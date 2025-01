Randamentele obligațiunilor de Trezorerie a SUA pe 10 ani au scăzut ușor după ce au atins un nou maxim anual 📈

Randamentele pe termen lung ale titlurilor de trezorerie americane au înregistrat o creștere puternică în ultima lună, determinată parțial de preocupările tot mai mari ale pieței cu privire la inflație și la deciziile viitoare ale Fed. Cu toate acestea, accentuarea actuală a curbei randamentelor comparativ cu decembrie 2024, susținută atât de mișcarea bruscă a randamentelor obligațiunilor pe termen lung, cât și de scăderea randamentelor obligațiunilor pe termen mai scurt, ridică semne de întrebare cu privire la direcția viitoare a mișcărilor investitorilor și pune la îndoială amploarea răspunsului pieței. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Curba randamentelor de astăzi (linia verde pe grafic) și curba randamentelor de la 1 decembrie 2024 (linia galbenă pe grafic). Sursă: Bloomberg Finance L.P. Mișcarea de miercuri, determinată de îngrijorările legate de politicile lui Donald Trump și de potențiala introducere a unor tarife drastice care vizează atât aliații politici, cât și adversarii economici ai SUA, a împins randamentele obligațiunilor pe 10 ani la 4,728%, depășind maximele din aprilie pe o bază anuală. Acesta marchează cel mai ridicat nivel de la vârful din octombrie 2023, care a avut loc la scurt timp după încheierea celui mai rapid ciclu de creștere a ratei dobânzii din secolul XXI. O astfel de mișcare a randamentului ar putea servi drept bază pentru o poziționare long a fondurilor care doresc să meargă împotriva sentimentului pieței. Orice eșec al materializării complete a riscurilor asociate cu anunțurile lui Trump ar lăsa loc randamentelor să scadă, chiar și în fața unui ciclu mai lent de reducere a ratelor de către Fed. De asemenea, este demn de remarcat faptul că mișcările recente de pe piața obligațiunilor au condus la cea mai mare valoare a spread-ului dintre randamentele obligațiunilor de trezoreriei pe 10 ani și pe 2 ani din 2022, care se situează în prezent la 41,9 puncte de bază. Valoarea spread-ului a revenit peste zero în ultimul trimestru din 2024, după aproximativ doi ani în care a fost sub zero. O mișcare ascendentă puternică a spread-ului, combinată cu stabilizarea randamentelor obligațiunilor americane pe 2 ani în jurul valorii de 4,26%, ar putea crea presiuni suplimentare pentru a inversa impulsul randamentului pe 10 ani înapoi la 4,3%. Randamentele Trezoreriei SUA pe 2 ani și ale Trezoreriei SUA pe 10 ani și spread-ul acestora în ultimii 5 ani. Sursa: Bloomberg Finance Limited Bloomberg Finance L.P. Cu toate acestea, este demn de remarcat faptul că, în cazul în care îngrijorările pieței se concretizează, cum ar fi impunerea unor tarife extinse, se menține o piață a muncii puternică și revin presiunile inflaționiste, randamentele obligațiunilor pe termen scurt pot continua să crească într-un ritm similar cu cele pe termen lung. Ca urmare, în loc de o reducere a diferenței ca urmare a scăderii randamentelor obligațiunilor pe 10 ani, am putea asista la închiderea diferenței din cauza creșterii randamentelor obligațiunilor pe 2 ani. Prețul futures al obligațiunilor americane pe 10 ani s-a apropiat ieri de un nivel de suport cheie la 108,02. Dacă acest nivel este depășit și tendința descendentă continuă, următorul suport semnificativ va fi minimul din aprilie, în jurul valorii de 107,37, care reprezintă ultimul suport înainte de minimul din 2023, marcând cel mai scăzut nivel al contractului din 2006. Sursa: xStation 5

