Radu Puiu. Investitorii devin din ce în ce mai optimiști în ceea ce privește acțiunile globale, acțiunile europene înregistrând în ianuarie cele mai puternice randamente lunare față de S&P 500 din ultimul deceniu. Între timp, crește optimismul în ceea ce privește redresarea Chinei, chiar dacă există incertitudini legate de tarife la nivel global. În schimb, indicele DAX al Germaniei a atins noi maxime în februarie, înainte de alegeri. Acțiunile din domeniul apărării au înregistrat câștiguri puternice deoarece liderii europeni au discutat despre cheltuieli mai mari pentru acest sector. Goldman Sachs și-a majorat prognoza de creștere pentru 2025 pentru Zona Euro cu 0,1 puncte procentuale, la 0,8%, citând creșterea cheltuielilor militare și de infrastructură, în special în Germania. Între timp, piața bursieră din Hong Hong a crescut, datorită unei creșteri a acțiunilor tehnologice chineze, subliniază analistul financiar din cadrul XTB România. În ultimii 10 ani, S&P 500 a înregistrat un randament mediu anualizat de 13,8%, în timp ce media acțiunilor globale a fost de 4,9%. Aceste randamente extraordinare au fost alimentate, în mare parte, de giganții americani din domeniul tehnologiei, însă, pe măsură ce piața americană a bătut record după record, a apărut riscul unei corecții. Prin comparație, acțiunile globale au evaluări mai atractive comparativ cu acțiunile americane scumpe. Deciziile președintelui SUA pun pe jar economia Politicile haotice ale lui Donald Trump, inclusiv deciziile tarifare imprevizibile, chiar și împotriva celor mai apropiați parteneri comerciali ai SUA, par să afecteze economia americană. Primii indicatori principali publicați pentru luna februarie - cum ar fi ISM, PMI și indicatorii de sentiment ai Conference Board - sugerează o deteriorare a sentimentului. Investitorii încep să estimeze impactul negativ al politicilor protecționiste ale lui Trump. Chiar și în timpul declarațiilor din fața Congresului, președintele Americii a recunoscut că schimbările sale ar putea perturba economia pe termen scurt. Prin urmare, asistăm la o corecție a piețelor bursiere și la o slăbire a dolarului, explică Radu Puiu. Ultima dată când acțiunile internaționale au depășit performanțele acțiunilor americane a fost în anii 2000, marcați de „Spargerea bulei dot-com” și de criza financiară globală. În această perioadă, creșterea economică a Chinei a alimentat randamentele acțiunilor globale, în timp ce S&P 500 a subperformat.

