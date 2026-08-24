Raport forex: Va fi Jackson Hole un punct de cotitură pentru dolar? (24.08.2026)

Săptămâna trecută a fost dominată de evenimentele de pe piața datoriilor. Miercuri, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat extinderea programului de răscumpărare a obligațiunilor, cunoscut sub denumirea de „răscumpărare pentru sprijinirea lichidității”.

Programul vizează în principal segmentul cu scadențe lungi al curbei, adică obligațiunile de stat cu scadențe mai lungi.

Pragul maxim pentru operațiunile individuale de răscumpărare va fi majorat cel puțin de două ori (de la 2 la 4 miliarde USD).

Intervenția a avut loc pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor pe 30 de ani la cele mai ridicate niveluri din ultimii 19 ani (5,33%).

Reacția pieței a fost rapidă: randamentele obligațiunilor pe 30 de ani au scăzut imediat cu 10 puncte de bază, iar dolarul s-a depreciat cu 0,9% față de euro de referință.

Figura 1: Dashboard valutar G10 [față de USD] (14.08.2026 - 21.08.2026)

Sursă: XTB Research, 24.08.2026

În zilele următoare, piața a anulat peste jumătate din evoluția înregistrată miercuri pe piața obligațiunilor. Dolarul, care rămâne sub presiunea preocupărilor fiscale și instituționale, nu a reușit să recupereze cea mai mare parte a pierderilor. Aprecierea modestă a monedei americane pe care am observat-o astăzi și vineri pare să fie în principal rezultatul unei ușoare creșteri a prețurilor de pe piață pentru o majorare a ratei dobânzii în toamnă. O astfel de măsură ar putea fi considerată un instrument de echilibrare. Probabilitatea implicită de piață a unei majorări în septembrie se situează în prezent în jur de 40%. În octombrie, aceasta este puțin peste 60%.

Dolarul american (USD)

Investitorii vor urmări cu mare atenție, în zilele următoare, toate măsurile menite să stabilizeze situația pieței datoriei. Suntem convinși că acest subiect va fi discutat pe larg la una dintre cele mai importante conferințe ale guvernatorilor băncilor centrale din acest an: simpozionul de la Jackson Hole. Vineri, la începutul după-amiezii, Kevin Warsh va avea ocazia să abordeze întreaga situație; pentru el, acest eveniment are o importanță crucială.

De ce?

Când Donald Trump l-a nominalizat pe Warsh pentru funcția de președinte al Rezervei Federale în martie, piața l-a etichetat drept o persoană susceptibilă de a fi influențată, gata să-și schimbe în mod oportunist abordarea față de politica monetară pentru a-l satisface pe președintele SUA, care cerea reduceri ale ratei dobânzii.

Deși Warsh a reușit într-o oarecare măsură să se distanțeze de această etichetă cu ocazia conferinței din iunie, prezentând o retorică relativ „hawkish”, repetarea acelorași mesaje în iulie nu a fost primită cu entuziasm. El a rămas ferm pe poziția sa de atunci privind lipsa orientărilor prospective. A evitat să răspundă la întrebările privind legitimitatea unei pauze, precum și la cele referitoare la situația economică actuală.

Acest lucru nu va fi posibil vinerea aceasta.

Warsh a fost favorizat recent de datele macroeconomice care sugerau că nu este necesară o înăsprire imediată a politicii monetare. Investitorii, însă, doresc în continuare să se asigure că acesta are un plan de acțiune solid și că este independent în acțiunile sale. Dacă declarațiile sale se vor dovedi din nou neconvingătoare, dolarul ar putea continua valul de vânzări inițiat după ultima ședință.

Cu două zile înainte de discursul crucial pentru perspectivele viitoare ale dolarului, așteptăm publicarea datelor privind inflația PCE. Acest indicator, deși întârziat, a fost preferat de-a lungul timpului de către membrii FOMC la luarea deciziilor de politică monetară. Consensul estimează o creștere de 0,2% pe bază lunară, ceea ce nu ar trebui să suscite îngrijorări majore.

În aceeași zi, după închiderea pieței americane, va fi publicat raportul trimestrial al companiei Nvidia. Acesta reprezintă un test pentru rezistența întregii piețe bull, impulsionată de dezvoltarea inteligenței artificiale. Rezultate mai slabe decât așteptările foarte ridicate ar conduce probabil la o deteriorare a apetitului pentru risc, afectând activele riscante, nu doar pe piața de acțiuni. Într-o astfel de situație, câștigătorul, în mod paradoxal, ar putea fi dolarul.

Euro (EUR)

Pe de altă parte, se întâmplă mai puține lucruri. Stabilitatea este în favoarea monedei unice. O majorare a ratei dobânzii la ședința din septembrie (10.09) este deja aproape pe deplin inclusă în prețuri, iar datele macroeconomice care apar continuă, în general, să surprindă în sens pozitiv.

În ultimele zile, am primit valorile indicatorilor PMI pentru luna august. Indicele compozit a atins cel mai înalt nivel din ultimele 9 luni, impulsionat de performanța industrială excelentă (maximul ultimelor 51 de luni). Este de remarcat o îmbunătățire semnificativă a situației din Germania, susținută de creșterea cererii de echipamente tehnologice legate de inteligența artificială și de cheltuielile mai mari în domeniul apărării. În opinia noastră, programul de stimulare fiscală în valoare de 500 de miliarde de euro, prezentat în martie 2025 de Friedrich Merz, are o importanță considerabilă în acest context.

Dolarul canadian (CAD)

Figura 2: Dashboard valutar G10 [față de USD] (24.08.2026)

Sursă: XTB Research, 24.08.2026

Moneda canadiană înregistrează astăzi o depreciere relativ semnificativă.

De ce?

Discuțiile privind un nou acord comercial între Washington și Ottawa s-au soldat, în mod neașteptat, cu un eșec. Negocierile au fost întrerupte vineri, ceea ce a dus la intrarea în vigoare a unor tarife de 50% asupra produselor canadiene exportate în SUA. Acestea vor viza mărfuri cu o valoare totală de aproximativ 20-28 de miliarde de dolari (5-7% din totalul exporturilor canadiene către SUA).

Lista tarifelor include, printre altele, lemn, ciment, mobilier, anumite produse lactate, vin, echipamente electrice și echipamente de hochei. Președintele Donald Trump susține cu fermitate această decizie. Pe rețelele sociale, el a acuzat Canada că dorește să beneficieze de avantajele statutului de stat fără a fi unul.

Prim-ministrul canadian, Mark Carney, acuză SUA că au introdus în ultimul moment cerințe nedrepte și dăunătoare din punct de vedere economic, inclusiv încercări de a limita capacitatea Canadei de a încheia acorduri comerciale cu alte țări. Partea americană (reprezentată de Jamieson Greer) respinge aceste acuzații, susținând că negociatorii canadieni au fost cei care au încălcat compromisul stabilit anterior prin noi cerințe.

Conform anunțurilor lui Carney, tarifele canadiene care vizează exporturile americane de valoare similară (dolar cu dolar, după cum spune chiar prim-ministrul) urmează să intre în vigoare pe 8 septembrie. Acestea vor afecta sectoare precum oțelul, utilajele agricole, electrocasnicele, electronica și produsele lactate. De altfel, selecția nu este întâmplătoare; acestea sunt menite să se facă simțite rapid în statele americane cheie din punct de vedere politic, ceea ce poate avea o importanță deosebită în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului care se apropie cu pași rapizi.