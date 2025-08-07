Rezumatul dimineții (07.08.2025)

Wall Street a inchis ieri pe verde, recuperand o parte din pierderile de la sfarsitul saptamanii trecute ( S&P 500 : +0,7%, DJIA : +0,2%, Nasdaq : +1,2%). Acțiunile cu capitalizare mica au înregistrat o corecție ( Russell 2000 : -0,2%).

Contractele futures pe indici din Europa și SUA indică un optimism continuu în sesiunea de astăzi ( US100 : +0,25%, US500 : +0,2%, EU50 : +0,45%).

Tarifele reciproce impuse de Donald Trump au intrat în vigoare la miezul nopții (de exemplu, Marea Britanie: 10%, UE și Japonia: 15%, Elveția: 39%). Președintele SUA a amenințat, de asemenea, cu tarife de 100% pentru semiconductorii, deși se așteaptă ca, acele companii care investesc în SUA să beneficieze de scutiri în acest domeniu, ceea ce liniștește investitorii cu privire la potențialele perturbări ale lanțului de aprovizionare.

Apple (AAPL.US) a anunțat o investiție suplimentară de 100 de miliarde de dolari în cadrul unui nou „Program de producție americană”. Fondurile vor fi utilizate pentru construirea de noi facilități care vor produce componente pentru produsele Apple. Proiectul vizează crearea a 20.000 de noi locuri de muncă în decurs de 4 ani și se aliniază agendei lui Trump privind producția americană. Acțiunile Apple și-au extins câștigurile după închiderea bursei cu încă 2,5%.

Anunțarea scutirilor de taxe vamale pentru semiconductorii alimentează optimismul în sesiunea Asia-Pacific. JP225 , HK.cash și CHN.cash au crescut cu aproximativ 0,5%, AU200 se tranzacționează la un nivel stabil, în timp ce Nifty 50 din India continuă să scadă din cauza majorării la 50% a taxelor vamale impuse de Trump.

Stagnarea din Australia se datorează în principal prăbușirii importurilor (-3,1% față de anul precedent, anterior: +3,3%). Excedentul comercial a crescut la 5,365 miliarde AUD (prognoza: 3 miliarde).

Toyota a raportat o scădere de 37% a venitului net pentru ultimul trimestru. Compania și-a redus prognoza privind veniturile operaționale de la 3,8 trilioane de yeni la 3,2 trilioane, invocând tarifele ca motiv.

Balanța comercială a Chinei a scăzut mai mult decât se aștepta (de la 114,7 miliarde USD la 98,2 miliarde USD; prognoza: 104,7 miliarde USD), din cauza unei creșteri neașteptate a importurilor (+4,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, prognoza: -1%, anterior: +1,1%). Exporturile au crescut cu 7,2% (prognoză: 5,6%, anterior: 5,9%), indicând o activitate intensă a transporturilor maritime în contextul păcii comerciale cu SUA, care va fi probabil prelungită după 12 august.

Pe piața valutară, monedele antipodiene conduc câștigurile( AUDUSD : +0,2%, NZDUSD : +0,25%), impulsionate de excedentul comercial mai mare al Australiei. Indicele dolarului american a întrerupt o scădere de 4 zile. Francul elvețian și euro ( EURUSD : 1,167) se apreciază cu 0,1% față de dolar. Lira sterlină, yenul și dolarul canadian înregistrează câștiguri marginale față de USD (0,3-0,7%).

Aurul se redresează cu 0,25%, la 3.377 dolari pe uncie, argintul cu 0,6%, la 38,05 dolari pe uncie, iar petrolul Brent și WTI se redresează după 5 zile de scăderi (aproximativ +0,75%), pe fondul presiunilor exercitate de Trump asupra importatorilor de petrol rusesc. NATGAS își extinde câștigurile cu 0,25%.

Sentimentul pe piața criptomonedelor este mixt: Bitcoin a scăzut cu 0,5%, la 114.670 USD, Ethereum a crescut cu 0,15%, la 3.680 USD, în timp ce majoritatea token-urilor mai mici se tranzacționează în scădere ( Chainlink : -0,5%, Solana : -0,2%).

