Războaiele comerciale ale lui Trump: Au vreun sens?

“Ține-ți prietenii aproape, iar dușmanii și mai aproape”. Cel mai probabil, Donald Trump a îmbrățișat această sintagmă deoarece a găsit noi dușmani foarte aproape. Trump declară deschis un război comercial împotriva Canadei, Mexicului și Chinei, impunând tarife mari pentru toate produsele, marcând o schimbare semnificativă față de primul război comercial din primul său mandat. Multe instituții media americane numesc acest nou război comercial „cel mai stupid din istorie”, deși Donald Trump consideră că este necesar pentru a restabili poziția Statelor Unite pe scena internațională. Are sens noul război comercial? Este doar parte a unei strategii? Cine și cât de mult va pierde din cauza politicii comerciale agresive a Statelor Unite? Trump impune tarife vamale Canadei, Mexicului și Chinei Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Deși Trump a promis de mult timp să impună tarife uriașe economiilor cu care Statele Unite au cel mai mare schimb comercial, piețele nu au fost pe deplin convinse de cuvintele sale. În cele din urmă, în prima zi a lunii februarie, Trump a semnat ordine executive prin care a impus tarife de 25% pentru toate bunurile din Canada și Mexic, precum și tarife de 10% pentru toate bunurile chinezești. Singura excepție o reprezintă produsele energetice din Canada, pentru care tarifele vor fi de doar 10% și nu vor intra în vigoare până la 18 februarie, în loc de 4 februarie. Consecințe economice. Cine va fi afectat cel mai puternic? Tarifele semnate de Trump vor afecta produse în valoare de 1,3 trilioane de dolari, de trei ori mai mult decât în timpul primului război comercial din primul mandat al lui Trump. Atunci, tarifele vizau produse și industrii specifice. De data aceasta, tarifele sunt extinse, ridicând întrebări cu privire la justificarea și durabilitatea lor. Cu toate acestea, presupunând că aceste tarife sunt aici pentru a rămâne, economia SUA ar putea primi o lovitură semnificativă. Estimările arată că expansiunea economică în 2025 ar putea fi redusă cu 0,7 până la 1,6 puncte procentuale. Până în 2026, ar putea fi de peste 2 puncte procentuale. Dar asta nu este tot. Modelul Fed estimează un impact substanțial asupra inflației, de aproximativ 0,7 puncte procentuale. Într-un astfel de scenariu, șansele unor noi reduceri ale ratei dobânzii ar deveni neglijabile, ceea ce, din perspectiva întreprinderilor, cetățenilor și investitorilor americani de pe Wall Street, sună mai ales negativ. Donald Trump însuși admite că impactul tarifelor comerciale ar putea fi negativ pentru cetățenii americani, dar subliniază sacrificiul necesar pentru a aduce îmbunătățiri pe termen lung. Cu toate acestea, dacă tarifele vor fi puse în aplicare efectiv, scăderile PIB-urilor Canadei și Mexicului sunt aproape sigure, deoarece acestea se bazează în mare măsură pe comerțul cu Statele Unite. În Mexic, până la 16% din PIB este legat de comerțul cu America, în timp ce în Canada, procentul este de aproximativ 14%. Pentru China, acest procent depășește cu puțin 2%, astfel încât impactul asupra economiei sale nu ar trebui să fie atât de drastic precum va fi pentru țările nord-americane. Este probabil că va exista o încetinire semnificativă a comerțului în America de Nord, ceea ce ar putea afecta negativ și țările care furnizează produse Canadei și Mexicului. Pe de altă parte, Statele Unite ar putea căuta alternative mai ieftine în alte regiuni ale lumii. Acest lucru ar putea reprezenta o oportunitate pentru țările asiatice (altele decât China) de a-și crește exporturile. Ce industrii vor fi sub presiune? Sectorul automobilelor din SUA este puternic integrat. Înainte ca o mașină să fie vândută, unele piese trec granițele de mai multe ori. Prin urmare, impunerea de tarife asupra Mexicului și Canadei înseamnă efectiv impunerea de tarife asupra producătorilor americani. Desigur, Trump ar dori să readucă toată producția în SUA, dar acest lucru nu este fezabil pe termen scurt și ar presupune costuri uriașe. Estimările inițiale sugerează că prețul mediu al mașinilor americane ar putea crește cu aproximativ 3.000 de dolari. Acest lucru este semnificativ, având în vedere că prețul unei astfel de mașini este de aproximativ 45.000-50.000 de dolari. De asemenea, este demn de remarcat faptul că inflația din ultimii ani a fost puternic influențată de schimbările din sectorul auto. De asemenea, trebuie acordată atenție sectoarelor electronicelor și confecțiilor. Să aruncăm o privire la câteva companii importante. Apple, de exemplu, fabrică marea majoritate a produselor sale în China, iar același lucru este valabil și pentru Nike. Desigur, acestea sunt doar două exemple, dar multe companii ar transfera probabil costurile crescute asupra consumatorilor. În cele din urmă, se estimează că gospodăria medie din SUA va pierde anual aproximativ 2.500 - 3.000 de dolari din cauza dimensiunii actuale a războiului comercial. În cazul în care tarifele impuse Chinei ar crește și mai mult, iar tarifele ar fi impuse și țărilor Uniunii Europene, aceste costuri ar fi mult mai mari. Are Europa motive de îngrijorare? Europa a căzut adesea în dizgrația lui Trump. Acesta a presat Europa să cheltuiască mai mult pentru apărare și să nu lase probleme precum războiul din Ucraina exclusiv pe umerii Statelor Unite. Trump subliniază, de asemenea, deficitul comercial mare cu UE, care, teoretic, ar putea fi redus prin creșterea achizițiilor de materii prime, în primul rând gaze LNG. Cu toate acestea, este destul de probabil că Trump va dori să impună tarife cel puțin parțiale asupra produselor europene. Situația cu Europa, în special cu Uniunea Europeană, este mai complicată. Trump ar prefera probabil să limiteze tarifele la anumite sectoare sau țări. Cu siguranță, el ar lua în considerare impunerea de tarife pentru automobilele europene - în special cele germane. În același timp, Trump ar putea evita impunerea de tarife asupra tuturor economiilor, cu scopul de a se asigura că Uniunea Europeană nu impune tarife de retorsiune ample asupra SUA. Se speculează că tarifele asupra Europei sunt planificate pentru începutul lunii martie. Pe de altă parte, Trump însuși își consideră imprevizibilitatea drept unul dintre cele mai mari puncte forte ale sale. Prin urmare, nu ar trebui să fim surprinși dacă va profita de moment și va impune tarife asupra Europei încă de săptămâna viitoare, ceea ce ar putea duce la scăderea rapidă a perechii EURUSD sub paritate. De asemenea, este demn de remarcat faptul că dezechilibrul comercial dintre SUA și Europa este mult mai mare decât, de exemplu, dezechilibrul comercial dintre SUA și Canada. Cum a reacționat piața? Dolarul american a câștigat în medie 1% față de majoritatea monedelor din întreaga lume. Mișcări mai mari au fost observate la perechile dolar canadian și peso mexican. Monedele europene precum zlotul polonez, forintul maghiar și coroana cehă s-au depreciat, de asemenea, semnificativ. Au existat scăderi masive ale indicilor bursieri europeni, unde este greu de găsit o piață largă care să piardă mai puțin de 1%. Investitorii europeni sunt îngrijorați că tarife similare celor impuse Canadei și Mexicului ar putea fi impuse Europei sau anumitor economii. Teama este evidentă și pe piața criptomonedelor, unde scăderile au ajuns până la câteva procente. Bitcoin a scăzut din nou sub 100.000 de dolari. Este aceasta doar o strategie de negociere? Tarifele comerciale au fost introduse sub pretextul abordării problemelor legate de traficul de droguri și imigrația ilegală în SUA. Prin urmare, există o mare probabilitate ca tarifele să poată fi contestate de Curtea Supremă a SUA. Strategia probabilă în acest caz ar fi impunerea de tarife pe produse sau sectoare specifice, care ar fi mai ușor de justificat. Prin impunerea unor tarife extinse în prezent, Trump urmărește să transmită un mesaj clar partenerilor săi că timpul negocierilor prelungite a luat sfârșit și că anumite procese trebuie accelerate. Pe termen lung, niciun război comercial nu este justificat, iar continuarea acestuia ar putea duce la o încetinire notabilă la nivel mondial. Chiar și acum, în momentul în care a fost luată decizia lui Trump privind tarifele, nu se știe cum vor funcționa acestea sau dacă vor fi chiar puse în aplicare. Deciziile lui Trump rămân extrem de imprevizibile și abia după ce tarifele vor fi puse în aplicare timp de câteva săptămâni sau luni se va putea evalua adevăratul impact asupra economiei sau asupra consumatorului mediu. Ceea ce se poate afirma în acest moment este că piața va rămâne extrem de volatilă și sunt de așteptat noi mișcări semnificative. Negative în cazul impunerii unor tarife suplimentare, dar și pozitive dacă situația devine mai clară și se stabilește că tarifele nu vor avea un impact puternic asupra situației actuale.

