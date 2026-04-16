📈Revenirea indicelui US100 continuă

Indicii bursieri americani sunt în creștere astăzi, ignorând în mare măsură revenirea prețurilor petrolului, fenomen determinat de incertitudinea legată de un potențial acord de pace cu Iranul și de datele macroeconomice încă solide ale economiei americane. Indicele Nasdaq 100 a înregistrat astăzi o creștere de 0,45% și și-a recuperat pierderile înregistrate la începutul ședinței de tranzacționare. Liderii statelor arabe din Golf și ai Europei estimează că finalizarea unui acord de pace între SUA și Iran ar putea dura aproximativ șase luni.

Aceștia îndeamnă ambele părți să prelungească actualul armistițiu pentru a acorda mai mult timp negocierilor.

Statele din Golf continuă să creadă că Iranul urmărește să dobândească capacități nucleare, în ciuda recentelor atacuri ale SUA și Israelului.

Potrivit oficialilor regionali, orice acord ar trebui să împiedice Iranul să îmbogățească uraniu și să interzică rachetele balistice cu rază lungă de acțiune.

Liderii din Golf se opun în mare măsură reluării luptelor și sunt în favoarea unei soluții diplomatice conduse de Statele Unite.

Una dintre cerințele cheie este redeschiderea imediată a Strâmtorii Hormuz pentru a restabili fluxurile de energie.

Oficialii au avertizat în privat că o criză alimentară globală s-ar putea intensifica dacă această cale navigabilă rămâne închisă și după luna viitoare.

Prețurile la energie ar putea continua să crească dacă conflictul se prelungește dincolo de termenul propus pentru negocieri. US100 și OIL (interval H1) Sursa: xStation5 Acțiunile Microsoft, AMD, Intel și Oracle se remarcă astăzi pe piața bursieră din SUA, în timp ce TSMC și ASML înregistrează scăderi, în ciuda rezultatelor trimestriale solide. Sectorul petrolier și al gazelor naturale are, de asemenea, o evoluție puternică Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

