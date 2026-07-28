Graficul zilei: Cine are de suferit de pe urma scăderii prețului petrolului? (28.07.2026)

Scăderea prețurilor la petrol și gaze, determinată de încetarea atacurilor dintre SUA și Iran, a dus coroana norvegiană aproape de ultimul loc în clasamentul valutar al acestei săptămâni (mai jos se află doar bolivarul bolivian, ale cărui cotații nu le analizăm în mod regulat).
Încetarea atacurilor
Bombardamentele au încetat, parțial din cauza epuizării țintelor și a stocurilor de muniție. Duminică, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a confirmat această informație. În aceeași zi, Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul sunt în curs. În cazul unui eșec, SUA va „reveni la ceea ce făcea înainte”.
Figura 1: Randamentul petrolului cu 50 de zile înainte și cu 200 de zile după eveniment
Sursă: XTB Research, 28.07.2026
Situația este prezentată puțin diferit de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmail Baghaei, care susține că, în prezent, nu există un dialog direct între oficialii din Iran și cei din SUA. Teheranul a declarat însă că va înceta măsurile de retaliere „atâta timp cât SUA menține pauza”. De asemenea, acesta a confirmat că poartă discuții cu Oman, un mediator cheie în întregul conflict. Obiectivul lor este de a stabili „mecanisme privind traficul maritim” în Strâmtoarea Ormuz.
Nicio schimbare fundamentală
Strâmtoarea Ormuz rămâne de facto închisă (conform datelor Kpler, traficul naval este limitat la maximum o duzină de nave pe zi, comparativ cu aproximativ 80-140 în condiții normale), iar părțile sunt încă departe de a ajunge la un acord privind îmbogățirea uraniului.
Mai mult, săptămâna trecută, gruparea Houthi din Yemen s-a alăturat conflictului, lansând atacuri asupra infrastructurii petroliere a Saudi Aramco și amenințând cu atacuri asupra petrolierelor din Bab al-Mandab, ceea ce restricționează traficul în strâmtoarea cheie din sudul Peninsulei Arabice.
Toate opțiunile sunt pe masă?
Reînceperea atacurilor ar putea duce la o revenire rapidă a prețurilor petrolului Brent la aproximativ 100 de dolari pe baril. Orice semne de progres în negocieri ar putea, la rândul lor, să ducă la o scădere treptată a prețurilor, deși se pare că piața nu mai acordă la fel de multă atenție acestor comunicate, abordând cu o oarecare distanță comunicarea haotică a lui Donald Trump.
Un factor fundamental îl reprezintă numărul de nave care trec prin Strâmtoarea Ormuz. Dacă observăm o îmbunătățire în această privință, prețurile petrolului ar putea continua să scadă. În acest moment, însă, nu există motive clare de optimism în acest domeniu.
Date macroeconomice
Astăzi, la 23:40, așteptăm publicarea raportului API privind evoluția stocurilor de petrol. Din Norvegia, vom primi două date importante săptămâna aceasta: vânzările cu amănuntul din iunie (miercuri) și rata șomajului din iulie (vineri). Nu ne așteptăm ca acestea să genereze o volatilitate semnificativă pentru perechea EURNOK.
În contextul factorilor locali, acest lucru ar putea fi animat doar de publicarea datelor privind inflația din iulie, programată pentru 10 august. O valoare mai mare decât cea așteptată ar putea determina ca ședința Norges Bank, care va avea loc trei zile mai târziu (13 august), să fie urmărită cu o atenție deosebită de către investitori. Probabilitatea implicită de piață a unei majorări a ratei dobânzii în august se ridică deja la peste 40%.
Analiză tehnică
Figura 2: EURNOK (05.02.2026 - 28.07.2026)
Sursă: xStation, 28.07.2026
După o creștere dinamică în iunie, a venit momentul scăderilor din iulie. Cursul a încetinit în jurul valorii de 10,85, ușor peste nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%.
În prezent, se află la nivelul de 11,03, testând puncte cheie de rezistență sub forma mediei mobile pe 50 de zile și a retragerii Fibonacci de 50%. Puțin mai sus (aproximativ 11,05) se află următoarea barieră, reprezentată de media pe 100 de zile. O străpungere eficientă în sus a intervalului ar putea deschide calea către continuarea creșterilor și o revenire către maximele din iunie.
Această configurație este susținută de indicatorii secundari. RSI a revenit la un nivel neutru (49,4), lăsând loc pentru posibile creșteri, în timp ce MACD indică clar că presiunea ofertei prezentă în ultimele săptămâni a încetinit semnificativ, ceea ce se poate observa în histograma care se micșorează sistematic, tinzând spre linia zero.
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