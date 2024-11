Problemele de supraîncălzire ale Nvidia umbresc perspectivele de profit📉

Rapoartele recente care dezvăluie probleme de supraîncălzire în noile rafturi de servere Blackwell de la Nvidia au făcut ca acțiunile companiei să scadă cu 3% în premarket la 137,92 USD, aruncând o umbră asupra viitorului anunț privind câștigurile. Momentul acestei provocări tehnice este deosebit de important, deoarece investitorii așteaptă raportul de câștiguri al Nvidia pentru trimestrul al treilea peste două zile. FAPTE CHEIE: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rafturile de servere Blackwell care conțin 72 de cipuri se confruntă cu probleme de supraîncălzire care necesită reproiectări multiple

Se așteaptă ca veniturile din T3 să înregistreze o creștere anuală a veniturilor de 81%, ajungând la 32,8 miliarde de dolari

Acțiunile au crescut cu 186,7% de la începutul anului până în prezent, în ciuda provocărilor actuale Complicațiile tehnice cu Blackwell, care implică supraîncălzirea la conectarea mai multor cipuri în rafturile de servere, au generat îngrijorări cu privire la potențiale întârzieri de implementare. Cu toate acestea, Nvidia a caracterizat aceste probleme drept iterații de inginerie „normale și așteptate”, subliniind colaborarea lor continuă cu furnizorii de servicii cloud. Această perspectivă sugerează că problemele ar putea fi mai degrabă gestionabile decât catastrofale. Reacția pieței ar trebui privită în contextul mai larg al poziției dominante a Nvidia în hardware-ul IA. Compania continuă să își mărească cu succes producția de cipuri H100 și H200, menținându-și poziția de lider în domeniul infrastructurii IA. Cu o cotă de piață preconizată de 66% până în 2026 și o capitalizare de piață de 3.480 miliarde de dolari, puterea fundamentală a Nvidia rămâne intactă. Volatilitate implicită după profituri. Sursa: Bloomberg Următorul raport de câștiguri va fi crucial în modelarea sentimentului pieței. Analiștii anticipează rezultate excepționale, dar investitorii se vor concentra în special pe comentariile conducerii cu privire la calendarul Blackwell și la strategia lor de abordare a provocărilor tehnice. Mediul macroeconomic mai larg, inclusiv politicile privind ratele dobânzilor ale Rezervei Federale, adaugă un alt nivel de complexitate la evaluarea pieței. Datele istorice implică o mișcare potențială într-o singură zi de până la 8,78%, cu o surpriză EPS medie de 14,41%. Deși reacția imediată a pieței a fost negativă, perspectivele pe termen lung pentru Nvidia continuă să fie susținute de cererea puternică pentru infrastructura de inteligență artificială, proiectele suverane de inteligență artificială și extinderea centrelor de date. Capacitatea companiei de a-și menține traiectoria de creștere în timp ce rezolvă aceste provocări tehnice va fi esențială pentru menținerea încrederii investitorilor. Rezolvarea problemelor legate de serverul Blackwell și viitorul anunț privind rezultatele vor crea probabil o volatilitate a prețurilor pe termen scurt. Cu toate acestea, reacția pieței va depinde în cele din urmă de capacitatea conducerii de a demonstra că aceste provocări sunt într-adevăr obstacole normale de dezvoltare și nu obstacole semnificative în calea strategiei de creștere a Nvidia. În premarket, acțiunile se află în apropierea nivelului de retragere Fibonacci de 23,6%, la 138,28 USD. O depășire sub acest nivel ar putea duce la o retestare a altor niveluri de suport. Sursa: xStation Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."