Rezultatele financiare ale Texas Instruments: Creștere fără lichidități

Texas Instruments a înregistrat rezultate net superioare așteptărilor și a prezentat perspective solide pentru trimestrul următor. Investitorii, însă, nu au reacționat cu prea mult entuziasm. Acțiunile producătorului de semiconductori au scăzut cu aproximativ 5% la deschiderea pieței. Dacă nu ritmul și amploarea creșterii, atunci ce anume exercită presiune asupra evaluării? Cifre cheie Veniturile din trimestrul al doilea al anului 2026 au totalizat 5,46 miliarde USD, în creștere cu 23% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul pe acțiune (EPS) s-a situat la 2,14 USD, cu aproape 9% peste estimările anterioare ale pieței.

Marja brută a crescut la 61,4%, în timp ce marja operațională a atins 42,3%.

Profitul operațional a crescut cu 48% față de aceeași perioadă a anului trecut, aproape de două ori mai rapid decât veniturile. Acest lucru indică o creștere a efectului de levier operațional, pe măsură ce gradul de utilizare a capacităților de producție crește și cererea de circuite integrate analogice își revine. Redresarea a cuprins majoritatea piețelor finale cheie: Vânzările către clienții industriali au crescut cu aproximativ 30% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Segmentul centrelor de date și-a dublat veniturile.

Sectorul auto a înregistrat o creștere de doar câteva procente, dar totuși semnificativă. Rezultatele confirmă, așadar, că îmbunătățirea nu se limitează exclusiv la boom-ul investițiilor în IA. Perspective Un alt semnal pozitiv îl reprezintă previziunile pentru al treilea trimestru. Conducerea Texas Instruments se așteaptă la venituri de aproximativ 6 miliarde USD și la un profit pe acțiune de 2,50 USD.

Acest lucru implică niveluri cu aproximativ 5% și, respectiv, 12% peste așteptările anterioare ale pieței. Ce a mers prost? Texas Instruments a publicat raportul financiar după ce acțiunile sale crescuseră cu aproape 70% de la începutul anului. Având în vedere o astfel de evaluare ridicată, investitorii se așteptau nu doar la rezultate peste așteptări, ci și la o îmbunătățire rapidă a fluxului de numerar liber. Între timp, creșterea cererii ar putea încuraja compania să mențină cheltuieli ridicate pentru noi fabrici. Fluxul de numerar liber raportat în ultimele 12 luni a fost de aproximativ 6,53 miliarde USD, dar a inclus beneficii de aproximativ 1,61 miliarde USD legate de Legea CHIPS. Excluzând aceste beneficii, fluxul de numerar liber scade la aproximativ 4,92 miliarde USD, adică „doar” 25,3% din venituri. Rezultatele întăresc argumentele în favoarea unei redresări generale a pieței semiconductoarelor analogice, dar piața nu este pregătită să plătească atât de mult pentru o companie fără lichidități. Texas Instruments rămâne puternică din punct de vedere operațional, dar după creșterea prețului acțiunilor din acest an, piața are nevoie de dovezi suplimentare că rezultatele îmbunătățite se vor traduce și într-o creștere susținută a fluxurilor de numerar.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."