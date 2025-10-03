Revenire spectaculoasă pentru Alibaba, alimentată de planurile pentru AI

nteligenţa artificială continuă să modeleze dinamica pieţelor financiare, iar giganţii din tehnologie atrag atenţia prin fluctuaţii la bursă, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Evoluţia recentă a gigantului Alibaba ilustrează impactul pe care noile modele AI îl pot avea asupra încrederii investitorilor, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Săptămâna trecută, acţiunile Alibaba au crescut cu 9% în Hong Kong după anunţul lansării celui mai noi model de AI al companiei, Qwen 3-Max. Titlurile sale au continuat să crească de atunci, atingând miercuri cel mai ridicat nivel de după 2021.

Acţiunile listate în SUA au un avans de 110,4% anul acesta, depăşind saltul de 34,9% al Nvidia. Acţiunile Amazon, gigantul care deţine atât o divizie de comerţ cât şi una de tehnologie, la fel ca Alibaba, au scăzut cu 0,3% de la începutul anului.

Competiţia pentru cel mai puternic model de AI este acerbă. Poziţia de lider în clasamentele organizate pe criterii precum acurateţea rezolvării unor probleme de programare, logică, matematică sau prin votul utilizatorilor umani influenţează utilizarea ulterioară, prestigiul, şi în cele din urmă, resursele disponibile pentru o nouă generaţie de modele. Qwen3-Max a ajuns pe poziţia a treia în clasamentul LMArena, după Opus4 de la Anthropic şi Gemini 2.5-Pro, dar înaintea Grok4 Fast şi DeepSeek 3.1.

Performanţele versiunii care ”gândeşte” în etape sunt de asemenea apreciate de programatori. Unele aspecte au fost semnalate însă drept deficitare, în special în ce priveşte ”cunoaşterea lumii”. Deşi a fost structurat cu un volum uriaş de 1 trilion de parametri, modelul nu pare a fi fost instruit cu un corpus de cunoaştere care să acopere toate domeniile, în special în privinţa informaţiei referitoare la sau disponibile în Vest, precizează Claudiu Cazacu.

O parte din limitări ar putea să provină şi din arhitectura ”sparse”, rarefiată: pentru a face economie de resurse, doar o parte din parametri sunt utilizaţi în generarea unui răspuns. Modalitatea de a reduce preţurile, păstrând în linii mari rezultatele aşteptate nu a trecut neobservată nici de către DeepSeek, unul dintre cei mai ”periculoşi” competitori chinezi ai Alibaba: noua versiune 3.2 a modelului său lansată luni ar păstra performanţa, însă ar înjumătăţi costurile de utilizare pentru anumite scenarii.

Potrivit sursei, Alibaba a oferit şi alte motive de optimism investitorilor: un parteneriat cu Nvidia pentru dezvoltarea unor abilităţi fizice de AI, între care simularea mediilor şi teste de validare, dar şi o extindere a investiţiilor în infrastructură, peste cele 380 de miliarde de yuani (echivalente cu 53 de miliarde de dolari) în următorii trei ani. Alibaba are deja 91 de centre de date în 29 de regiuni, şi va deschide centre în Franţa, Olanda, Brazilia, urmate de Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Dubai şi Mexic în anul următor.

Gigantul vizează o creştere masivă a vizibilităţii serviciilor sale şi influenţei la nivel internaţional. Creşterea puternică a veniturilor din cloud este încurajatoare pentru finanţările în această direcţie, alăturându-se trendului la nivel mondial masiv, condus de companii din SUA. Potrivit companiei, investiţiile globale vor ajunge la 4 trilioane de dolari în următorii ani, o cifră care pare de domeniul entuziasmului debordant.

Deşi OpenAI a anunţat centre de date care ar putea costa aproximativ un sfert din această sumă până în 2030, nu este totuşi clar în ce măsură capitalul va fi suficient de abundent - şi de ieftin - şi proiectele suficient de profitabile pentru a alimenta încrederea în alocări de asemenea amploare, subliniază consultantul de strategie al XTB România.

Alibaba a revenit semnificativ în atenţia pieţelor după mai multe apariţii la evenimente de profil înalt ale fondatorului său, Jack Ma, şi semnale de sprijin pentru companiile din tehnologie venite dinspre autorităţile chineze, într-o atitudine schimbată faţă de severitatea comentariilor de acum câţiva ani şi dispariţia din lumina reflectoarelor a lui Ma.

Conform comunicatului, ţintele de preţ au fost revizuite după anunţurile recente în sens ascendent, în tabăra super-optimiştilor se află Jefferies, cu un preţ estimat de 230 dolari pe acţiune, depăşit însă de Morningstar, care propune un preţ de 267 de dolari pe acţiune, mult peste media estimărilor furnizată de FactSet, care se află la 181,32 dolari pe acţiune. Media este în creştere puternică de la 160,75 la final de august.

Redescoperirea Alibaba de către investitori, lansarea unui model de AI capabil, investiţiile semnalizate şi multiplii de evaluare relativ mai coborâţi faţă de alte titluri majore din AI au stimulat imaginaţia investitorilor şi accelerat dinamica bursieră a acţiunilor. Trendul este în derulare, şi dincolo de posibile trepidaţii pe termen foarte scurt, capabil să continue ulterior, dar riscurile pe termen mediu provin dintr-o eventuală re-evaluare a dimensiunii totale a pieţei sustenabile financiar a serviciilor de AI într-un orizont de 3-5 ani, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.