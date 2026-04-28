Război costisitor și contracte profitabile: refacerea stocurilor de muniție după războiul cu Iranul

În prezent, piețele se concentrează mai mult pe pierderile generate de conflictul în curs din Golful Persic. Această reacție este pe deplin de înțeles, întrucât războaiele sunt, în fond, întreprinderi costisitoare cu sumă negativă. Investitorii trebuie să ia în calcul pierderile bugetare, riscurile la adresa creșterii economice, inflația etc.
Participanții la piață care, în general, pot beneficia doar de o astfel de escaladare majoră a tensiunilor sunt companiile din sectorul apărării. De data aceasta situația nu este diferită.
Campania SUA și a Israelului în Iran rămâne, deocamdată, în principal o campanie aeriană. Conform datelor oficiale, până la încetarea focului, SUA au desfășurat peste 10.000 de misiuni de luptă și au lovit peste 13.000 de ținte în Iran.
Muniția este în prezent unul dintre cele mai importante puncte de blocaj din industria de apărare, iar SUA nu fac excepție. Conform analizelor realizate, printre altele, de CNN și CSIS, în timpul operațiunii „Epic Fury” SUA au folosit în Iran:
- peste 1.000 de rachete BGM-109 „Tomahawk”,
- peste 1.000 de rachete „JASSM”,
- aprox. 60 rachete „PrSM”,
- aproape 250 de rachete SM-3,
- peste 200 de rachete SM-6,
- peste 200 de interceptori „THAAD”,
- peste 1.000 de rachete PAC-3 „Patriot”.
Aceasta înseamnă că, dintre cele mai avansate tipuri de muniții, în principal sisteme cu rază lungă de acțiune, SUA au epuizat acum aproximativ 30–60% din stocurile sale de dinainte de război. Totuși, aceasta nu este cea mai mare problemă a Pentagonului. Problema este că aceste muniții nu sunt doar extrem de scumpe, ci producția lor este, de asemenea, limitată la doar câteva zeci de unități pe an. Cu capacitatea actuală de producție, SUA vor avea nevoie de aproximativ patru ani pentru a-și reface stocurile.
Acest lucru nu înseamnă în niciun caz că SUA devin „lipsite de apărare” sau chiar ineficiente. Nici nu înseamnă că o nouă escaladare a conflictului cu Iranul este improbabilă. Totuși, evidențiază provocări semnificative pentru Departamentul Apărării și oportunități enorme pentru furnizorii de arme către forțele armate americane. Despre cine vorbim?
Printre producătorii celor mai avansate muniții americane, RTX Corp. și Lockheed Martin dețin o poziție de dominanță aproape totală.
- Tomahawk, SM-3 și SM-6 sunt produse ale RTX Corp.
- JASSM, PrSM, THAAD și PAC-3 Patriot sunt asociate cu Lockheed Martin.
Luând în considerare doar reaprovizionarea stocurilor și pe baza datelor publice privind prețurile și comenzile anterioare, acest lucru înseamnă sume de aproximativ 20–30 de miliarde de dolari pe o perioadă de aproximativ patru ani.
Presupunând o estimare prudentă de 25 de miliarde de dolari, aceasta s-ar traduce într-un venit din vânzări de aproximativ 11–13 miliarde de dolari pentru RTX și de aproximativ 13–16 miliarde de dolari pentru Lockheed Martin
Având în vedere marjele pe segmente ale acestor companii (12–13%), acest lucru înseamnă un profit operațional de aproximativ 1,5–2,5 miliarde de dolari în următorii patru ani, adică aproximativ 0,4–0,6 miliarde de dolari pe an.
Este necesară o mare prudență în ceea ce privește momentul în care vor fi înregistrate aceste venituri. Deși producția de muniții menționate este în prezent unul dintre cele mai presante blocaje ale Pentagonului, sunt în curs de desfășurare investiții majore menite – cel puțin parțial – să accelereze producția.
Întrebarea cheie la care trebuie să răspundem este: acest lucru este deja reflectat în preț?
Nimic nu sugerează că ar fi așa. Ambele companii par să fi înregistrat performanțe slabe în ultimele trimestre (având în vedere contextul), iar tendința s-a înrăutățit după ultimele rezultate.
Deoarece, pe baza previziunilor privind, printre altele, profitul operațional al ambelor companii, acesta nu pare să se fi modificat semnificativ în ultima perioadă.
- Pentru Lockheed, așteptările pentru 2026 și 2027 sunt de 9,6 miliarde de dolari și, respectiv, 10,1 miliarde de dolari.
- Pentru RTX, așteptările sunt de 12,3 miliarde de dolari și 13,5 miliarde de dolari pentru 2025/2026.
Dacă este așa, acest lucru implică o potențială surpriză pozitivă de aproximativ 0,4–0,6 miliarde de dolari (~5%) în profitul operațional — o creștere pe care piața nu o vede în prezent — într-un moment în care ambele acțiuni se află la minimele ultimelor luni.
Observații finale
Desigur, previziunile de acest gen nu sunt „absolute”. Nici RTX, nici Lockheed nu sunt companii axate exclusiv (sau chiar în principal) pe muniții — previziunile privind profitul pot fi diluate de performanța altor segmente.
Mai mult, estimarea cheltuielilor de acest tip nu este de o precizie ridicată. Detaliile privind producția acestor rachete sunt strict secrete, marjele sunt calculate ca medii, iar multe probleme operaționale pot apărea sau dispărea în mod neașteptat, fără ca investitorii sau publicul să fie informați.
⚫Brent la cel mai înalt nivel din 13 aprilie
Sinteza piețelor: Indicii încearcă să revină pe fondul speranțelor legate de negocierile dintre SUA și Iran 🇪🇺 SAP înregistrează o creștere de 6% după publicarea rezultatelor financiare 📈
➡️EURUSD pe fondul stagflației europene și al șocului geopolitic
⚫Petrolul Brent peste 90 USD
