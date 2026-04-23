Rezultatele financiare din sectorul apărării: Saab, Safran, Lockheed Martin

Industria apărării își încheie treptat sezonul de raportare a rezultatelor financiare. Ziua de joi va fi dominată în principal de liderii europeni ai sectorului. Pe fondul unui context de amenințări persistente și al escaladării conflictelor armate la nivel mondial, așteptările privind rezultatele companiilor din acest sector devin din ce în ce mai ridicate și tot mai greu de îndeplinit. Safran Una dintre cele mai mari companii din categoria sa. Grupul aerospațial francez, pe lângă aprovizionarea militară, are și un segment civil mare și în creștere rapidă. Reacția pieței sugerează că compania a livrat exact ceea ce se așteptau investitorii și că o creștere semnificativă, împreună cu caracteristicile sale, era deja prețuită. Veniturile au crescut cu 18,8% față de anul precedent, ajungând la 8,48 miliarde EUR, depășind ușor consensul pieței de aproximativ 8,3 miliarde EUR. Detaliile pe segmente au fost mixte. Veniturile din „Echipamente și Apărare” au înregistrat o creștere organică de 13,5%, ajungând la 3,36 miliarde EUR, vânzările „OE” crescând cu 15,3%.

Veniturile din sisteme de propulsie au crescut organic cu 33%, ajungând la 4,5 miliarde EUR, vânzările crescând cu 35%.

Segmentul „Interioare de aeronave” a crescut organic cu 9,2% (deși este de remarcat faptul că, în termeni nominali, a înregistrat o scădere) până la 700 milioane EUR. Conducerea a confirmat angajamentele sale privind orientările pentru exercițiul financiar 2026, prevăzând venituri de „puțin peste 10%” (în miliarde de euro), un venit operațional recurent de peste 6,1 miliarde EUR și un flux de numerar liber (FCF) de cel puțin 4,4 miliarde EUR. Compania a menționat, de asemenea, că monitorizează situația din Orientul Mijlociu și a evidențiat inițiativele inițiale din regiune, precum cooperarea cu Qatarul pentru construirea unui sistem de apărare aeriană. SAF.FR (Interval D1) Acțiunea prezintă o dinamică ridicată a variației prețului, cu frecvență mare. Acest lucru poate indica schimbări la fel de dinamice în așteptările investitorilor cu privire la perspectivele companiei, deși, având în vedere contextul de piață și geopolitic, incertitudinea ar trebui să încline, probabil, mai mult spre creștere. Sursă: xStation 5 Saab AB Grupul suedez a înregistrat un trimestru foarte puternic, cu o creștere semnificativă și optimizare operațională în majoritatea domeniilor. Cu toate acestea, reacția pieței și în acest caz poate indica faptul că o mare parte din creștere era deja „în preț”. În plus, o scădere a comenzilor aruncă o umbră asupra rezultatelor solide. Comenzile au scăzut la 18,2 miliarde SEK, ceea ce se traduce printr-un portofoliu de comenzi în valoare de 274 miliarde SEK.

Veniturile din vânzări au crescut la 19,2 miliarde SEK, reprezentând o creștere organică de 23,6%.

O surpriză deosebit de pozitivă a fost profitul operațional, care a crescut cu 32% până la 1,92 miliarde SEK, ridicând marja EBIT la 10%.

Conducerea a subliniat creșterea excepțional de puternică a cererii pentru sisteme de supraveghere și monitorizare. Vânzările în acest segment au crescut cu peste 30%. SAABB.SE (Interval D1) Pe grafic, publicarea rezultatelor a coincis cu apărarea unor niveluri cheie: media mobilă EMA200 și limita inferioară a canalului ascendent pe termen lung. Sursă: xStation 5 Lockheed Martin Așteptările pentru companie erau ridicate înainte de publicarea rezultatelor. Pe fondul creșterilor actuale și anticipate ale cheltuielilor de apărare, acționarii se așteptau ca Lockheed să justifice creșterea de peste 40% a valorii de piață de la începutul anului. Investitorii se uitau nu doar la venituri, ci și la profitabilitate, compania având încă un decalaj de marjă de recuperat față de concurenți. Așteptările privind veniturile se situau în jurul valorii de 18,3 miliarde USD, cu un EPS de aproximativ 6,75 USD. Cu toate acestea, compania nu a reușit să îndeplinească așteptările pieței. Veniturile din vânzări s-au ridicat la doar 18,0 miliarde USD.

EPS a fost de 6,44 USD.

Aceasta implică un venit net de 1,44 miliarde USD și o marjă operațională de 8,9%. La nivel de segmente, dezamăgirea se concentrează în domeniul avionicii și al rachetelor. Segmentul de avionică a înregistrat o scădere a vânzărilor de la an la an, ajungând la 6,95 miliarde USD. Compania a invocat pierderi de 325 milioane USD și o reevaluare a contractelor pentru avioanele de vânătoare F-16 care a costat 145 milioane USD. Programul C-130 cauzează, de asemenea, probleme. În final, profitul operațional în acest segment a scăzut cu 14%.

Segmentul rachetelor a avut o performanță mai bună, dar având în vedere amploarea cererii din partea guvernului SUA și a aliaților, creșterea este cu mult sub așteptări. Veniturile din vânzări au crescut cu doar 8%, ajungând la 3,64 miliarde USD. Marja a rămas neschimbată, la 13,7%. Conducerea a evidențiat venituri de 190 milioane USD legate de extinderea capacității de producție pentru rachetele PAC-3, JASSM, LRASM și PrSM. Aceste tipuri de muniție reprezintă în prezent una dintre cele mai acute penurii atât pentru SUA, cât și pentru NATO în ansamblu.

Aeronavele cu aripi rotative și sistemele de comandă și control reprezintă un alt segment care a înregistrat o scădere semnificativă. Veniturile au scăzut la 3,9 miliarde USD, profitul operațional a scăzut cu peste 20%, iar marja operațională a scăzut la 10,6% (anterior 12%). Scăderile provin dintr-o combinație de volume slabe de vânzări, restructurări interne și reevaluări ale programelor CH-53K, Seahawk și Black Hawk.

Situația segmentului spațial este mixtă. Veniturile au crescut la 3,42 miliarde USD, dar profitul operațional și marjele au scăzut cu aproape 30%. Compania a atribuit acest lucru profitabilității scăzute a inițiativelor comerciale/civile la care a participat. LMT.US (Interval D1) După plata dividendelor la începutul lunii martie, compania a pierdut din avânt și a inversat tendința, scăzând cu aproximativ 20% față de maximul local. Prețul s-a stabilizat clar doar la media mobilă EMA200. Din perspectivă tehnică, pentru a preveni scăderi suplimentare, acțiunea trebuie să se mențină cel puțin în canalul de consolidare dintre FIBO 68 și FIBO 71; cumpărătorii ar trebui, de asemenea, să vizeze apărarea EMA200. Sursă: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."