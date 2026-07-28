Tranzacțiile AI își pierd avântul, pe fondul rezultatelor dezamăgitoare ale LVMH

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Pe măsură ce săptămâna avansează, se conturează o dinamică interesantă. La prima vedere, acțiunile par să se prezinte bine. Indicii înregistrează performanțe bune, iar acțiunile europene sunt în creștere astăzi. Randamentele obligațiunilor la nivel global sunt în scădere, pe fondul continuării declinului prețului petrolului, în contextul în care conflictul direct dintre Iran și SUA rămâne în așteptare. Prețul petrolului Brent a scăzut cu încă 2% marți, tranzacționându-se sub 84 de dolari pe baril, înregistrând o scădere de 12% în ultima săptămână.

Sursa riscului de piață se schimbă pe măsură ce avansăm în al treilea trimestru

Scăderea prețurilor materiilor prime, combinată cu randamentele mai mici ale obligațiunilor, ar trebui să fie o veste bună pentru acțiuni; cu toate acestea, factorul determinant al riscului de piață s-a mutat de la geopolitică la îngrijorările legate de tranzacțiile din domeniul AI. În spatele aparențelor, una dintre cele mai importante teme pentru piețele globale se confruntă cu dificultăți.

Concurența chineză și temerile legate de finanțare duc la vânzări masive ale producătorilor de cipuri

Tranzacțiile legate de AI se află în centrul atenției, întrucât acțiunile producătorilor de cipuri au înregistrat vânzări masive în această săptămână, iar indicele Kospi din Coreea de Sud, care are cea mai mare expunere la producătorii autohtoni de cipuri, a scăzut astăzi cu 10,8%, declanșând un mecanism de întrerupere a tranzacționării care a dus la închiderea temporară a indicelui. Atât SK Hynix, cât și Samsung au înregistrat scăderi de aproape 15%. Factorii care au declanșat această scădere sunt de două feluri. În primul rând, există îngrijorări crescânde cu privire la finanțarea dezvoltării AI și, în al doilea rând, temeri legate de concurența tot mai puternică din partea Chinei.

Dinamica tranzacțiilor din domeniul AI se schimbă. Deși Nasdaq a înregistrat o pierdere ușoară luni, cea mai valoroasă companie din lume, Nvidia, a scăzut cu aproape 5% și continuă să scadă în premarket marți, unde a înregistrat o scădere suplimentară de 1%. Vânzarea masivă a acțiunilor Nvidia și, în general, a sectorului de cipuri, a survenit după apariția unor rapoarte conform cărora Nvidia va oferi garanții de finanțare în valoare de 250 de miliarde de dolari pentru centrul de date OpenAI de 10 gigawați din Ohio. Acest lucru i-ar ajuta pe dezvoltatori să obțină finanțarea necesară pentru construcția celui care se preconizează a fi cel mai mare centru de date din lume. Rapoartele sugerează, de asemenea, că Nvidia ar putea furniza încă 350 de miliarde de dolari pentru achiziționarea de cipuri. Se estimează că construirea centrului de date va dura 2 ani. Această știre evidențiază două aspecte importante pentru investitori în acest moment: 1, suma de bani necesară pentru asigurarea infrastructurii AI devine din ce în ce mai mare, ceea ce generează temeri legate de apariția unei bule speculative; 2, investitorilor li se epuizează răbdarea în așteptarea rentabilizării acestor investiții.

China devine o amenințare majoră la adresa dominației SUA în domeniul AI

Concurența chineză este un alt factor cheie al volatilității din sectorul AI în ultimele săptămâni. Prețul acțiunilor ASML a scăzut cu 1,6% marți, dar a înregistrat o scădere de 11% în ultimele 5 zile. Compania se confruntă cu o amenințare directă din partea Chinei, după ce Beijingul a anunțat că dezvoltă propriul echipament de litografie cu ultraviolete profunde, utilizat pentru fabricarea cipurilor de semiconductori. Acest lucru va pune capăt monopolului ASML asupra acestei tehnologii și a speriat investitorii și sectorul tehnologic european, care are ASML în centrul său.

Debutul CXMT oferă speranța că inflația generată de extinderea infrastructurii AI ar putea fi la apogeu

În plus, debutul bursier spectaculos al producătorului chinez de cipuri, CXMT, este un semn că China este acum un actor major în domeniul producției de cipuri și amenință dominația SUA în domeniul AI. Deși acest lucru zguduie astăzi tranzacțiile din domeniul AI, pe viitor o concurență mai mare este un lucru pozitiv și ar putea reduce costurile de construire a infrastructurii de AI. Desigur, dominația Chinei în domeniul AI ar putea intra în vizorul tarifelor americane; cu toate acestea, Apple a solicitat ca CXMT să nu fie inclusă pe lista neagră comercială a SUA, ceea ce sugerează că Apple este dispusă să-și extindă utilizarea cipurilor chinezești.

În ansamblu, volatilitatea recentă din sectorul cipurilor sugerează că tema AI se schimbă pe măsură ce avansăm în al treilea trimestru, după o performanță puternică în al doilea trimestru. De exemplu, deși ASML a înregistrat o scădere de 11% în ultima săptămână, acțiunile sale sunt încă cu 52% mai mari în acest an; la fel, indicele Kospi din Coreea de Sud este, de asemenea, cu 42% mai ridicat de la începutul anului și rămâne cel mai performant indice bursier major din acest an.

Privind în perspectivă, acțiunile producătorilor de cipuri din SUA vor rămâne probabil sub presiune, chiar dacă pierderile de pe piața bursieră sunt mai moderate astăzi comparativ cu luni. În plus, investitorii așteaptă apariția unor evenimente cheie cu potențial de risc în zilele următoare. Apple, Meta, Microsoft și Amazon își vor prezenta rezultatele financiare săptămâna aceasta. Atenția se va concentra asupra cheltuielilor lor în domeniul AI și asupra nivelurilor de profitabilitate. Piața nu este pregătită pentru dezamăgiri, așa că, în opinia noastră, giganții americani cu capitalizare uriașă vor trebui să înregistreze performanțe cu mult peste așteptările deja ridicate pentru a calma temerile legate de tranzacțiile din domeniul AI.

LVMH nu reușește să impresioneze

Rezultatele financiare din Europa merită, de asemenea, menționate. LVMH a raportat primul trimestru de creștere din ultimii doi ani în divizia de modă și articole din piele; cu toate acestea, prețul acțiunilor sale a scăzut astăzi cu 0,9%, după ce rata de creștere a vânzărilor de 1% s-a situat sub așteptările privind o creștere de 1,7%. Creșterea generală a vânzărilor a fost decentă, vânzările de ceasuri înregistrând o creștere de 11%, impulsionate de consumatorii americani cu putere de cumpărare ridicată. Cu toate acestea, este puțin probabil ca aceste rezultate să schimbe tendința prețului acțiunilor LVMH. Acesta a scăzut cu 27% în acest an, iar compania rămâne în urma concurenților din sector, întrucât rivalii săi au înregistrat rezultate mai solide și o performanță bursieră mai bună în acest an.

Deși LVMH înregistrează o scădere astăzi, Hermes și Kering au înregistrat creșteri de 1%, respectiv 2%, ceea ce sugerează că piața nu consideră problemele LVMH drept semne de îngrijorare pentru sectorul de lux în ansamblu, ci mai degrabă ca o problemă internă. Deși unii consumatori preferă marca sa principală, Louis Vuitton, numărul acestora nu este suficient, deoarece aceasta își pierde din strălucire atât în rândul cumpărătorilor din SUA, cât și din Asia.

În ansamblu, evoluția prețurilor în Europa este favorabilă marți dimineață, dar toate privirile vor fi îndreptate către sectorul tehnologic din SUA, odată cu deschiderea pieței mai târziu astăzi. Există semne de tensiune în tranzacțiile cu acțiuni din domeniul inteligenței artificiale (IA), inclusiv pe piața CDS a unor giganți din domeniul AI și a producătorilor de cipuri. Deocamdată, acest lucru nu se observă la nivelul indicilor, aceștia din Europa înregistrând creșteri în această dimineață, iar contractele futures din SUA indicând o ușoară scădere pentru S&P 500 mai târziu marți și o scădere de 0,7% pentru Nasdaq.

Piața în ansamblu va fi mai puternic influențată de ședința FOMC de miercuri; în prezent, există o probabilitate de 33% ca la ședința de mâine să se decidă o majorare a ratei dobânzii.