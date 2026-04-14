🚩 Raportul NFIB din SUA, mult mai slab decât se aștepta

Optimismul întreprinderilor mici din SUA s-a diminuat semnificativ în luna martie, indicând o deteriorare a fundamentelor ciclului economic. Principalul factor al acestei scăderi a fost deteriorarea bruscă a percepției asupra profitabilității și a așteptărilor privind condițiile viitoare de afaceri. În același timp, incertitudinea crescândă și presiunile asupra costurilor – în special cele legate de energie – influențează din ce în ce mai mult deciziile privind investițiile și stabilirea prețurilor. Raportul NFIB este deosebit de relevant, întrucât firmele mici din eșantionul său angajează aproximativ 40% din forța de muncă din SUA. Rezumatul datelor NFIB pentru luna martie Indicele de optimism NFIB: în scădere cu 3 puncte, la 95,8 (sub media istorică de 98), față de 97,9 cât se aștepta și 98,8 anterior

Indicele de incertitudine: a crescut la 92 (cu mult peste norma istorică de 68)

Rentabilitatea afacerilor: cea mai accentuată deteriorare – soldul a scăzut cu 11 puncte, la -25%

Așteptările afacerilor: a treia scădere consecutivă, la 11% (cel mai scăzut nivel din octombrie 2024)

Piața muncii: Indicele ocupării forței de muncă a scăzut la 101,6 (încă peste mediile istorice) Presiunile salariale se atenuează (mai puține firme majorează sau planifică majorări salariale)

Investiții și activitate: Planuri de cheltuieli de capital: 16% dintre firme (cel mai scăzut nivel din 2009) Vânzări: soldul a scăzut la -5% (punând capăt unei tendințe de îmbunătățire de patru luni) Stocuri: scădere a planurilor de investiții (de asemenea -5%)

Costuri și prețuri: Creșterea prețurilor petrolului → presiune asupra marjelor și transferul costurilor Prețurile reale sunt în creștere (25%), dar creșterile planificate sunt în scădere → semnal al slăbirii cererii

Lanțuri de aprovizionare: 62% dintre firme raportează perturbări (creștere față de luna precedentă) Perturbările sunt în principal moderate și ușoare

Evaluarea condițiilor de afaceri: Scăderea evaluărilor „bune”, creșterea celor „medii” → erodarea calității creșterii

Datele NFIB indică faptul că economia intră într-o fază de răcire determinată de costuri. Slăbirea investițiilor și a așteptărilor indică riscuri de scădere a creșterii în trimestrele următoare — în concordanță cu scăderea recentă a estimărilor privind PIB-ul SUA. Piața muncii rămâne relativ stabilă pentru moment, dar indicatorii anticipatori se deteriorează deja. Sursa: xStation 5

