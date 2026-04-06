Revenirea de pe Wall Street continuă înainte de deschiderea pieței americane 📈Netflix câștigă după ce Goldman Sachs a îmbunătățit perspectiva

Înainte de deschiderea sesiunii de pe Wall Street, contractele futures pe indicii americani au cedat o mică parte din câștigurile anterioare. Contractele futures pe Nasdaq 100 au înregistrat o scădere de la aproximativ 24.380 la 24.300 de puncte, dar rămân în creștere cu peste 0,7% pe parcursul zilei. Atenția investitorilor se îndreaptă către datele ISM privind sectorul serviciilor din SUA, care vor fi publicate la 17:00 ora României, precum și către negocierile în curs dintre mediatorii americani și omologii lor iranieni, care se desfășoară, potrivit unor surse, prin intermediul Pakistanului. Iranul a refuzat inițial să redeschidă Strâmtoarea Hormuz în schimbul unui armistițiu, dar discuțiile continuă. Donald Trump a stabilit miercuri, 8 aprilie (03:00 ora României), ca termen limită cheie pentru următoarea fază a conflictului – fie escaladare, inclusiv potențiale atacuri asupra infrastructurii, fie dezescaladare. Raymond James observă că, în ciuda izbucnirii războiului cu Iranul, piețele de acțiuni au rămas surprinzător de rezistente, fără vânzări masive semnificative. Potrivit băncii, datele macroeconomice solide de la începutul anului 2026 și structura pieței petrolului — unde prețurile ridicate sunt concentrate pe termen scurt — au contribuit la stabilizarea atât a piețelor de credit, cât și a celor de acțiuni. US100 (interval zilnic) Acest lucru a limitat presiunea descendentă până acum, dar următorul test cheie pentru investitori va fi termenul limită stabilit de Donald Trump pentru încheierea unui acord cu Iranul. Din perspectivă tehnică, contractele futures Nasdaq 100 rămân într-un canal de preț descendent și se tranzacționează în continuare sub media mobilă pe 200 de sesiuni, care se situează cu aproximativ 200 de puncte mai sus. Sursa: xStation5 Ed Yardeni despre piața de acțiuni din SUA Ed Yardeni, fondatorul Yardeni Research, rămâne optimist în privința indicelui S&P 500, susținând că evaluările actuale sunt relativ atractive și că, din punct de vedere istoric, acțiunile au înregistrat performanțe bune în urma marilor conflicte militare ale SUA. Indicele S&P 500 a înregistrat creșteri la doi ani după fiecare dintre ultimele patru conflicte majore – Al Doilea Război Mondial, Războiul din Coreea, Războiul din Golf și Războiul din Irak – cu câștiguri cuprinse între 31% și 44%.

Yardeni susține că nivelurile actuale ale pieței oferă puncte de intrare relativ atractive. Raportul P/E forward a atins un maxim de 23 în octombrie anul trecut și a scăzut de atunci cu aproximativ 15%.

În același timp, câștigurile viitoare au crescut cu 12,7%, atingând niveluri record, ceea ce sugerează că scăderea valorilor reflectă mai degrabă o comprimare a multiplilor decât fundamentale mai slabe.

Inițial, comprimarea a fost determinată de îngrijorările legate de profitabilitatea AI, iar ulterior de temerile că actualul conflict ar putea declanșa o recesiune globală.

În ciuda acestui fapt, analiștii nu au revizuit în mod semnificativ în jos așteptările privind câștigurile și continuă să ridice previziunile.

Conform datelor FactSet, raportul P/E pe 12 luni a scăzut la 19,8 — sub media pe cinci ani de 19,9 și ușor peste media pe 10 ani de 18,9. Sursa: xStation5 Știri corporative Netflix (NFLX.US) – acțiunile au înregistrat o creștere de aproape 2% în tranzacțiile din presesiune, după ce Goldman Sachs a revizuit în sens pozitiv recomandarea pentru titlu, de la „neutru” la „cumpără”, invocând poziția de lider menținută în achiziția și dezvoltarea de conținut, precum și potențialul ridicat de rentabilitate a capitalului pentru acționari.

Soleno Therapeutics – acțiunile au crescut cu aproape 40% după ce Neurocrine Biosciences a anunțat un acord de achiziție a companiei la 53 de dolari pe acțiune în numerar, evaluând tranzacția la aproximativ 2,9 miliarde de dolari. Se așteaptă ca achiziția să extindă portofoliul de medicamente al Neurocrine și să-i consolideze poziția în endocrinologie și în domeniul bolilor rare.

Twilio – acțiunile au câștigat peste 3% în urma unei revizuiri în sens pozitiv de către Jefferies, de la „păstrare” la „cumpărare”, banca subliniind rolul cheie al Twilio în dezvoltarea soluțiilor de inteligență artificială bazate pe voce. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."