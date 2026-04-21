Rezultatele financiare din sectorul apărării: RTX, Thales și Northrop Grumman

Ședința de marți va fi marcată, în parte, de o serie de publicări ale rezultatelor financiare din partea majorității celor mai mari companii din sectorul apărării, raporturile liderilor industriei americane fiind predominante. Astăzi, Northrop Grumman, RTX și compania franceză Thales își vor publica rezultatele. Joi, sezonul de raportare a rezultatelor financiare va fi completat de Safran, SAAB, Dassault și Lockheed Martin. Thales (HO.FR) Gigantul francez a raportat rezultate mixte pentru primul trimestru, ceea ce a determinat scăderea prețului acțiunilor companiei cu peste 4%. Comenzi: În ansamblu, comenzile au crescut cu 23%, cu o creștere organică de 27%. Creșterea s-a concentrat în principal pe piețele dezvoltate: 31% față de 10% pe piețele emergente.

Toată creșterea comenzilor a provenit din segmentul „apărare”, care a crescut cu 71%. Segmentele „cyber” și „aerospațial” au înregistrat ușoare scăderi.

Vânzările au crescut la 5,31 miliarde EUR, cu 7,2%. Conducerea și-a reafirmat obiectivele: raportul book-to-bill peste 1,

creștere organică a vânzărilor de 6–7%,

marjă EBITDA de cel puțin 12,6%. Valoarea companiei ar putea fi susținută de contracte mari pentru echipamente orbitale, precum și pentru sisteme de apărare aeriană și antirachetă — categorii de echipamente de care Europa ar putea avea nevoie urgentă pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la angajamentele SUA față de NATO. RTX (RTX.US) RTX Corp. a raportat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026, pe care piața le-a considerat doar decente. Vânzările au crescut la 22,1 miliarde USD (+9% față de aceeași perioadă a anului trecut).

Portofoliul de comenzi a crescut la 271 miliarde USD (+25%).

EPS ajustat a crescut cu 21% la 1,78 USD, față de așteptările de aproximativ 1,5 USD. Analizând compania pe segmente: Creșterea vânzărilor și a profitabilității a fost foarte similară în toate unitățile de afaceri. Raytheon, Pratt & Whitney și Collins Aerospace au înregistrat o creștere organică a vânzărilor de 10%, iar creșterea profitului ajustat a depășit 20%

Cu excepția Collins, unde profitabilitatea a crescut cu doar 6%. Compania atribuie acest lucru expunerii ridicate la segmentul civil și presiunii asupra prețurilor rezultate din tarife. Conducerea a ridicat previziunile de vânzări pentru anul fiscal 2026 la 92,5–93,5 miliarde USD, cu un EPS ajustat estimat de 6,7–6,9 USD și un FCF de 8,25–8,75 miliarde USD. Compania pare să beneficieze de mai multe tendințe structurale de pe piața echipamentelor militare și este bine poziționată pentru a profita de acestea. Acest lucru creează un potențial semnificativ de creștere, iar în condițiile actuale, țintele anuale par moderate și realizabile. Northrop Grumman (NOC.US) Compania a raportat rezultate mixte, dar sentimentul general al investitorilor după publicare este moderat negativ. Acțiunea a scăzut cu aproximativ 2% în tranzacționarea după închiderea sesiunii. Vânzările au fost slabe: Creșterea globală a fost de doar 4%, ajungând la 9,8 miliarde USD.

În ciuda acestui fapt, compania și-a menținut previziunile privind vânzările pentru întregul an la cel puțin 43,5 miliarde USD.

Rentabilitatea a fost mult mai bună: marja medie a crescut de la 6% la 10,8%. Dincolo de previziunile financiare, conducerea subliniază: Alinierea portofoliului companiei la noile planuri ale Departamentului Apărării al SUA,

Accelerarea producției de avioane B-21

Accelerarea dezvoltării programului Sentinel. Printre elementele notabile din raport se numără „eliminările intersegmentale” semnificative, care au crescut considerabil, și cheltuielile (nu costurile) de 280 de milioane de dolari din linia „Altele”. Primele pot fi explicate prin ajustarea portofoliului menționată anterior, deși amploarea schimbării poate ridica semne de întrebare. Cea de-a doua cifră rămâne neclară și ar putea fi legată de reevaluări, penalități contractuale, proiecte clasificate sau beneficii pentru angajați. În cele din urmă, în timpul conferinței telefonice, Northrop pare să ceară investitorilor să-i acorde prezumția de nevinovăție — care, judecând după reacția pieței, par dispuși să o acorde doar într-o măsură limitată.

