Rezultatele ASML pentru Q4 2024 depășesc estimările: vânzări record și perspective pozitive 📌🔔

ASML Holding NV (AMSL.NL), liderul olandez în domeniul echipamentelor pentru semiconductoare, a raportat rezultatele sale pentru Q4 2024 și pentru întregul an pe 29 ianuarie 2025. Compania a înregistrat performanțe peste așteptări, în ciuda turbulențelor recente de pe piață provocate de îngrijorările legate de schimbările cererii legate de IA. Principalele aspecte Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Performanța pentru Q4 2024 Vânzări nete: 9,26 miliarde EUR (peste consensul de 9,07 miliarde EUR).

Venit net: 2,69 miliarde EUR (peste prognoza de 2,64 miliarde EUR).

Marja brută: 51,7%, depășind previziunile și reflectând eficiența operațională.

Contracte nete: 7,1 miliarde EUR, în creștere cu 169% față de al treilea trimestru, dintre care 3,0 miliarde EUR din sistemele EUV. Rezultatele pentru întregul an 2024 Vânzări nete totale: 28,3 miliarde EUR, în creștere de la 27,6 miliarde EUR în 2023.

Venit net: 7,6 miliarde EUR, reflectând profitabilitatea puternică.

Marja brută: 51,3%.

Sisteme de litografie vândute: 380 de unități (119 în Q4). Orientarea pentru 2025 Vânzări nete în Q1 2025: 7,5-8,0 miliarde EUR, cu marje brute de 52-53%.

Vânzări nete pentru întregul an 2025: 30-35 de miliarde EUR, susținute de creșterea AI și de ritmul solid al comenzilor. Actualizare privind dividendele ASML propune un dividend total pentru 2024 de 6,40 € pe acțiune, o creștere de 4,9% de la an la an.

Dividend intermediar de 1,52 € pe acțiune plătibil la 19 februarie 2025. Comentariul directorului general Christophe Fouquet, Președinte și CEO al ASML, a evidențiat rezultatele solide ale companiei în trimestrul al patrulea, determinate de cererea robustă pentru EUV și de actualizările sistemelor High-NA EUV. El a recunoscut provocările în dinamica clienților cauzate de creșterea modelelor AI rentabile, cum ar fi DeepSeek, dar a reafirmat angajamentul ASML`s pentru inovare și adaptabilitate. „Creșterea inteligenței artificiale rămâne un motor cheie pentru industria noastră, dar creează atât oportunități, cât și riscuri pentru clienții noștri, așa cum se reflectă în gama noastră de venituri pentru 2025.” Impactul asupra pieței și opiniile analiștilor Rezervările nete ale ASML au crescut la 7,1 miliarde EUR în T4, depășind cu mult așteptările analiștilor de 3,99 miliarde EUR.

Contractele EUV ale companiei (3,0 miliarde EUR) evidențiază încrederea continuă în tehnologiile avansate de fabricare a cipurilor, în ciuda preocupărilor legate de evoluția cererii de inteligență artificială.

Analiștii au lăudat ASML pentru performanța sa rezistentă pe fondul dinamicii schimbătoare a pieței. Provocări: Persistă preocupările cu privire la cererea pe termen lung de sisteme EUV, din cauza posibilelor perturbări cauzate de modele chinezești de inteligență artificială precum DeepSeek.

Tensiunile geopolitice și restricțiile la export ar putea limita creșterea pe piața chineză. Oportunități: Monopolul ASML asupra tehnologiei EUV și fluxurile sale puternice de venituri recurente din Installed Base Management oferă o bază stabilă pentru creștere. Detalii privind apelul pentru prezentarea rezultatelor: Data: 29 ianuarie 2025

Ora: 16:00 ora României (9:00 AM ET) Pentru ASML sesiunea cash nu a început încă. Cu toate acestea, acțiunile câștigă până la 8% în tranzacțiile din presesiune pe unele burse, sugerând o deschidere chiar și în jurul valorii de 700 € pe acțiune.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."