Rezultatele financiare ale Qualcomm pentru trimestrul fiscal 4 al anului 2025: rezultate solide în ciuda dificultăților fiscale și a prudenței pieței

Aspecte esențiale Qualcomm își crește veniturile

Rezultatele Qualcomm sunt bune?

Qualcomm a raportat rezultate mai bune decât se aștepta la sfârșitul anului fiscal 2025, depășind consensul în toate indicatorii cheie și oferind o prognoză optimistă pentru trimestrul următor. Cu toate acestea, în ciuda performanței operaționale solide, acțiunile au scăzut cu aproximativ 2,3% în tranzacțiile după închiderea bursei, pe măsură ce investitorii au asimilat impactul fiscal unic din SUA și s-au întrebat dacă recentul raliu al companiei a depășit fundamentele. Prezentare generală a performanței financiare Venituri ajustate: 11,27 miliarde de dolari, în creștere cu 10% față de anul precedent (consens: 10,77 miliarde de dolari)

EPS ajustat: 3,00 dolari pe acțiune, în creștere față de 2,69 dolari în urmă cu un an (consens: 2,88 dolari)

Venituri operaționale ajustate: 3,81 miliarde de dolari, +8,6% față de anul precedent (consens: 3,65 miliarde de dolari)

Venituri QCT (segmentul cipurilor): 9,82 miliarde de dolari, +13% față de anul precedent (consens: 9,35 miliarde de dolari)

Venituri QTL (licențiere): 1,41 miliarde USD, -7,4% față de anul precedent (consens: 1,36 miliarde USD) Creșterea a fost determinată în principal de divizia de telefoane mobile, care a înregistrat venituri de 6,96 miliarde USD (+14%), reflectând lansările puternice ale dispozitivelor Android și ale dispozitivelor flagship. Divizia auto a înregistrat o creștere de 17%, ajungând la 1,05 miliarde de dolari, în timp ce segmentul IoT a crescut cu 7,4%, ajungând la 1,81 miliarde de dolari. Rezultatele pe întreg anul au relevat, de asemenea, o creștere de 18% a veniturilor QCT din afara Apple și o creștere de 27% a vânzărilor combinate din diviziile auto și IoT — dovezi cheie ale diversificării strategice a Qualcomm dincolo de smartphone-uri. Prognoză și impact fiscal Pentru primul trimestru fiscal al anului 2026, Qualcomm a estimat: Venituri: 11,8 miliarde de dolari – 12,6 miliarde de dolari (consens: 11,59 miliarde de dolari)

EPS ajustat: 3,30 – 3,50 dolari (consens: 3,26 dolari)

Venituri QCT: 10,3 – 10,9 miliarde de dolari (consens: 10,1 miliarde de dolari)

Venituri QTL: 1,4 miliarde USD – 1,6 miliarde USD În ciuda perspectivelor optimiste privind veniturile și profitul, Qualcomm a înregistrat o depreciere de 5,7 miliarde USD legată de o ajustare a legislației fiscale din SUA, ceea ce a dus la o pierdere netă de 3,12 miliarde USD pentru trimestru. Compania se așteaptă ca adoptarea cadrului fiscal alternativ minim (AMT) să stabilizeze rata efectivă de impozitare pe termen lung la aproximativ 13-14%, sub nivelul la care ar fi fost supusă în caz contrar. Dinamica afacerii și orientarea strategică CEO-ul Cristiano Amon a subliniat transformarea continuă a Qualcomm într-un jucător diversificat pe piața semiconductorilor, citând traiectoria ascendentă a cipurilor pentru automobile, creșterea IoT și noul impuls în domeniul procesorelor AI și PC. Compania a prezentat recent platforma AI 100 Ultra și cipurile Snapdragon de nouă generație, cu scopul de a extinde calculul AI în centrele de date și dispozitivele personale. Primul cip AI important al companiei pentru centrele de date este programat pentru livrări în 2026, cu Humain, o startup AI susținută de Arabia Saudită, ca client de lansare. Amon a reafirmat, de asemenea, optimismul cu privire la stiva de conducere automată a Qualcomm și noile succese în materie de design în vehiculele conectate — doi catalizatori de creștere pe termen lung menite să amortizeze pierderea treptată a afacerii cu modemuri a Apple, pe măsură ce producătorul de iPhone trece la componente interne. Peisajul concurențial și contextul macroeconomic Qualcomm rămâne profund legată de dispozitivele mobile, dar diversificarea sa în domeniul auto, IoT și calculul AI echilibrează treptat expunerea ciclică la telefoanele mobile. Mediul concurențial se schimbă, în special odată cu proiectarea de către Apple a propriilor modemuri și cu intrarea rivalului MediaTek pe piața dispozitivelor Android de nivel premium. Compania are de câștigat și de pe urma dezghețului geopolitic după ce președintele Donald Trump și președintele Xi Jinping au convenit să pună capăt anchetelor antitrust, reducând potențial presiunea reglementărilor și a lanțului de aprovizionare asupra comerțului cu cipuri dintre SUA și China. Concluzii Trimestrul este „solid în creștere”, citând rezultate peste așteptări și o îmbunătățire a mixului de produse. Cu toate acestea, marjele operaționale au fost ușor mai mici decât se aștepta, iar reacția moderată a pieței reflectă așteptările exagerate după o creștere a acțiunilor înainte de publicarea rezultatelor. Din perspectivă strategică, trimestrul Qualcomm arată că compania a reușit să treacă cu succes prin tranziție. Din punct de vedere operațional, activitatea principală de producție de cipuri continuă să depășească performanțele concurenților atât în segmentul de consum, cât și în cel industrial. Ajustarea fiscală maschează ceea ce altfel ar fi fost un trimestru puternic din punct de vedere structural, confirmând puterea de execuție în condiții macroeconomice și competitive dificile. Cu toate acestea, așteptările investitorilor au devenit dificil de îndeplinit în contextul actualei creșteri a pieței semiconductorilor. La fel ca în cazul AMD și Micron, piețele cer acum o accelerare demonstrabilă a profiturilor determinată de AI, nu doar o îmbunătățire incrementală. Orientarea profundă către consumatori a Qualcomm și expunerea mai modestă la AI ar putea limita entuziasmul în comparație cu companii precum Nvidia sau Arm. Cu toate acestea, calea către diversificare — prin piețele auto, AI de ultimă generație și PC — rămâne intactă și credibilă. Următoarele 12-18 luni vor testa capacitatea Qualcomm de a profita de această poziționare, în special odată cu lansarea cipurilor AI pentru PC destinate să concureze cu seria M de la Apple și noile linii accelerate de AI de la AMD. Sursa: xStation 5

