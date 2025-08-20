Rezultate divergente în sectorul retail - Target și Lowe își publică rezultatele financiare

Înainte de începerea sesiunii de miercuri de pe Wall Street, doi giganți americani din sectorul retail, Target și Lowe, și-au publicat rezultatele trimestriale. Deși activează în același sector, cele două companii prezintă rezultate și perspective complet diferite, ceea ce este destul de intrigant în contextul situației consumatorilor americani.

Rezultatele sectorului retail sunt importante nu numai pentru investitorii individuali, ci pot oferi și informații cheie despre starea economiei americane. Acest lucru este deosebit de important în contextul unei piețe a muncii în restrângere și al așteptărilor privind reducerea ratei dobânzii de către FED.

TARGET (TGT.US)

În ciuda rezultatelor bune din al doilea trimestru, scăderea vânzărilor lanțului american de retail a dezamăgit investitorii suficient încât acțiunile companiei să scadă cu 10% în tranzacțiile din presesiune. În prezent, după debutul sesiunii, acțiunile sunt în scădere cu aproximativ 8%.

Rezultatele companiei:

EPS: 2,05 USD, estimat 2,03 USD

Venituri: 25,21 miliarde USD, comparativ cu estimarea de 24,93 miliarde USD

Vânzările comparabile au scăzut cu 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce vânzările în magazine au scăzut cu 5,7%.

Vânzările prin comerț electronic au crescut cu 4,7%, ceea ce este relativ scăzut în comparație cu concurenții

Marja brută a companiei a scăzut la 29%, în timp ce marja operațională a scăzut la 5,2

Acum un an, EPS era de 2,57, iar veniturile erau de 25,45 miliarde de dolari. Vânzările comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut au scăzut cu 1%.

Sursa: Bloomberg Finance Lp

Un avantaj evident pentru investitorii care pun accentul pe „valoare” este raportul foarte scăzut al valorii companiei.

P/E este acum puțin peste 13, P/S este 0,5 și în scădere. Cu toate acestea, se ajunge la concluzia că, dacă compania nu își îmbunătățește rezultatele, aceste evaluări nu vor mai fi scăzute, ci vor reflecta noua realitate a companiei.

Noul CEO, Michael Fiddelke, intenționează să prevină acest lucru. Michael Fiddelke, directorul operațional, care lucrează la Target de 20 de ani, îl va înlocui pe Brian Cornell, CEO de lungă durată, la 1 februarie 2026. Cornell va ocupa funcția de președinte al consiliului de administrație. În ciuda experienței vaste a lui Fiddelke, piața a reacționat negativ. Schimbarea funcției de CEO are loc într-o perioadă dificilă pentru Target. Compania se confruntă cu al 11-lea trimestru consecutiv de stagnare sau scădere a vânzărilor, vânzările din primul trimestru al anului 2025 scăzând cu 2,8%, iar prognoza pentru întregul an rămâne în intervalul unei scăderi de o singură cifră. Cauzele sunt concurența puternică pe piața de retail, încetinirea cheltuielilor de consum, impactul tarifelor și controversele care au urmat retragerea Target din inițiativele privind diversitatea, echitatea și incluziunea, care au dus la un boicot pe rețelele sociale și la o scădere a vizitelor în magazine.

Având în vedere prăbușirea prețului acțiunilor după aceste anunțuri, piața nu crede în asigurările companiei cu privire la caracterul temporar al problemelor sale.

LOWE (LOW.US)

Lowe, un concurent specializat în sectorul renovării locuințelor, a înregistrat rezultate mult mai bune decât Target. Compania a depășit aproape toate așteptările și a oferit investitorilor perspective de creștere în continuare.

EPS: 4,33 USD față de 4,23 USD așteptat

Venituri: 23,97 miliarde USD - în conformitate cu așteptările.

Vânzările au crescut cu peste 1% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar acest rezultat este sub așteptările pieței de 1,3%.

Vânzările online au crescut cu 6%

Marja brută a crescut la 33,8%

O problemă ar putea fi scăderea cu 9% a veniturilor nete față de anul trecut.

Printre ultimele succese ale companiei se numără recentă achiziție a „Foundation Building Materials”. Această mișcare vizează consolidarea prezenței companiei pe piața profesională. FBM aduce 40.000 de clienți companiei Lowe. Succesul este obținut și prin concentrarea pe vânzările online. Acesta este unul dintre motivele pentru care compania se descurcă foarte bine în contextul rezultatelor mixte din sectorul retail.

Compania subliniază, de asemenea, scăderea costurilor ipotecare, care se presupune că vor stimula vânzările.

Investitorii sunt mulțumiți de deciziile companiei, prețul acțiunilor crescând cu 16% numai în această lună. Chiar astăzi, înainte de deschiderea sesiunii, compania a înregistrat o creștere de aproape 3%. Un optimism suplimentar este oferit de un dividend la nivelul de 4%.

Sursa: Bloomberg Finance Lp

În prezent, doi reprezentanți ai sectorului comerțului cu amănuntul prezintă două abordări fundamental diferite în materie de investiții. Target este o alegere tipică pentru investitorii orientați către valoare, în timp ce Lowe promite o expansiune și o creștere mai mari.

Sursa: Bloomberg Finance Lp

În prezent, piața favorizează în mod clar abordarea Lowe's.