Rezultatele financiare ale UnitedHealth: o demonstrație de forță și control al costurilor

Acțiunile UnitedHealth Group au înregistrat o creștere de aproape 7% în tranzacțiile pre-piață, înaintea sesiunii de joi de pe Wall Street, după ce compania a publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea al anului 2026, care s-au dovedit a fi semnificativ mai bune decât se aștepta. Cea mai mare surpriză nu a fost cifra de afaceri, ci profitabilitatea. Piața nu numai că a beneficiat de mult așteptata scădere a costurilor cu prestațiile medicale, dar conducerea a revizuit din nou în sens pozitiv previziunile pentru întregul an. Analiza tehnică a UnitedHealth Group (Interval D1) Acțiunile companiei rămân cu mult sub nivelurile de la sfârșitul anului 2024, dar tabloul tehnic începe să arate în mod clar mai pozitiv. Schimbarea cheie o reprezintă generarea unui semnal de „cruce de aur” (EMA100 și EMA200). Sursă: xStation5 Rezultate Câștigul pe acțiune ajustat (EPS) s-a situat la 6,38 USD, față de aproximativ 4,90 USD așteptați de piață. Veniturile au atins 112 miliarde USD, ușor peste nivelul de 111,6 miliarde USD înregistrat cu un an în urmă și peste estimările consensuale.

Profitul operațional a crescut de la 5,2 miliarde de dolari la 8 miliarde de dolari.

Fluxul de numerar operațional a totalizat 11,1 miliarde de dolari.

Cel mai important element din raport a fost rata costurilor medicale (proporția primelor alocate acoperirii prestațiilor medicale). Aceasta a scăzut la 86,7% de la 89,4% în anul precedent, în timp ce piața se aștepta la aproximativ 88,5%. Segmentul UnitedHealthcare a generat venituri de 86 miliarde de dolari, iar profitul operațional a crescut de la 2,1 miliarde de dolari la 3,9 miliarde de dolari. Marja operațională a crescut de la 2,4% la 4,6%. Cu toate acestea, îmbunătățirea rentabilității a fost obținută parțial în detrimentul scalei: numărul clienților deserviți a scăzut cu 525.000 în cursul trimestrului.

Optum a înregistrat, de asemenea, o îmbunătățire evidentă. Segmentul a generat un profit operațional de aproximativ 4 miliarde de dolari, iar marja sa a crescut cu 160 de puncte de bază. Conducerea a subliniat performanța mai puternică a Optum Insight și utilizarea instrumentelor de inteligență artificială (AI). În același timp, conducerea a recunoscut că revenirea completă la creșterea veniturilor Optum rămâne un proces de mai mulți ani și este așteptată abia în 2028.

Previziuni UnitedHealth și-a majorat previziunile privind câștigurile ajustate pentru întregul an 2026 la 19,50–20,00 dolari pe acțiune, față de estimarea anterioară de peste 18,25 dolari. În același timp, previziunea privind fluxul de numerar operațional a fost majorată la aproximativ 24 de miliarde de dolari, iar planul de răscumpărare a acțiunilor a fost dublat la cel puțin 5 miliarde de dolari. Previziunea privind veniturile a rămas însă neschimbată, la peste 439 de miliarde de dolari. Perspective Conferința privind rezultatele financiare a oferit numeroase informații pozitive, dar situația companiei nu a devenit încă una clar favorabilă. Redresarea profitabilității UnitedHealth avansează mai rapid decât estimase piața. Veniturile rămân aproape neschimbate, iar baza de clienți este în scădere.

Cu toate acestea, compania renunță efectiv la contractele cele mai puțin profitabile și recâștigă controlul asupra costurilor.

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