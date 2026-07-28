Rezerva Federală, în fața celei mai delicate decizii din acest an

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Pauza inflației oferă marjă de manevră Rezervei Federale, dar petrolul și tonul mai ferm al discursului lui Kevin Warsh fac din ședința de săptămâna aceasta una dintre cele mai importante din ultimii ani.

La ce să ne așteptăm de la ședința Rezervei Federale?

După câteva săptămâni în care geopolitica a monopolizat atenția investitorilor, Rezerva Federală devine din nou principalul catalizator al piețelor. Ședința de miercuri are loc într-un moment deosebit de complex: pe de o parte, inflația a surprins în mod pozitiv în ultima lună, iar unii indicatori ai pieței muncii, în special cei legați de sectorul imobiliar, încep să dea semne de încetinire. Pe de altă parte, puternica revenire a prețurilor petrolului din iulie și tonul mai hawkish adoptat de mai mulți membri ai băncii centrale au redeschis dezbaterea privind necesitatea unei noi înăspriri monetare.

În opinia noastră, Rezerva Federală va opta pentru menținerea ratelor dobânzilor la nivelul actual. Banca centrală mai are încă marjă de manevră pentru a aștepta și a vedea dacă recenta creștere a prețurilor la energie se va reflecta în cele din urmă în inflația de bază sau dacă, dimpotrivă, este vorba de un șoc temporar generat de situația din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, indiferent de decizia finală, ședința ar putea marca un punct de cotitură pentru piețe, întrucât îl va obliga pe Kevin Warsh să-și justifice un discurs care, în ultimele săptămâni, a fost deosebit de ferm împotriva inflației.

Menținerea ratelor prezintă riscuri

Spre deosebire de alte ședințe recente, de data aceasta principala dificultate pentru Rezerva Federală nu constă doar în a decide dacă să majoreze sau nu ratele dobânzilor. Adevărata provocare va fi aceea de a convinge piața că orice decizie răspunde exclusiv evoluției datelor economice și nu altor constrângeri.

Kevin Warsh a insistat în ultimele săptămâni că inflația continuă să fie principalul risc pentru economia SUA. Acest mesaj a contribuit la faptul că piața ia din nou în calcul posibilitatea unei majorări a ratei dobânzii, mai ales după puternica revenire a prețului petrolului din iulie. Cu toate acestea, dacă se va decide în cele din urmă menținerea ratelor neschimbate, va trebui să se explice clar de ce se consideră că această creștere a prețurilor la energie încă nu justifică o acțiune imediată.

În opinia noastră, piața ar putea interpreta o pauză în două moduri complet diferite. Primul, ca o decizie prudentă care permite evaluarea impactului real al șocului energetic înainte de a înăspri din nou politica monetară. Al doilea, mult mai periculos pentru credibilitatea Fed, ca un semn că banca centrală și-a pierdut o parte din determinarea de care a dat dovadă în ultimele luni în lupta împotriva inflației.

Tocmai aici rezidă unul dintre cele mai mari riscuri ale acestei ședințe. Cu cât se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, cu atât va fi mai complicat pentru Rezerva Federală să adopte decizii care pot fi interpretate a avea scop politic. La aceasta se adaugă un context caracterizat de o datorie publică ridicată și de refinanțări semnificative ale datoriei planificate pentru lunile următoare, ceea ce sporește impactul pe care orice creștere suplimentară l-ar avea asupra costului de finanțare al companiilor, al familiilor și al administrațiilor publice.

Piața își va îndrepta din nou atenția dincolo de luna iulie

Având în vedere toate aceste aspecte, considerăm că ședința din această săptămână va fi mult mai importantă decât decizia privind ratele dobânzilor în sine. Dacă Rezerva Federală menține rata dobânzii neschimbată, așa cum prevede scenariul central, piața își va îndrepta imediat atenția asupra mesajului lui Kevin Warsh și asupra oricărei referiri la acțiuni viitoare în cazul în care prețul petrolului va crește din nou sau inflația nu va mai continua să se modereze.

Dimpotrivă, o majorare a ratei dobânzii ar surprinde consensul și ne-ar obliga să regândim complet așteptările pentru lunile următoare. Investitorii ar începe să ia în calcul faptul că Rezerva Federală este dispusă să acționeze din nou dacă tensiunile geopolitice mențin prețurile energiei la un nivel ridicat, ceea ce ar avea un impact direct asupra valorilor bursiere, titlurilor cu venit fix și costului capitalului.

Dincolo de decizia de miercuri, mesajul transmis de Fed va fi decisiv pentru a vedea dacă piața poate continua să se bazeze pe un scenariu de creștere cu inflație controlată sau dacă, dimpotrivă, începe o nouă fază marcată de rate ridicate pe o perioadă mai lungă.