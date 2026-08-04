AMD a făcut totul cum trebuie… Dar doar atât

Acestea nu au fost cifrele pe care piața dorea să le vadă.

AMD a înregistrat încă o dată o creștere foarte puternică, depășind așteptările consensuale atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul pe acțiune, oferind totodată o perspectivă mai bună decât se preconiza pentru trimestrul următor. Cu toate acestea, reacția inițială a investitorilor a fost în mod clar negativă. La momentul redactării acestui articol, cu doar câteva minute înainte de ora 24:00, acțiunile au înregistrat o scădere de aproximativ 7% în tranzacționarea după închiderea bursei.

Problema nu este că raportul a fost slab, pentru că nu a fost așa. AMD a înregistrat venituri record, segmentul Data Center a crescut din nou cu o rată de trei cifre, iar perspectivele pentru lunile următoare rămân solide. Cu toate acestea, piața se aștepta la mai mult decât un alt trimestru solid.

După un raport anterior foarte puternic, o creștere bruscă a prețului acțiunilor și așteptări în creștere în ceea ce privește inteligența artificială, investitorii se așteptau la o surpriză pozitivă mult mai mare, în special în segmentul Data Center, care a devenit principalul motor de creștere al companiei. În schimb, veniturile și câștigul pe acțiune (EPS) au depășit estimările de consens doar ușor, iar dinamica puternică din segmentul Data Center nu s-a tradus într-un rezultat suficient de puternic pentru a determina piața să-și ridice din nou așteptările.

AMD a încheiat al doilea trimestru cu venituri record de 11,54 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă o creștere de 50% față de aceeași perioadă a anului trecut și o creștere de 13% față de trimestrul anterior. Câștigul pe acțiune ajustat s-a situat la 1,66 dolari. Ambele cifre au depășit estimările de consens, dar amploarea depășirii a fost limitată.

Veniturile au depășit așteptările cu aproximativ 230 de milioane de dolari, în timp ce câștigul pe acțiune a fost cu doar 4 cenți peste estimările de consens. Cifrele în sine rămân foarte solide, dar având în vedere poziționarea actuală a AMD, piața se aștepta la o depășire mult mai mare. Investitorii își doreau un raport care să ridice semnificativ așteptările privind creșterea viitoare și să arate că AMD profită din ce în ce mai mult de boom-ul inteligenței artificiale.

Ca întotdeauna, cea mai importantă parte a raportului a fost segmentul Centrelor de date. Veniturile au atins aproximativ 6,7 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 107% față de aceeași perioadă a anului trecut. Segmentul reprezintă acum aproape 60% din veniturile totale ale AMD, evidențiind cât de rapid se schimbă structura de afaceri a companiei.

Creșterea a fost determinată de cererea puternică pentru procesoarele de server EPYC și cipurile de AI Instinct. AMD devine din ce în ce mai eficientă în a profita de cererea în creștere de putere de calcul, în timp ce centrele de date devin pilonul central al poveștii sale de creștere. Acesta este segmentul în care investitorii caută răspunsuri cu privire la capacitatea AMD de a-și extinde poziția în infrastructura de AI și de a reduce treptat decalajul față de Nvidia.

Performanța segmentului Data Center a fost, fără îndoială, impresionantă, iar segmentul a depășit așteptările pieței. Cu toate acestea, amploarea surprizei pozitive nu a fost suficientă. Investitorii așteptau un semnal mai puternic care să indice că veniturile din cipurile de AI cresc mai rapid și că AMD câștigă cote de piață într-un ritm mai agresiv.

Aceasta a fost piesa lipsă din raport.

Celelalte segmente nu au modificat semnificativ imaginea de ansamblu. Veniturile din segmentul Client au atins aproximativ 3,1 miliarde de dolari, în creștere cu 23% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținute de cererea pentru procesoarele Ryzen. Segmentul de jocuri a generat venituri de aproximativ 779 de milioane de dolari, în scădere cu 31% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce segmentul de produse încorporate a înregistrat aproximativ 977 de milioane de dolari, reprezentând o creștere de 19%.

Performanța acestor segmente a fost în mare parte în linie cu așteptările sau doar ușor peste acestea. Nu a existat nicio surpriză pozitivă suplimentară care să poată compensa rezultatul relativ modest la nivel de companie.

Rentabilitatea rămâne, de asemenea, un factor important. Marja brută ajustată s-a situat la 56%, comparativ cu 56,1% cât se aștepta piața. Diferența este minimă, dar având în vedere că așteptările erau deja foarte ridicate, chiar și o mică dezamăgire poate conta. Investitorii sperau că, o creștere rapidă a vânzărilor din segmentul centrelor de date se va traduce într-o extindere mai vizibilă a marjelor.

Rezultatul operațional ajustat s-a situat la aproximativ 3,09 miliarde de dolari, ușor peste estimările de consens. Acest lucru nu indică o problemă de rentabilitate. O concluzie mai precisă este că raportul nu a oferit semnalul clar al accelerării marjelor pe care unii investitori îl așteptau, pe măsură ce afacerea cu AI continuă să se extindă.

Punctul forte pozitiv a fost prognoza pentru al treilea trimestru. AMD se așteaptă la venituri de aproximativ 13 miliarde de dolari, cu o variație posibilă de 300 de milioane de dolari. Valoarea medie ar reprezenta o creștere de aproximativ 41% față de aceeași perioadă a anului trecut și ar fi clar peste estimarea de consens anterioară de aproximativ 12,5 miliarde de dolari. Compania se așteaptă, de asemenea, ca marja brută ajustată să se mențină în jurul valorii de 56%.

Perspectivele îmbunătățite confirmă faptul că dinamica afacerii rămâne puternică. Conducerea continuă să observe o cerere puternică pentru procesoarele EPYC și cipurile de AI, în timp ce se preconizează că, în a doua jumătate a anului, centrele de date vor rămâne principalul motor de creștere.

Reacția negativă a pieței nu este, așadar, determinată de îngrijorări legate de slăbirea fundamentelor. Problema este mai complexă. AMD trebuie acum nu doar să crească, ci să crească mai repede decât se așteaptă piața.

Raportul de astăzi nu pune sub semnul întrebării perspectiva de investiție pe termen lung. Segmentul centrelor de date s-a dublat cu mult, veniturile totale ale companiei au atins un nivel record, iar previziunile pentru trimestrul următor au depășit așteptările analiștilor. Fundamentele rămân solide, iar poziția AMD în domeniul centrelor de date și al inteligenței artificiale continuă să se îmbunătățească.

În același timp, rezultatele arată că așteptările față de companie sunt deja extrem de ridicate. Piața nu reacționează la faptul că AMD își crește veniturile cu 50% de la un an la altul. Investitorii așteaptă rezultate cu mult peste așteptări, o accelerare clară în segmentul centrelor de date și o creștere continuă a marjelor.

AMD a înregistrat un trimestru bun. Pur și simplu nu a prezentat genul de raport care ar fi forțat piața să-și ridice din nou așteptările.

Și tocmai de aceea, în ciuda veniturilor record, a creșterii de trei cifre în segmentul centrelor de date și a previziunilor mai optimiste, reacția inițială a investitorilor a fost clar negativă.