Raportul Nvidia sub lupă 🔍. Ce ne spun cifrele?

NVIDIA a raportat rezultatele pentru primul trimestru al anului fiscal 2027, care au depășit din nou așteptările pieței atât în ceea ce privește veniturile, cât și profiturile. În același timp, reacția pieței rămâne relativ moderată, ceea ce sugerează că investitorii sunt din ce în ce mai puțin concentrați pe o simplă dinamică de „depășire și creștere” și acordă, în schimb, o atenție mai mare calității creșterii, diversificării acesteia și durabilității sale în contextul ciclului global de investiții în inteligența artificială.

Rezultate față de așteptări. O altă depășire puternică într-un mediu cu așteptări ridicate

Veniturile s-au situat la 81,615 miliarde de dolari, față de consensul Bloomberg de 79,15 miliarde de dolari, reprezentând o surpriză clară în sens pozitiv, precum și o creștere de 85% față de anul precedent și de 20% față de trimestrul anterior. Amploarea depășirii confirmă faptul că cererea pentru infrastructura de inteligență artificială rămâne mai puternică decât se aștepta, în ciuda unei baze foarte ridicate și a așteptărilor pieței din ce în ce mai exigente.

Câștigul pe acțiune conform GAAP a fost de 2,39 dolari, în timp ce câștigul pe acțiune non-GAAP a ajuns la 1,87 dolari, ambele depășind estimările consensuale și confirmând puterea continuă a levierului operațional al companiei și capacitatea acesteia de a transforma creșterea veniturilor în câștiguri.

În ceea ce privește profitabilitatea, marja brută a rămas foarte puternică, la 74,9%, evidențiind puterea continuă de stabilire a prețurilor, în ciuda expansiunii scalei și a complexității operaționale crescânde.

Principalele date financiare pentru primul trimestru al anului fiscal 2027

Venituri: 81,615 miliarde de dolari față de 79,15 miliarde de dolari cât se estima, în creștere cu 85% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 20% față de trimestrul anterior

Câștig pe acțiune (EPS) : 2,39 dolari față de estimările de 1,77–1,80 dolari

Marja brută: 74,9% față de aproximativ 75% cât se aștepta

Venituri operaționale : 53,536 miliarde de dolari, în creștere cu 147% față de aceeași perioadă a anului trecut

Venit net : 58,321 miliarde de dolari, în creștere cu 211% față de aceeași perioadă a anului trecut

Venituri din segmentul Centrelor de date : 75,2 miliarde de dolari față de aproximativ 73,5 miliarde de dolari cât se aștepta, în creștere cu 73% față de aceeași perioadă a anului trecut

Cheltuieli operaționale : 7,621 miliarde de dolari, în mare parte în linie cu așteptările și reflectând eficiența continuă la scară largă

Centrul de date ca fundament al ciclului AI

Segmentul Data Center rămâne cea mai importantă componentă a raportului, generând venituri de 75,2 miliarde de dolari. Acesta definește efectiv ciclul actual de creștere și continuă să servească drept principalul canal de monetizare al boom-ului global al inteligenței artificiale.

Rezultatele confirmă faptul că cererea din partea hiperscalerilor, a furnizorilor de cloud AI și a clienților enterprise rămâne foarte puternică, în timp ce structura creșterii este determinată din ce în ce mai mult nu doar de GPU-uri, ci și de un ecosistem mai larg de calcul și rețele AI.

Scala și eficiența

La nivel operațional, NVIDIA a demonstrat încă o dată o scalabilitate excepțională. Venitul operațional de peste 53 de miliarde de dolari, combinat cu cheltuieli operaționale relativ stabile de 7,6 miliarde de dolari, evidențiază un profil de levier operațional foarte puternic.

În practică, acest lucru înseamnă că fiecare dolar suplimentar de venit se traduce într-o creștere disproporționat de mare a profiturilor, ceea ce rămâne unul dintre pilonii cheie care susțin evaluarea premium a companiei.

Randamentul capitalului ca semn al maturității ciclului

Un alt element important al raportului este anunțul unei autorizații suplimentare de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 80 de miliarde de dolari, alături de o creștere a dividendului trimestrial de la 0,01 dolari pe acțiune la 0,25 dolari pe acțiune. Acest lucru semnalează că această companie intră într-o fază în care, alături de o creștere extrem de puternică, randamentul capitalului și distribuirea de numerar către acționari devin din ce în ce mai importante.

O astfel de extindere semnificativă a programului de răscumpărare, combinată cu o creștere semnificativă a dividendelor, sugerează că NVIDIA nu numai că reinvestește masiv în creștere, dar pune tot mai mult accentul pe randamentul pentru acționari, ceea ce, într-o companie de această anvergură, consolidează și mai mult calitatea și stabilitatea modelului său de afaceri.

Previziuni: un semnal că ciclul AI continuă să se extindă

Cel mai important element pentru piață rămâne previziunile. NVIDIA se așteaptă la venituri de aproximativ 91 de miliarde de dolari pentru trimestrul următor, comparativ cu așteptările consensuale de 87,2 miliarde de dolari. Acest lucru reprezintă o altă surpriză pozitivă clară și consolidează opinia că cererea pentru infrastructura AI rămâne într-o fază de expansiune, fără semne clare de încetinire semnificativă.

Este important de menționat că previziunile nu includ nicio contribuție la venituri din China în segmentul de calcul pentru centrele de date, lăsând un potențial suplimentar de creștere pe termen mediu și lung, în cazul în care condițiile de reglementare se vor schimba.

Rubin, concurența și structura pieței

În ciuda rezultatelor foarte solide, investitorii continuă să se concentreze pe câteva domenii cheie de risc. Primul este tranziția către arhitecturi de nouă generație, inclusiv platforma Rubin, care se așteaptă să urmeze Blackwell și să îmbunătățească și mai mult eficiența și scalabilitatea infrastructurii de inteligență artificială.

Al doilea este concurența din ce în ce mai mare din partea AMD, Broadcom și Google, toate aceste companii accelerându-și eforturile în domeniul cipurilor personalizate și al arhitecturilor de calcul alternative, în încercarea de a capta o cotă mai mare din cheltuielile globale pentru AI.

Al treilea este China, care rămâne o piață semnificativă, dar parțial restricționată, menținând un element de incertitudine, dar păstrând în același timp un potențial de creștere opțional pe termen mediu.

Concluzii privind piața

Cele mai recente rezultate ale NVIDIA confirmă încă o dată că ciclul global de investiții în IA rămâne intact, compania menținându-și poziția centrală ca principal furnizor de infrastructură de calcul.

În același timp, se observă o schimbare evidentă în modul în care piața interpretează rezultatele. Investitorii nu mai reacționează doar la depășirea așteptărilor privind profiturile, ci se concentrează din ce în ce mai mult pe dinamica viitoare, pe calitatea previziunilor și pe capacitatea companiei de a-și menține poziția de lider tehnologic. În acest sens, NVIDIA evoluează treptat de la statutul de companie tradițională care raportează profituri la cel de indicator-cheie al sănătății ciclului global de investiții în domeniul inteligenței artificiale.