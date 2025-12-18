Războiul rece global al cipurilor. Cum schimbă China regulile tehnologiei

Evenimentele care au potențialul de a remodela fundamentele pe termen lung ale sectorului tehnologic apar rar pe scena globală. Progresul Chinei în dezvoltarea propriii tehnologii de litografie EUV se încadrează în această categorie. Deși proiectul se află încă în faza de testare și prototip, importanța sa depășește cu mult ciclurile actuale ale pieței și câștigurile pe termen scurt ale companiilor.
Mașinile EUV, care costă aproximativ 250 de milioane de dolari fiecare, sunt esențiale pentru producerea de cipuri sub 7 nm, utilizate de Nvidia, AMD, TSMC, Intel și Samsung. Monopolul occidental asupra acestei tehnologii definește așa-numitul „război rece tehnologic”. Succesul Chinei în dezvoltarea propriilor capacități EUV ar putea remodela fundamental lanțurile de aprovizionare globale, reducând dependența de Occident și consolidând potențialul în domeniul AI, al aplicațiilor militare și al economiei în general.
De câțiva ani, China urmărește un program coordonat, condus de stat, care vizează obținerea independenței totale față de tehnologiile occidentale de semiconductori. Programul cuprinde construirea de mașini de litografie de ultimă generație, dezvoltarea capacităților interne în domeniul opticii de precizie, al software-ului de proiectare, al materialelor critice și al proceselor de fabricație. Amploarea angajamentului financiar și instituțional indică faptul că nu este vorba de un efort experimental, ci de o componentă cheie a unei strategii economice și geopolitice pe termen lung.
Din punct de vedere tehnologic, China rămâne cu câțiva ani în urma liderilor mondiali, dar ar putea atinge un nivel suficient pentru a atenua impactul sancțiunilor, a reduce dependența de furnizorii occidentali și a construi treptat o ofertă competitivă pentru piețele terțe. Acest scenariu are implicații semnificative pentru giganții tehnologici occidentali, care în prezent obțin o parte substanțială din veniturile lor de pe piața chineză.
Eforturile Chinei de a deveni autonomă în producția de cipuri de înaltă calitate, susținute de un mega-fond finanțat de stat, destabilizează lanțurile de aprovizionare globale. Beijingul controlează 90% din piețele de galiu, germaniu și paladiu, restricționând exporturile și creând penurie la nivel mondial, ceea ce, la rândul său, ar putea duce la o creștere a prețurilor plăcilor de siliciu cu 20-30%. Occidentul răspunde cu investiții în diversificarea producției, inclusiv prin CHIPS Act și noi proiecte în India și Europa. Aceste măsuri cresc costurile de producție, întârzie punerea în funcțiune a fabricilor și determină creșterea prețurilor produselor electronice de larg consum, inclusiv smartphone-uri, laptopuri și servere AI, crescând în același timp riscul fragmentării lanțului de aprovizionare global.
Aceste schimbări în lanțul de aprovizionare au implicații semnificative pentru evaluarea companiilor tehnologice sensibile. Printre cele mai expuse companii occidentale se numără ASML, TSMC, Nvidia, Intel, AMD, Apple, Samsung și Microsoft, toate acestea fiind supuse presiunii accesului restricționat la piața chineză, costurilor de producție mai mari și penuriei de componente. În schimb, companii chineze precum SMIC, Huawei și alte fabrici de semiconductori interne ar putea beneficia de o autosuficiență crescândă, de sprijinul statului și de reducerea treptată a dependenței de tehnologiile occidentale, îmbunătățindu-și poziția pe piață și potențialul de creștere.
Consecințele geopolitice sunt la fel de profunde. Concurența tehnologică seamănă din ce în ce mai mult cu un conflict sistemic pe termen lung, în care accesul la cipuri avansate determină avantajul economic, militar și strategic. În acest context, sectorul tehnologic încetează să mai fie doar un spațiu pentru inovarea determinată de piață și devine un instrument al politicii de stat.
Pentru investitori, acest lucru necesită o schimbare de perspectivă. Performanța pe termen scurt și tendințele actuale ale cererii rămân importante, dar reziliența la tensiunile geopolitice și schimbările structurale devine din ce în ce mai critică. Proiectele de amploarea programului Chinei nu trebuie să aibă succes deplin pentru a influența evaluările și strategiile corporative. Pe termen lung, este suficient ca acestea să modifice regulile jocului. Acest proces lent se poate dovedi în cele din urmă cel mai costisitor pentru investitori, odată ce va fi pe deplin recunoscut de piață.
Acțiunile Lam Research cresc în urma noilor revizuiri ale analiștilor!
Oracle câștigă pe fondul progreselor înregistrate în tranzacția cu TikTok
Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street încheie săptămâna într-o notă puternică
Acțiunea săptămânii - Micron Technology (18.12.2025)
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."