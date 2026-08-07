Cine va surprinde cu rezultatele financiare săptămâna viitoare? (07.08.2026)

Sezonul raportărilor financiare pentru trimestrul al doilea al anului 2026 se apropie deja de final, dar există încă o serie de companii interesante care își prezintă rezultatele abia acum. Multe dintre acestea sunt companii cu capitalizare medie, pentru care perspectivele, atât pozitive, cât și negative, rămân incerte. Înțelegerea specificului lor poate ajuta la o poziționare adecvată înainte de publicarea rezultatelor și la formularea unor concluzii mai bune pe baza acestora. Lumentum Compania este unul dintre principalii beneficiari ai exploziei cererii de putere de calcul. Lumentum este lider într-unul dintre cele mai interesante sectoare, unul care abia își ia avântul și care ar putea deveni una dintre bazele următoarei expansiuni a sectorului tehnologic. Este vorba despre fotonică Compania este în mod regulat subevaluată de piață. În ultimele 8 conferințe privind rezultatele financiare, aceasta a depășit așteptările pieței în toate cele 8 cazuri, iar 6 dintre acestea au fost urmate de o creștere a prețului acțiunilor.

Rata de creștere se accelerează, iar profiturile cresc exponențial. Acest lucru sugerează că piețele nu numai că subestimează profiturile companiei, dar, pe măsură ce tendința actuală a profiturilor continuă, diferențele față de așteptări ar putea deveni și mai mari. Trimestrul curent indică această direcție.

La fel de important, dacă nu chiar mai important, este faptul că profitul crește mai rapid decât veniturile, ceea ce indică o eficiență ridicată și un efect de levier operațional semnificativ.

Se pare că guvernul SUA și Departamentul Comerțului lucrează la o interdicție privind importurile de comutatoare optice din China, pentru a preveni dependența de componentele chinezești. Deși lucrările la această propunere se află încă într-un stadiu incipient, impactul asupra rezultatelor, chiar dacă nu este unul major, ar putea fi deja vizibil.

Pentru a depăși cu adevărat așteptările pieței, compania trebuie să mențină ritmul de creștere atât al marjei, cât și al veniturilor. În prezent, piața se așteaptă la venituri de aproximativ 1 miliard USD și un EPS de circa 3 USD, cu o marjă brută de cel puțin 35%. O adevărată surpriză ar apărea doar dacă s-ar depăși nivelul de 1,02–1,05 miliarde USD, cu un EPS de aproximativ 3,1–3,2 USD și o marjă brută de cel puțin 36%. Coherent Coherent este, de asemenea, o companie axată pe fotonică și va beneficia de mulți dintre aceiași factori favorabili ca și Lumentum, dar există diferențe. Coherent nu are încă o poziție la fel de puternică. Fundamentele sunt bune, dar așteptările nu sunt încă la fel de ridicate ca în cazul Lumentum. Cea mai mare contribuție la creșterea profitabilității o reprezintă mixul de produse. Aceasta înseamnă nu doar o reorientare mai amplă către segmentul centrelor de date, ci și o concentrare pe produse specifice în care marjele companiei sunt cele mai bune. Acest aspect este important deoarece, în timp ce creșterea în segmentul centrelor de date este de aproximativ 40%, creșterea în sectorul industrial se situează la un nivel de o singură cifră scăzută.

Cheia reacției pieței va fi menținerea dinamicii de creștere a veniturilor la peste 20% față de anul precedent, menținând în același timp marja brută peste 40%. În același timp, va fi important ca profitul pe acțiune (EPS) să depășească 1,5 USD și ca conducerea să prezinte previziuni optimiste. Fără aceste elemente, reacția la rezultate ar putea fi moderată.

Cel mai mare risc îl reprezintă extinderea excesiv de agresivă a capacității de producție. O extindere prea rapidă sau prea costisitoare ar putea speria investitorii, deoarece cheltuielile de capital (CAPEX) ar exercita presiune asupra fluxului de numerar liber. Brinker International Brinker este un grup care deține o serie de mărci emblematice din SUA, precum Chipotle și Chili’s. Trimestrele anterioare au fost destul de pozitive din punct de vedere al rezultatelor, dar această creștere s-a înregistrat, în parte, pornind de la un nivel relativ scăzut. În prezent, nivelul de referință este deja destul de ridicat, iar așteptările sunt mai mari. Așteptările pieței și ale analiștilor nu țin cont de asimetria riscului, care în prezent este în mod clar în dezavantajul cumpărătorilor.

Rezultatele retailerilor și ale altor lanțuri accesibile, precum McDonald’s, precum și datele macroeconomice, au arătat că, consumatorii cu venituri mai mici se află sub presiune, în timp ce consumatorii mai înstăriți se concentrează în jurul afacerilor mai bine adaptate nevoilor lor. Piața se va aștepta la o creștere a vizitelor la restaurante, iar acest lucru s-ar putea să nu fie posibil.

Chipotle este deosebit de sensibil la costurile benzinei, cărnii de vită și forței de muncă, având în același timp mai puține instrumente și o capacitate redusă de a le gestiona. Consensul se așteaptă la un EPS de aproximativ 10–11 USD, iar în contextul actual un astfel de rezultat va fi foarte greu de atins.

Lanțurile internaționale pot gestiona marja, forța de muncă și logistica la nivel global, ceea ce le conferă o flexibilitate semnificativă. Grupurile mai mici, axate pe SUA, nu dispun de această capacitate. Cardinal Health Sectorul sănătății a traversat o perioadă puternică din punct de vedere al evaluărilor, dar acest lucru a făcut ca creșterea pe care piața o așteaptă acum de la aceste companii să fie mai puțin rațională. Într-un fel, compania și-a stabilit singură un standard ridicat prin publicarea unor previziuni privind un profit pe acțiune (EPS) cuprins între 10,7 și 10,8 USD pentru întregul an. Cu toate acestea, Cardinal Health reprezintă un exemplu unic în care profitabilitatea nu este totul, deoarece și amploarea creșterii contează. În trimestrul anterior, acțiunile au scăzut după publicarea rezultatelor financiare, în ciuda unui EPS puternic, deoarece veniturile au fost sub așteptări. Acest lucru se datorează performanței foarte slabe a segmentului Global Medical, al cărui profit a scăzut cu peste 30%.

Rezultatele globale ale companiei depind de performanța din segmentul produselor farmaceutice de specialitate. Condițiile din acest segment sunt în prezent excelente, așa cum confirmă rapoartele analiștilor, de exemplu cele referitoare la McKesson, dar acest lucru s-ar putea să nu fie suficient pentru a impulsiona acțiunile întregului grup.

Rezultatele bune sunt deja reflectate în preț. Câștigul pe acțiune (EPS) menționat de 10,8 USD reprezintă punctul de plecare, nu obiectivul final. Piața se așteaptă la o creștere a veniturilor, la o extindere a marjelor în segmentele în creștere și la menținerea marjelor în segmentele în care piața se contractă. În plus, pentru o receptare pe deplin pozitivă a rezultatelor, vor fi necesare previziuni optimiste pentru anul următor.

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