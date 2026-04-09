Raliul alimentat de apetitul pentru risc se temperează pe măsură ce armistițiul este pus sub presiune

Optimismul privind armistițiul s-a estompat joi, pe fondul știrilor negative din Iran. Raliul acțiunilor globale s-a oprit, iar prețul petrolului este în creștere. Petrolul Brent se situează peste 97 de dolari pe baril în această dimineață, ceea ce provoacă o ușoară vânzare a obligațiunilor europene la începutul zilei de tranzacționare. Acțiunile europene pierd o parte din câștigurile de miercuri, iar starea de spirit a pieței este vizibil mai puțin jubilantă.

Volatilitatea rămâne stabilă, dar tendința este de a reveni asupra unor mișcări de miercuri, deoarece traderii rămân îngrijorați de trecerea tancurilor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz.

Atenția este concentrată asupra Golfului Persic

Conform datelor oficiale, miercuri doar trei nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz. Aproximativ 800 de nave așteaptă în jurul strâmtorii, ceea ce sugerează că ar putea fi un proces foarte îndelungat până când navele vor putea circula liber pe această cale navigabilă. Acest lucru ar putea menține prețul petrolului la un nivel minim pentru moment.

Aceasta este încă o piață determinată de știri, iar titlurile din presă influențează sentimentul pieței. Oficialii iranieni au afirmat că au existat deja încălcări ale acordului de încetare a focului și există rapoarte conform cărora infrastructura energetică din Golf continuă să fie atacată de rachetele iraniene. Discuțiile dintre SUA și Iran nu vor începe decât în weekend, așa că este puțin probabil să se înregistreze progrese semnificative în următoarele 24 de ore, ceea ce ar putea menține piețele într-un interval limitat pentru restul săptămânii.

Rămâne un optimism rezidual

Deși prețul petrolului a crescut cu aproape 3% joi, iar acțiunile sunt sub presiune, faptul că prețul petrolului nu a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril ar putea fi un semn că investitorii rămân încrezători într-o evoluție pozitivă în zilele următoare sau, cel puțin, în consolidarea bazelor pentru ca armistițiul să se mențină. Acest lucru ar putea limita riscul de scădere pe termen scurt și ar putea limita creșterile prețului petrolului.

Pe parcursul acestui conflict, traderii au fost dornici să cumpere acțiuni și să vândă petrol pe fondul veștilor pozitive din regiune, și nu credem că acest lucru se va schimba. Dacă traiectoria generală sugerează că războiul se va încheia, atunci sentimentul de risc ar trebui să rămână susținut. Credem că va fi nevoie de un eșec major, cum ar fi anularea negocierilor de pace din acest weekend, pentru a schimba direcția generală a piețelor și pentru ca pesimismul să se instaleze.

Conflictul din Orientul Mijlociu planează asupra sezonului de raportare a rezultatelor financiare pentru primul trimestru

Acest lucru nu înseamnă că conflictul din Orientul Mijlociu nu a avut un impact real asupra economiei globale. Pe măsură ce sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru primul trimestru se apropie, vom vedea cum creșterea costurilor materiilor prime afectează profiturile companiilor. Delta Airlines a raportat miercuri rezultatele financiare pentru primul trimestru. Compania a declarat că va înregistra pierderi de 2 miliarde de dolari din cauza costurilor mai mari ale combustibilului până în iunie, ca urmare a conflictului, și a menținut neschimbate previziunile privind profitul pe întreg anul, din cauza incertitudinii situației.

Acest lucru ar putea fi un semn că investitorii s-ar putea să nu primească „bonusurile” obișnuite pe care le așteaptă în acest sezon al rezultatelor financiare, cum ar fi revizuirea în sens pozitiv a profiturilor și anunțurile privind răscumpărarea de acțiuni, pe măsură ce companiile gestionează consecințele crizei. Dacă acest lucru va duce la revizuiri generalizate ale estimărilor de profit, ar putea avea un impact pe termen lung asupra entuziasmului investitorilor pentru acțiuni. Ne așteptăm ca conflictul să fie o temă majoră în timpul sezonului de raportare a rezultatelor financiare pentru primul trimestru și vom urmări dacă acesta va duce la revizuiri în jos ale estimărilor de profit pentru al doilea trimestru și perioadele următoare.

Marile companii petroliere suferă perturbări din cauza conflictului

Chiar și Exxon Mobil, despre care am putea presupune că este un mare câștigător al creșterii prețului petrolului din ultimele săptămâni, a anunțat că a pierdut 6% din producția sa globală în primul trimestru din cauza închiderii unor facilități din Golf.

Această știre corporativă arată că cu cât acest conflict se rezolvă mai repede, cu atât mai bine, iar dacă ultimele negocieri de încetare a focului eșuează, cu atât mai mari vor fi daunele economice și impactul asupra profiturilor corporative.

Astăzi, datele economice din SUA sunt principalul punct de interes. Indicele PCE de bază pentru februarie va fi publicat în această după-amiază. Aceste date par foarte depășite și este puțin probabil să influențeze piața. Cu toate acestea, o surpriză pozitivă în ceea ce privește inflația de bază ar putea stimula dolarul, care astăzi este în scădere pe o bază largă, indicele dolarului testând nivelul de 99,00.

Cifra finală PIB din SUA pentru Q4 este programată să fie publicată mai târziu astăzi; aceasta ar trebui să confirme că economia SUA a crescut cu o rată trimestrială sănătoasă de 0,7%, impulsionată de un consum robust.