Radiografia economiei românești la început de 2026: Industria frânează, prețurile apasă pedala de accelerație

Aspecte esențiale Industria în scădere: Producția industrială a scăzut cu 7,3% în ianuarie 2026, afectată major de declinul din sectorul extractiv și cel prelucrător.

Producția industrială a scăzut cu în ianuarie 2026, afectată major de declinul din sectorul extractiv și cel prelucrător. Inflație persistentă: Prețurile au continuat să crească, rata anuală a inflației ajungând la 9,3% în februarie, menținând presiunea pe consumatori.

Prețurile au continuat să crească, rata anuală a inflației ajungând la în februarie, menținând presiunea pe consumatori. Servicii și alimente scumpe: Cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat la servicii (+11%) și la alimente proaspete (legume, cartofi).

Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) oferă o imagine mixtă a economiei românești în primele luni ale anului 2026. În timp ce producția industrială a înregistrat contracții semnificative în luna ianuarie, presiunile inflaționiste au continuat să se manifeste în februarie, rata anuală a inflației situându-se la 9,3%. Industria: Un debut de an sub semnul scăderilor Sectorul industrial a început anul 2026 cu o tendință descendentă. În luna ianuarie, producția industrială a scăzut cu 7,3% ca serie brută față de ultima lună a anului 2025. Această evoluție a fost determinată în principal de contracțiile din: Industria extractivă : -12,4%;

Industria prelucrătoare : -9,6%. Singurul segment care a raportat creștere a fost producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu un plus de 7,6%. Raportat la aceeași lună a anului trecut (ianuarie 2025), producția industrială totală a fost mai mică cu 3,9% (serie brută). Inflația în februarie: Prețurile de consum continuă să crească În ceea ce privește prețurile de consum, luna februarie 2026 a adus o creștere de 0,59% față de luna ianuarie. Indicatorii cheie privind inflația arată următoarele: Rata anuală a inflației (februarie 2026 față de februarie 2025): 9,3% .

Rata inflației de la începutul anului (februarie 2026 față de decembrie 2025): 1,5% .

Rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni: 8,1% . Ce s-a scumpit cel mai mult? Analiza pe categorii de consum evidențiază creșteri în toate sectoarele principale față de luna anterioară: Mărfuri alimentare (+0,76%) : Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la legume și conserve de legume (+4,52%), în special la cartofi (+2,24%) și alte legume (+5,36%). Cafeaua s-a scumpit, de asemenea, cu aproape 2%.

Mărfuri nealimentare (+0,54%) : Această categorie a contribuit la menținerea tendinței ascendente a indicelui general.

Servicii (+0,46%) : Costurile serviciilor au continuat să pună presiune pe bugetele gospodăriilor, având o creștere anuală de peste 11% față de februarie 2025. Perspective europene Calculată pe baza Indicelui Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC), indicatorul utilizat pentru comparații la nivelul Uniunii Europene, rata anuală a inflației în România a fost de 8,3% în luna februarie 2026. Leul românesc traversează o perioadă de slăbiciune în raport cu moneda americană de la sfârșitul lunii ianuarie. Mai mult, cotația atinge cel mai ridicat nivel din august 2025, dar trebuie din nou evidențiat că dinamica perechii este în totalitate o urmare atitudinii față de valuta americană, cursul leu-dolar fiind perfect corelat cu evoluția indicelui dolarului american. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."