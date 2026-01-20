Renault revine în industria de apărare

Conform anunțului conducerii companiei, Grupul Renault (RNO.FR) va reveni printre producătorii europeni de armament. Sectorul auto european se află de mulți ani sub presiunea factorilor macroeconomici nefavorabili, iar Renault nu face excepție. Compania franceză are performanțe moderate în comparație cu alți producători europeni. În 2024, compania a raportat o marjă operațională record de 7,6% și venituri de 56 miliarde EUR. Estimările pentru 2025 indică o încetinire a creșterii veniturilor și o ușoară scădere a marjei. Situația dificilă din sector afectează și compania – a găsit conducerea o modalitate de a ieși din stagnarea evaluării și a rezultatelor companiei? Portofoliul companiei este deja foarte diversificat. Aceasta produce autoturisme în aproape toate segmentele, vehicule comerciale, camioane precum și o gamă completă de baterii și transmisii electrice. Se așteaptă ca dronele marca „Chorus” să se alăture acestor produse. Nu toate detaliile noului contract sunt publice, ceea ce sugerează că acesta ar putea fi de o importanță majoră pentru Ministerul Apărării din Franța. Primele drone urmează să fie livrate armatei franceze la mijlocul anului 2026. Dacă compania va îndeplini așteptările, ar putea obține un contract pe 10 ani în valoare de 1 miliard de euro. Acordurile preliminare indică o rată de producție țintă de 600 de drone pe lună. Aceasta se traduce în aproximativ 7.000 de drone pe an, ceea ce, în cadrul unui contract de 1 miliard de euro, implică un preț unitar de aproximativ 13.000 - 14.000 de euro. Din perspectiva veniturilor, aceste cifre nu sunt deosebit de impresionante, dar având în vedere că sistemele de armament au adesea marje de profit de 3-4 ori mai mari decât mașinile, contractul ar putea crește în mod semnificativ profitabilitatea companiei. O astfel de diversificare evidențiază în mod clar transformarea fundamentală care are loc în industria europeană și în economia în general. RNO.FR (Interval D1) Evaluările companiei au trecut printr-o perioadă dificilă, apărând recent din nou nivelul de 30 EUR. Numai vestea extinderii sale a alimentat o creștere de peste 4%. Este vorba doar de o revenire temporară sau ar putea fi o inversare a tendinței? Sursa: xStation 5

