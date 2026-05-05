RBA majorează ratele dobânzilor în Australia 🔎 Un semnal de alarmă pentru piețe?

RBA a majorat rata dobânzii de politică monetară cu 25 de puncte de bază, până la 4,35%, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2023. Decizia a fost în concordanță cu așteptările pieței și reflectă o abordare mai agresivă față de inflația persistentă, o piață a muncii rezistentă și riscurile externe în creștere generate de prețurile mai mari la petrol și gaze. Investitorii au primit acum confirmarea că băncile centrale sunt dispuse să revină la înăsprirea politicii monetare, chiar și după majorările record ale ratelor înregistrate în anii precedenți. Inflația CPI din Australia s-a situat la 4,6% față de aceeași perioadă a anului trecut în martie 2026, conform datelor ABS, rămânând cu mult peste intervalul țintă de 2–3% al RBA. Indicatorii inflației de bază rămân, de asemenea, ridicați, sugerând că presiunile asupra prețurilor nu se limitează la componentele cele mai volatile.

Piața muncii continuă să ofere RBA spațiu de manevră pentru înăsprirea politicii monetare, rata șomajului menținându-se la 4,3%, iar rata de participare rămânând ridicată. Cu toate acestea, riscul principal pentru RBA îl reprezintă inflația persistentă din sectorul serviciilor, care ar putea rămâne rigidă chiar și pe măsură ce dezinflația bunurilor avansează.

Contextul global s-a deteriorat din cauza volatilității crescute pe piețele energetice, în special în urma tensiunilor din Orientul Mijlociu și a perturbărilor rutelor de aprovizionare cu petrol. Prețurile mai ridicate la energie ar putea împinge inflația din nou în sus în Q2, în special prin intermediul combustibililor, transportului și costurilor de producție mai largi.

Potrivit T. Rowe Price, RBA va prefera probabil să acționeze mai devreme pentru a limita efectele de a doua rundă și a preveni creșterea așteptărilor inflaționiste. Înainte de decizie, piețele evaluau o probabilitate de 75% pentru o majorare de 25 de puncte de bază și aproximativ 2,5 majorări suplimentare până la sfârșitul anului 2026.

VanEck, la rândul său, a evaluat majorarea ca fiind o „concluzie previzibilă”, menționând că inflația era deja persistentă chiar înainte de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Anthony Malouf de la Ebury a susținut că argumentele în favoarea înăspririi politicii monetare sunt clare: inflația rămâne ridicată, iar piața muncii continuă să dea dovadă de reziliență. Inflația medie ajustată rămâne la 3,3%, consolidând opinia că presiunile interne asupra prețurilor sunt încă prea mari pentru RBA. Creșterea ocupării forței de muncă rămâne solidă, determinată în mare parte de locurile de muncă cu normă întreagă, reducând riscul unei încetiniri imediate în urma majorării ratei dobânzii. RBA rămâne în modul de combatere a inflației, traiectoria ratei depinzând acum în mare măsură de prețurile energiei, inflația serviciilor și reziliența pieței muncii. Rezumat (RBA – după decizie și remarci ale guvernatorului Bullock) RBA indică o problemă structurală de ofertă în economie, activitatea apropiindu-se de limitele capacității.

Banca centrală subliniază necesitatea de a tempera cererea pentru a o alinia mai bine cu oferta limitată.

Creșterea salariilor reale este considerată un factor de risc care ar putea împiedica revenirea inflației la ținta stabilită, dacă rămâne prea puternică.

RBA semnalează că excesul de cerere față de ofertă din perioada anterioară a fost un factor cheie al înăspririi politicii monetare, chiar înainte de conflictul din Orientul Mijlociu.

Banca centrală subliniază rolul politicii fiscale, menționând că sprijinul suplimentar acordat de guvern gospodăriilor ar putea îngreuna temperarea cererii.

Piața muncii rămâne tensionată, ocuparea forței de muncă urmând să crească în continuare, în ciuda politicii monetare mai restrictive.

RBA subliniază că mandatul său include atât inflația, cât și ocuparea deplină a forței de muncă, dar echilibrul dintre acestea depinde de riscurile macroeconomice predominante.

În prezent, se pune un accent mai mare pe controlul inflației, monitorizându-se în același timp riscurile de pe piața muncii.

RBA recunoaște că noi majorări ale ratei dobânzii sunt împovărătoare pentru gospodării, dar inflația erodează veniturile reale.

Se preconizează că inflația va atinge un nivel maxim de aproximativ 4,8% în iunie, deși perspectivele rămân incerte din cauza evoluțiilor geopolitice.

Șocul petrolier a sporit presiunea inflaționistă, extinzându-se și în alte sectoare prin creșterea costurilor energiei și transportului.

Chiar dacă prețurile petrolului scad, se așteaptă ca efectele inflaționiste să persiste pentru o perioadă de timp.

RBA sugerează că, fără conflictul din Orientul Mijlociu, traiectoria ratei ar fi putut fi mai puțin restrictivă, dar condițiile actuale impun o poziție mai restrictivă.

Creșterea prețurilor la combustibili reduce veniturile reale ale gospodăriilor, agravând condițiile economice generale.

Banca centrală recunoaște riscurile de recesiune în cazul prelungirii conflictului, dar subliniază că acestea vor fi evaluate în mod continuu.

Implicații asupra politicii monetare: RBA rămâne dependentă de date și flexibilă, gata să-și ajusteze poziția în funcție de echilibrul dintre inflație, creștere economică și piața muncii. Grafic AUDUSD (Interval D1) Sursa: xStation 5

