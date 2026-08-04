Acțiunile SpaceX scad cu 6% după publicarea rezultatelor financiare 🚩 Oare spațiul cosmic nu mai este suficient pentru Wall Street?

SpaceX a raportat rezultate solide pentru trimestrul al doilea din 2026, depășind așteptările Wall Street atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitabilitatea operațională. Segmentul de inteligență artificială (AI) a rămas principalul motor de creștere al companiei, veniturile aproape triplându-se față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce Starlink a continuat să-și extindă rapid baza de abonați. SpaceX înregistrează un succes din ce în ce mai mare în diversificarea surselor sale de venituri, reducerea pierderilor din activitatea de AI și consolidarea poziției sale pe piețele spațiale, de AI și de conectivitate. Pe de altă parte, evaluarea companiei rămâne extrem de exigentă.

Pentru o afacere evaluată la 1,6 trilioane de dolari, care generează aproximativ 40 de miliarde de dolari în venituri anuale, dar care încă raportează pierderi pe acțiune, marja de eroare în execuție este foarte redusă. Investitorii vor trebui probabil să vadă indicatori de creștere extrem de rapidă menținuți pe parcursul mai multor ani pentru a justifica evaluarea actuală. Portofoliul de comenzi al companiei, în valoare de 47,5 miliarde de dolari, pare, de asemenea, relativ modest, având în vedere expunerea sa puternică la contractele guvernamentale. Prin comparație, portofoliul de comenzi al Lockheed Martin depășește 230 de miliarde de dolari, în timp ce evaluarea SpaceX este de câteva ori mai mare decât capitalizarea de piață combinată a celor mai mari contractori din domeniul apărării din America.

Punctele cheie din raportul financiar al SpaceX

Veniturile au crescut la 7,8 miliarde de dolari, cu aproximativ 15% peste estimarea consensuală de 6,82 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de 92% față de aceeași perioadă a anului trecut și de 44% față de trimestrul anterior.

Câștigul pe acțiune ajustat (EPS) s-a situat la -0,09 dolari, față de așteptările de -0,29 dolari.

EBITDA ajustat a crescut cu 191% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 3,5 miliarde de dolari, depășind semnificativ estimarea consensuală de 2,0 miliarde de dolari.

Pierderea netă s-a redus la 541 de milioane de dolari, un rezultat substanțial mai bun decât se așteptau analiștii, reflectând îmbunătățirea continuă a profitabilității.

Pierderea operațională a segmentului de IA a scăzut la 1,26 miliarde de dolari, de la 2,39 miliarde de dolari cât se preconiza, evidențiind îmbunătățirea eficienței operaționale.

AI a rămas cea mai dinamică divizie a companiei, veniturile crescând cu 247% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 2,56 miliarde de dolari.

Segmentul de conectivitate, care include Starlink, a generat venituri de 4,29 miliarde de dolari, în creștere cu 66% față de aceeași perioadă a anului trecut, rămânând cea mai importantă sursă de vânzări a SpaceX.

Segmentul spațial a înregistrat venituri de 962 de milioane de dolari, reprezentând o creștere de 29% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Numărul abonaților Starlink s-a dublat, ajungând la 12 milioane, ușor sub așteptările de 12,19 milioane, în timp ce venitul mediu pe utilizator (ARPU) a scăzut cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 66 de dolari pe lună, ceea ce reflectă probabil extinderea continuă pe piețele cu prețuri mai mici.

Portofoliul de comenzi a crescut la 47,5 miliarde de dolari, oferind o vizibilitate puternică asupra veniturilor viitoare.

SpaceX a încheiat trimestrul cu 100 de miliarde de dolari în numerar și investiții, menținând un bilanț solid.

Cheltuielile de capital au totalizat 18,4 miliarde de dolari, reflectând investițiile agresive continue în infrastructura de AI și în tehnologiile spațiale.

Printre evoluțiile corporative majore s-au numărat emisiunea de obligațiuni senior inițiale în valoare de 25 de miliarde de dolari, anunțul achiziției companiei Cursor în valoare de 60 de miliarde de dolari, contracte de servicii cloud în valoare de 14,1 miliarde de dolari și contracte Starshield pe mai mulți ani cu guvernul SUA, în valoare de peste 6 miliarde de dolari.

La sfârșitul lunii iunie 2026, SpaceX deținea, de asemenea, 18.712 Bitcoin, în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de dolari la prețurile actuale de pe piață.

SpaceX și-a dublat aproape veniturile, îmbunătățindu-și în același timp semnificativ profitabilitatea, în ciuda investițiilor record

Al doilea trimestru al anului 2026 a marcat o altă perioadă de expansiune excepțională pentru SpaceX. Veniturile aproape s-au dublat față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind cu ușurință așteptările analiștilor, în timp ce compania și-a redus substanțial atât pierderea netă, cât și pierderea operațională.

Pierderea netă a scăzut la 541 de milioane de dolari de la peste 1 miliard de dolari cu un an în urmă, în timp ce pierderea operațională s-a redus dramatic de la 970 de milioane de dolari la doar 143 de milioane de dolari. Unul dintre cei mai impresionanți indicatori a fost EBITDA ajustată, care a crescut cu 191% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 3,53 miliarde de dolari, ceea ce indică faptul că activitatea principală se dezvoltă mult mai rapid decât ar sugera doar profitul net.

În același timp, SpaceX continuă să deruleze unul dintre cele mai ample programe de investiții din sectorul tehnologic. Cheltuielile de capital au crescut la 18,3 miliarde de dolari, față de 10,1 miliarde de dolari în trimestrul anterior și doar 2,8 miliarde de dolari în urmă cu un an. Cea mai mare parte a acestor cheltuieli a fost direcționată către infrastructura de inteligență artificială (AI), care devine rapid unul dintre cei mai importanți piloni ai creșterii pe termen lung a companiei. În ciuda investițiilor record, SpaceX a încheiat trimestrul cu aproximativ 100 de miliarde de dolari în numerar și investiții și active totale de 192,7 miliarde de dolari, menținându-și o poziție confortabilă de lichiditate. Pe de altă parte, datoria totală și contractele de leasing financiar au crescut la aproximativ 39,3 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că menținerea ritmului actual de investiții va necesita o creștere rapidă și continuă a veniturilor și a generării de numerar.

AI și Starlink continuă să stimuleze creșterea, dar așteptările rămân extrem de ridicate

Inteligența artificială rămâne segmentul cu cea mai rapidă creștere al SpaceX, veniturile crescând cu 247% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 2,56 miliarde de dolari. La fel de important, profitabilitatea s-a îmbunătățit semnificativ, pierderea operațională a segmentului reducându-se aproape la jumătate față de trimestrul anterior, în timp ce EBITDA ajustată a devenit pozitivă pentru prima dată, ajungând la 1,14 miliarde de dolari. Între timp, capacitatea de calcul pentru AI a crescut la 1,4 GW, iar compania a semnat contracte de servicii cloud în valoare de 14,1 miliarde de dolari, ceea ce sugerează că cererea pentru infrastructura sa de AI rămâne extrem de puternică.

Starlink continuă să reprezinte al doilea motor major de creștere al companiei. Numărul abonaților s-a dublat, ajungând la 12 milioane, constelația s-a extins la aproximativ 10.200 de sateliți care acoperă 167 de țări, iar segmentul de conectivitate a generat venituri de 4,29 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 66% față de aceeași perioadă a anului trecut. Serviciile pentru întreprinderi și guvern rămân domeniile cu cea mai rapidă creștere, susținute de noi acorduri cu American Airlines, alți parteneri din industria aeronautică, SoftBank, NTT Docomo, Spark NZ, precum și de contracte Starshield pe mai mulți ani, în valoare de peste 6 miliarde de dolari, atribuite de guvernul SUA.

SpaceX își extinde parteneriatul cu Nvidia

SpaceX a anunțat un parteneriat strategic cu Nvidia pentru dezvoltarea noii sarcini utile de calcul Starmind AI-1. Proiectul își propune să aducă în orbită capacități de calcul de nivelul centrelor de date, utilizând cele mai noi procesoare grafice (GPU) Rubin și procesoare centrale (CPU) Vera de la Nvidia. Ca urmare, se preconizează că capacitatea maximă de calcul a sateliților SpaceX va crește la aproximativ 250 kW, îmbunătățind semnificativ capacitatea acestora de a procesa date și de a rula modele avansate de inteligență artificială direct în spațiu.

Acțiunile SpaceX (SPCX.US), interval zilnic

Dacă acțiunile vor deschide mâine aproape de nivelul actual din tranzacțiile după închiderea bursei, acest lucru ar însemna un preț al acțiunii de aproximativ 116 dolari, cu circa 10% peste minimele înregistrate la sfârșitul lunii iulie. Cu toate acestea, chiar și după această revenire, acțiunile rămân cu peste 50% sub maximul atins după oferta publică inițială (IPO). Datele de la S3 Partners indicaseră deja o poziționare short excepțional de puternică înainte de publicarea rezultatelor financiare. Aproximativ 95% din acțiunile disponibile pentru împrumut fuseseră împrumutate vânzătorilor în lipsă, poziționarea pe short ajungând la 34% din capitalul liber de tranzacționare — un nivel neobișnuit de ridicat al poziționării bearish, în special pentru una dintre cele mai mari companii cotate la bursă din America. Deși o astfel de poziționare sporește potențialul unui „short squeeze” puternic în cazul în care sentimentul pieței se îmbunătățește, reacția inițială a pieței la raportul privind rezultatele financiare a fost negativă. Evaluarea definitivă va veni după deschiderea sesiunii obișnuite de tranzacționare și după ce investitorii vor asimila pe deplin atât rezultatele, cât și comentariile conducerii